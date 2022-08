Guía VAVEL Bundesliga 22/23: Bayern Múnich, a mantener la hegemonía

El Bayern Múnich iniciará la campaña 22/23 con un solo objetivo en mente: seguir siendo los reyes de Alemania y convertirse en los de toda Europa. Y para eso se han reforzado como solo los grandes lo hacen. La llegada de Mané a las filas bávaras dará mucho de qué hablar, sin embargo, el conjunto muniqués, como casi todos los equipos, se ha despedido de piezas claves, no obstante, el Bayern Múnich cuenta con uno de los mejores técnicos de la actualidad, el cual estará al mando del equipo por segundo año consecutivo y quien espera mejorar lo realizado en la pasada temporada.

Una mirada al pasado

Tras la partida de Hans-Dieter Flick a las filas de la Selección Alemana, el timón del Bayern Múnich pasó a las manos de Julian Nagelsmann, quien en su primera campaña al mando del Gigante de Baviera consiguió que el conjunto muniqués levantara un nuevo título liguero, sin embargo, las actuaciones tanto en la Copa Alemana como en la Champions League dejaron mucho que desear, por ese motivo, repasaremos la campaña 21/22 del vigente campeón de la Bundesliga.

Supercopa de Alemania

La Supercopa de Alemania fue el primer título que disputó el Bayern Múnich en calidad de vigente campeón de la Bundesliga y lo hizo, ni más ni menos, que ante su eterno rival, el Borussia Dortmund, campeón de la DFB Pokal.

En dicho compromiso, el Gigante de Baviera consiguió vencer a los negriamarillos por 1-3 tras un doblete de Lewandowski y un tanto de Müller, levantando de esta manera su noveno título y el primero en el palmarés de Julian Nagelsmann, pero no el último.

Twitter: Julian Nagelsmann oficial

Tras levantar su primer trofeo de la campaña, Nagelsmann y los suyos se concentraron en defender su corona y así lo hicieron. Durante la primera parte de la temporada 21/22, el Gigante de Baviera consiguió los resultados esperados debido a que goleaba en cada partido y mostraba esa garra que tanto caracteriza al equipo, sin embargo, en la segunda parte, el conjunto bávaro no mostró esa misma eficacia, ya que si bien conseguía los resultados que necesitaba, sufría más de la cuenta para cerrar los partidos, no solo eso, ya que cayó en varias oportunidades, la mayoría de visitante. No obstante, consiguió sacar una buena ventaja a su perseguidor más cercano, logrando de esta manera su objetivo principal: escribir su nombre en los libros sagrados de este deporte.

En el Allianz Arena, ante el Borussia Dortmund y a tres jornadas del cierre de campaña, el Bayern Múnich se coronó campeón de la temporada 21/22 por décima vez consecutiva y la trigésimo segunda de su historia, no solo eso, ya que el Gigante de Baviera estableció un nuevo récord, puesto que ningún equipo de las cinco grandes ligas había conquistado tantos premios consecutivos, batiendo de esta manera la marca de la Juventus con nueve títulos, sin embargo, tras la obtención de una nueva Meisterschale, el conjunto bávaro decayó, cosechando una derrota y dos empates, finalizando la temporada con un sabor agridulce.

Facebook: Bayern Múnich oficial

Ese mismo sabor agridulce fue el que experimentaron los hinchas bávaros en la Copa Alemana, torneo en el cual el Bayern no pudo pasar de la segunda ronda, pero primero comentaremos cómo el equipo muniqués inició su camino.

En la primera fecha, el conjunto bávaro se enfrentó al Bremen SV, choque en el cual venció 0-12 tras una deslumbrante actuación de Choupo-Moting, quien anotó cuatro goles, accediendo de esta manera a la siguiente ronda, donde se enfrentaría al Borussia Mönchengladbach.

El 27 de octubre de 2021, el Gladbach recibió al Gigante de Baviera en su casa, el Borussia Park, y lo hizo con el objetivo de plantarle batalla a los dirigidos por Julian Nagelsmann, meta que cumplieron con creces, ya que al minuto dos del encuentro, Los Potros abrieron la cuenta y para el cierre de la primera parte, el Bayern ya caía derrotado 3-0, sin embargo, el marcador seguiría moviéndose, finalizando el compromiso 5-0 tras los dobletes de Bensebaini y Embolo y el gol de Koné, acabando de esta manera con las ilusiones del Bayern.

En la competición más importante a nivel de clubes, el Bayern Múnich inició su camino de manera deslumbrante, realizando actuaciones dignas de mención, no obstante, en los cuartos de final, un aguerrido Villarreal lo dejó fuera del torneo.

Su periplo inició en España, para ser más precisos en el Estadio de la Cerámica, recinto donde el Submarino Amarillo venció 1-0 tras el gol de Danjuma, sin embargo, aún quedaba un choque por disputar y a eso apostó el Bayern Múnich.

En la vuelta de esta eliminatoria, la cual se celebró en el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich, los bávaros salieron con todo a remontar la serie y lo consiguieron en la segunda parte del compromiso, no obstante, en el mejor momento del cuadro local, el Villarreal supo mover sus fichas y empató el partido, logrando lo que a priori parecía imposible, sentenciar la serie y dejar fuera de la competición al máximo campeón alemán.

Twitter: Liga de Campeones oficial

La campaña 21/22 fue una de adaptación y cambio para el Bayern Múnich, ya que, como bien hemos mencionado, venía de fichar a un nuevo entrenador, sin embargo, debemos de rescatar que logró levantar dos trofeos y si bien no consiguió su objetivo principal que es pelear en cada competición hasta el final, dio batalla a cada uno de sus rivales.

A preparar la nueva temporada

La campaña 21/22 llegó a su fin y como en cada cierre de temporada, los equipos se alistan para el inicio de una nueva y este es el caso del Bayern Múnich. Ya pensando en la que será la temporada 22/23, el Gigante de Baviera se ha reforzado como los grandes y ha incorporado a sus filas a jugadores con gran proyección en el futuro, además, ha fichado a uno de los mejores futbolistas del mundo.

Los refuerzos del campeón alemán

El primer jugador que llegó a la entidad bávara fue el marroquí Noussair Mazraoui, futbolista de 24 años que llegó procedente del Ajax a coste cero y quien firmó por el club alemán hasta 2026.

Formado en la cantera del conjunto neerlandés, Mazraoui es un futbolista veloz por banda que puede jugar tanto de lateral derecho como en el mediocampo. No solo eso, ya que sus grandes actuaciones lo llevaron a ser nombrado como “Talento del Año” en 2019, por lo que se espera mucho de este jugador, así como también de su antiguo y actual compañero, Ryan Gravenberch.

Ryan Gravenberch

Al igual que Mazraoui, Gravenberch también llega procedente del Ajax. Tras pasar por la cantera del gigante neerlandés, Ryan debutó con el primer equipo a la temprana edad de 16 años y en su paso por el equipo se convirtió en titular indiscutible, llegando a disputar 103 partidos y anotando 12 tantos. Asimismo, su palmarés consta de 3 ligas y 2 Copas, además de ser considerado como uno de los mayores talentos de Europa.

Si de talentos hablamos, el siguiente fichaje entra en esta categoría. El día martes 19 de julio, el Bayern Múnich hizo oficial la incorporación del central Matthijs de Ligt (22 años) procedente de la Juventus de Turín y quien firma hasta 2027.

El neerlandés es una gran incorporación del conjunto bávaro, ya que es un defensa muy completo que combina una gran forma física con una excelente salida del balón, cualidades que lo ayudarán a convertirse en pilar del equipo.

Mathys Tel

El siguiente nombre de nuestra lista es un jugador que ha llegado con la intención de consagrarse como piedra angular del Bayern. Procedente del Stade Rennes llega Mathys Tel, una de las mayores promesas de la actualidad y quien busca demostrar toda su valía en el conjunto muniqués.

Con tal solo 17 años, el delantero francés jugó 10 partidos en Primera División con su antiguo equipo, no solo eso, ya que también ha disputado encuentros con la Sub-17 de Francia, selección que lideró y guio a la gloria, proclamándose campeón europeo en 2022, por ende, y de la mano de Julian Nagelsmann, se espera que sus cualidades sean pulidas y se convierta en uno de los mejores del mundo.

🗣️ Mathys #Tel: "Estoy deseando saltar al campo, conocer a mis compañeros y dar mis primeros pasos aquí". 💪🔴⚪#ServusTel #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/mKJgObOJFG — FC Bayern München Español (@FCBayernES) July 26, 2022 Sadio Mané Por último, si de fichajes bomba hablamos, no podemos dejar de comentar la gran incorporación del Bayern Múnich que rompió el mercado. Proveniente del Liverpool, equipo donde se convirtió en pilar y uno de los mejores jugadores del mundo, Sadio Mané aterriza en Múnich con el objetivo de llevar al conjunto bávaro a lo más alto del fútbol mundial y con el que espera seguir cosechando éxitos tras éxitos.

Twitter: Bayern Múnich oficial

Las partidas del Gigante de Baviera

Así como ha habido jugadores que han recalado en el Bayern Múnich, otros han abandonado la entidad bávara, por ejemplo, tenemos el caso de Omar Richards, jugador que llegó la pasada campaña y tras disputar 17 partidos en el conjunto muniqués, vuelve a su país de origen, donde defenderá la camiseta del Nottingham Forest.

Otro de los jugadores que ha decidido salir en busca de nuevos retos es Marc Roca, quien llega al Leeds United con el objetivo de sumar minutos y convertirse en titular, asimismo, dos jugadores muy queridos por la afición también dijeron adiós.

Corentin Tolisso y Niklas Süle abandonan el Bayern tras haber ganado absolutamente todo, ya que en sus cinco años, levantaron 5 Bundesligas, 2 DFB Pokal, 1 Champions League, 4 Supercopa de Alemania, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes, no solo eso, ya que siempre serán recordados debido a que formaron parte de la plantilla que ganó el sextete.

Por último, pero no menos importante, el Bayern Múnich tuvo que despedirse de su goleador estrella y uno de los pilares del equipo, Robert Lewandowski.

Tras ocho años, 344 goles en 375 apariciones y múltiples récords batidos y establecidos, Lewandowski decidió explorar nuevos horizontes, abandonando el club donde se consagró como el mejor del mundo y donde levantó absolutamente todo, sin embargo, la historia de Robert Lewandowski jamás será olvidada y su legado, tanto en el conjunto muniqués como en la Bundesliga, será eterno.

Twitter: Bundesliga English oficial

Análisis del equipo

La plantilla del Bayern Múnich ya quedó confeccionada para la que será la nueva temporada, sin embargo, y como en cada campaña, habrá muchos retos que sortear, por ejemplo, y el más inmediato, suplir la baja de Robert Lewandowski, quien no solo aportaba una alta cuota goleadora en cada competencia, sino que era el killer y referente del área, un nueve como pocos en el mundo, por lo que Julian Nagelsmann tendrá una difícil tarea por delante.

Sin embargo, el Gigante de Baviera cuenta con jugadores claves que continuarán en el equipo y que han extendido su contrato como son Thomas Muller, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y el capitán y líder de este equipo, Manuel Neuer, futbolistas sobre los cuales recaerá todo el peso del equipo, no solo eso, ya que las incorporaciones que ha hecho el Bayern lo colocan en un peldaño más alto debido a que han reforzado las zonas que estaban flaqueando, por lo que tendrá la vara muy alta.

Julian Nagelsmann, el cerebro detrás de la maquinaria bávara

En su segunda campaña al mando del Gigante de Baviera, Julian Nagelsmann tendrá la responsabilidad de demostrar que las carencias mostradas en la campaña anterior ya quedaron resueltas, que la etapa de adaptación llegó a su fin y que en esta nueva temporada el conjunto bávaro podrá pelear cada título hasta el final.