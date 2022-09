Previa Bélgica vs Gales: el auténtico partidazo del grupo A4

Bélgica acumula dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Gales solo ganó un partido de los últimos cinco que disputó. Ambas selecciones ya piensan en el Mundial de Qatar y la Clasificación Europea Alemania 2024 cuyo sorteo está previsto para el domingo 9 de octubre en Frankfurt.

Los belgas marchan segundos con siete puntos producto de dos victorias, un empate y una derrota tras cuatro jornadas disputadas en junio del presente año. Gales buscará evitar el descenso a la liga B. En simultáneo, Polonia se mide a los Países Bajos en la jornada del jueves 22 de septiembre.

El calendario internacional masculino con dicha ventana internacional, luego los reflectores estarán puestos en la última justa mundialista con 32 selecciones, aunque eso un debate aparte. La última jornada doble de la fase de liga será vital en el armado de los bombos para el próximo proceso clasificatorio que desarrollará íntegramente en el 2023. Países Bajos o Bélgica, uno se posicionará en pleno momento decisivo por una plaza en la fase final.

Bélgica marcha segunda en el Ranking FIFA, pensando en el sorteo clasificatorio para la próxima Eurocopa, los diablos rojos belgas anhelan seguir dando pelea en el grupo A4, solo tres puntos de distancia los separan de la líder, Países Bajos. La gran cantidad de partidos afecto a los jugadores de todas las selecciones en la fecha FIFA de junio, tres meses después con el Mundial de Qatar en el horizonte, siguen dependiendo de sí mismos para acceder a la fase final de la UEFA Nations League 22/23.

Gales, también piensa en la cita mundialista, tras haber concretado su retorno al escenario mundial, la selección galesa no tiene más margen de error, una derrota la deja relegada a la Liga B y busca evitar el papelón a toda costa.

Bélgica se ha enfrentado 14 veces ante Gales, acumula 5 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Los diablos rojos belgas han anotado 18 tantos y recibieron 17 en contra.

15 de octubre de 2013: Bélgica 1-1 Gales (Clasificación Europea Brasil 2014)

16 de noviembre de 2014: Bélgica 0-0 Gales (Clasificación Europea Francia 2016)

12 de junio de 2015: Gales 1-0 Bélgica (Clasificación Europea Francia 2016)

1 de julio de 2016: Gales 3-1 Bélgica (UEFA Euro Francia 2016)

24 de marzo de 2021: Bélgica 3-1 Gales (Clasificación Europea Qatar 2022)

16 de noviembre de 2021: Gales 1-1 Bélgica (Clasificación Europea Qatar 2022)

11 de junio de 2022: Gales 1-1 Bélgica (UEFA Nations League 22/23)

