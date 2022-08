El adiós a una leyenda

El camino de Robert Lewandowski en la Bundesliga ha sido sobresaliente, ya que no solo ayudó tanto al Borussia Dortmund como al Bayern Múnich a conseguir múltiples títulos, sino que logró escribir su nombre en los libros sagrados de esta liga, yéndose como pocos jugadores lo podrán hacer, como una leyenda.

Sus inicios en la Bundesliga

En el verano de 2010 y procedente del Lech Poznań, Robert Lewandowski llegó a la Bundesliga para recalar en el Borussia Dortmund por cuatro años, equipo donde lograría sobresalir a base de mucho trabajo y sacrificio.

En su primera campaña en el equipo negriamarillo, Lewandowski no logró asentarse en el primer equipo, teniendo más bien un rol secundario en el esquema de Klopp, no obstante, esto no desanimaría al polaco, muy por el contrario, solo le sirvió de motivación para demostrar su valía en la siguiente temporada.

En su siguiente año, Robert logró su objetivo. Se volvió un titular indiscutible y logró consagrarse como el máximo goleador con 22 tantos, además de ser una pieza clave en la obtención del título liguero, sin embargo, lo mejor para Lewandowski aún estaba por llegar.

Foto: Getty images

El momento de brillar

La campaña 12/13 fue su mejor temporada goleadora debido a que en esta brilló, no solo en Alemania, sino que también en Europa. En primer lugar, y hablando de la Champions League, Lewandowski anotó 10 goles en 13 partidos, siendo fundamental en cada encuentro del Dortmund, no solo eso, ya que sus actuaciones lo instalaron en la final, partido donde caería derrotado ante el Bayern Múnich, sin embargo, hay un momento icónico que ningún hincha negriamarillo olvidará.

El 24 de abril de 2013 se vivió la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, duelo en el cual el Dortmund recibió en el Signal Iduna Park al Real Madrid. En dicho compromiso, Lewandowski realizó una actuación para la historia, anotando los cuatro goles del Borussia, convirtiéndose de esta manera en el primer jugador en anotar cuatro tantos en esta instancia.

Foto: Getty images

En cuanto a la Bundesliga, sus registros mejoraron, finalizando la campaña con 24 goles en su haber y 7 asistencias, no solo eso, ya que consiguió anotar en 12 jornadas consecutivas, sin embargo, sería en su última campaña cuando empezaría a escribir su historia.

En su última temporada en las filas del Dortmund, Lewandowski se proclamó campeón de la Supercopa de Alemania tras vencer al Bayern Múnich y gracias a sus 20 tantos fue nombrado como el máximo goleador de la Bundesliga por primera vez en su carrera y por último, en la Champions League, se consagró como el máximo goleador del club tras anotar un doblete ante el Zenit, números que llamarían la atención del más grande de Alemania, el Bayern Múnich.

La leyenda: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski llegó al Bayern Múnich el 9 de julio de 2014 y desde el primer momento hasta su último partido vistiendo la elástica del Gigante de Baviera, demostró que es un jugador diferente, alguien con hambre de gol, un insaciable de éxitos, pero sobre todo, una persona luchadora que sacrifica todo para poder dar lo mejor de sí en cada encuentro, de ahí que su nombre esté ligado a la palabra triunfo y a la era más grandiosa del máximo campeón alemán.

En sus ocho años en el Bayern Múnich, Lewandowski ha logrado consolidarse como uno de los pilares del equipo debido a que en cada temporada, su cuota goleadora no hacía más que crecer, ayudando al equipo a aumentar su legado en la Bundesliga, ya que en cada una de las temporadas en las que militó, el Gigante de Baviera se coronó como el campeón de la liga alemana, asimismo, tanto en la DFB Pokal como en la Champions League, el delantero polaco también fue clave, llegando a romper o establecer varios récords.

Twitter: Bayern Múnich oficial

El legado del mejor

En las ocho campañas que militó en el Gigante de Baviera, Robert Lewandowski se consagró como el mejor del mundo, de ahí que rompiera o estableciera una serie de marcas, como por ejemplo, en sus 375 partidos oficiales con el club, anotó 344 goles. No solo eso, ya que se convirtió en el segundo máximo goleador de todos los tiempos de la Bundesliga, quedando a tan solo 53 tantos del Bombardero de la Nación, Gerd Müller.

Twitter: Bayern Múnich oficial

Asimismo, Robert Lewandowski no solo batió dicha marca que estableció Gerd en su momento, sino que también lograría romper su récord de la mayor cantidad de goles en una sola temporada. En la campaña 20/21, Lewandowski demostraría porque es el mejor del mundo y anotaría 41 goles en 29 partidos, debido a que se perdió cinco por lesión, batiendo la marca del Torpedo Müller, la cual se había mantenido por más de medio siglo, además, en las 29 jornadas, Robert marcó cinco dobletes y cuatro hat-tricks, no solo eso, ya que mantuvo una racha impresionante de goles desde la jornada 21 a la 34, anotando 17 tantos en 10 encuentros, toda una hazaña.

Sin embargo, y hablando de récords en la Bundesliga, el polaco es el máximo goleador no alemán de la liga con 196 tantos en 277 apariciones, superando de esta manera al peruano Claudio Pizarro, asimismo, en esta competición fue donde consiguió entrar en los Récords Guinness. La noche del 24 de septiembre y entrando desde el banquillo en la que estaba siendo derrota por 1-0 del conjunto bávaro, Robert lograría el hito de anotar cinco goles en nueve minutos, lo que le valió para establecer las siguientes marcas: la mayor cantidad de goles marcados por un suplente en la Bundesliga (cinco); el hat-trick (3 minutos y 22 segundos); cuatro goles (5 minutos y 42 segundos) y salva de cinco goles más rápidos (8 minutos y 59 segundos) en un partido de la liga alemana, toda una proeza.

Palmarés

Cuando Robert Lewandowski firmó por el Bayern Múnich no sabía que se convertiría en una leyenda viva, no solo del club, sino que también de la Bundesliga, debido a que ha establecido y roto todos los récords posibles, no solo eso, ya que por doce años (entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich) ha regalado su magia en cada partido que disputó, haciendo todo lo posible por llevar a sus equipos a la gloria.

Con el Borussia Dortmund, Robert levantó: 2 títulos de Bundesliga (2011 y 2012), 1 Copa DFB (2012) y 1 Supercopa de Alemania (2013), por el contrario, con el Bayern Múnich, Lewandowski levantó absolutamente todo, además, su nombre siempre estará relacionado con la historia del club, ya que fue uno de los pilares y gran responsable de la obtención del sextete.

Twitter: Robert Lewandowski oficial

Los títulos que alzó con el Gigante de Baviera son los siguientes: 8 Bundesligas (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022), 3 Copas Alemanas (2016, 2019 y 2020), 5 Supercopas de Alemania (2016, 2017, 2018, 2020 y 2021), 1 Champions League (2020), 1 Supercopa de Europa (2020) y 1 Mundial de Clubes de la FIFA (2020).

Por último, pero no menos importante, Robert Lewandowski también ha conseguido una serie de distinciones personales, entre las que destacan su nombramiento como el Mejor Futbolista del Año de la FIFA por dos años consecutivos (The Best), premio más que merecido después de todo lo que realizó, tanto con su club como con su selección.

Twitter: Robert Lewandowski oficial

Robert Lewandowski deja la Bundesliga en busca de nuevos retos, sin embargo, se va como una leyenda viva y su legado será eterno, por eso, solo se le puede agradecer por haber dejado todo jornada tras jornada y desearle lo mejor en su nuevo club.