Cristiano Ronaldo y Manchester United, una relación quebrada sin retorno

La relación entre Manchester United y Cristiano Ronaldo está quebrada, la misma no tiene retorno. El astro portugués se sintió traicionado por los ‘Red Devils’, siente que desde la salida de Ferguson, el club está haciendo mal las cosas y no ha evolucionado en varias aéreas. También en dicha entrevista reveló que le cuesta superar más el fallecimiento de su hijo. Tampoco respeta a Erik ten Hag. El conjunto inglés quitó la imagen del astro portugués y sigue evaluando la sanción que le dará.

Cristiano Ronaldo tampoco estuvo presente en el partido despedida de la selección portuguesa antes del Mundial de Qatar 2022. El astro portugués jugó su último partido con el Manchester United ante el Aston Villa el 6 de noviembre, desde aquel momento hasta la fecha se han desatado intensos debates sobre su estado de forma para la justa mundialista.

También rechazó una multimillonaria oferta del Al Hilal, para mantenerse a tope pensando en la vigesimosegunda edición. La llegada de ten Hag como entrenador del Manchester United ha sido accidentada, el inicio fue decepcionante en la Premier League a tal punto que, por primera vez en 30 años, los ‘Red Devils’ estaban últimos y complicadísimos con la zona del descenso.

Manchester United se recuperó y marcha quinto en la Premier League 22/23. Aquel equipo glorioso, principal animador en competiciones europeas tiene muchos problemas internos y no es la primera vez que un jugador lanza criticas publicas contra los dirigentes. Los ‘Red Devils’ deben replantearse muchísimos aspectos post Copa del Mundo.

Erik ten Hag tuvo muchos roces con Cristiano Ronaldo desde la pretemporada, en el partido con el Tottenham el astro portugués fue separado del primer equipo por irse al vestuario antes de tiempo. El ambiente no es el mejor, todas las partes involucradas deben priorizar siempre el aspecto deportivo ¿Dónde jugará Cristiano? ¿El Manchester United hace mal las cosas y no puede reconocer sus errores?

Grande prova de força ontem em Alvalade, com os nossos rapazes a mostrarem toda a sua personalidade. Clara demonstração de talento e capacidade, mais uma razão para levarmos connosco na bagagem todos os sonhos do Mundo! Seja onde for, Portugal, sempre!🇵🇹❤️ pic.twitter.com/fqm17zcYss