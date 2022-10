Xabi Alonso, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen

¡Quién no conoce a la leyenda, Xabi Alonso! ¡Quién no lo ha alentado, al menos una vez, en alguno de los equipos en los que militó! ¡Quién no lo ha visto en su nuevo rol como técnico y ha deseado que sea él quien esté al mando de su equipo! El día miércoles, el Bayer Leverkusen hizo oficial el anuncio, Xabi Alonso pasará a formar parte del club y estará dirigiendo al equipo de las Aspirinas hasta el 30 de junio de 2024.

El salvavidas del Leverkusen

La temporada 22/23 no está siendo nada sencilla para el Bayer Leverkusen, ya que el equipo de las Aspirinas no está atravesando su mejor momento, no solo en la Bundesliga, sino también en la Champions League y en la DFB Pokal.

El primer tropiezo del equipo alemán fue en la Copa Alemana, competición en la cual cayó derrotado en la primera ronda ante el SV Elversberg de la 3.Bundesliga y desde ahí, el ex equipo de Seoane cayó en picada, ya que tras ocho jornadas de Bundesliga, ocupa el puesto 17, con tan solo cinco puntos, y está en la penúltima plaza de la tabla, en la temida zona de descenso. Asimismo, su situación en la Champions League no es muy distinta debido a que de los tres partidos que ha disputado, solo ha podido vencer en uno, resultados que lo han catapultado a la penúltima posición con 3 puntos y que han provocado que los dirigentes del club decidan que es momento de un cambio.

Foto: Getty imágenes

Tras un año y medio al mando del Bayer Leverkusen, Gerardo Seoane le dice adiós al equipo que llevó a lo mas alto de la tabla clasificatoria y que volvió a meter en Champions League, dándole paso a una leyenda del fútbol, Xabi Alonso.

Vuelve la leyenda al fútbol alemán

Xabi Alonso conoce bien la Bundesliga tras su paso por el Bayern Múnich, equipo donde se convirtió en ídolo y estuvo bajo el mando de grandes entrenadores como Pep Guardiola, no solo eso, ya que fue aquí donde decidió dar por finalizada su etapa de jugador, sin embargo, en esta vuelta a la competición, lo hará sentado en los banquillos de un club que necesita de su sabiduría.

Foto: Getty imágenes

Tras su etapa como entrenador del Sanse, equipo filial de la Real Sociedad, Xabi da un salto de calidad y buscará que un grande del fútbol alemán regrese a los puestos altos de la tabla clasificatoria y pueda pelear por grandes objetivos, ya que es ahí donde siempre tiene que estar, dada su historia.