Guía VAVEL Bundesliga 22/23: SC Friburgo, ante un año trampa

Sí, es cierto, todos confiamos en este equipo. Todos sabemos lo gran entrenador que es Christian Streich. Conocemos el buen hacer de su plantilla, pero este año, participando en tres torneos a la vez, el equipo está ante una prueba de fuego.

Un breve repaso a la 21/22

Un año increíble el vivido en la ciudad. Llegando a su primera final en la DFB Pokal y quedando en sexto lugar en la Bundesliga, los germanos probarán las mieles de Europa.

Un magnífico resultado que les otorga un aumento de prestigio. Viajarán entre semana por distintos países, jugarán en varios de los mejores estadios y soñarán, porque no, con alcanzar las últimas rondas.

Esta temporada han sido un conjunto regular, con capacidad para jugar a distintos estilos. Camaleónicos, sabían ofrecer otro tipo de fútbol. Sin embargo, con la pelota, eran un once con las ideas claras. En esta season, han sabido dominar las diversas situaciones que aparecen en los partidos.

Los protagonistas están preparados./ Fuente: Getty Images

Ganando a los teóricos inferiores, el SC Friburgo ha sido, quizás, la principal sensación. Sus números individuales muestran la manera en la que se emplean colectivamente. Multitud de jugadores consiguieron marcar un gol. Hay que señalar al ex del Real Madrid, al central Philipp Lienhart. Con 5 goles, destaca por ser uno de los zagueros con mejor estadística en tal aspecto.

Varios futbolistas han marcado 5 o más goles. Entre ellos destacan los siguientes nombres: Roland Sallai, Kevin Schade, Woo-yeong Jeong, Nils Petersen o Lucas Höler.

Con una sólida defensa, comandada por Nico Schlotterbeck, el equipo solo encajo 46 tantos. En su zona ofensiva, con Vicenzo Grifo a la cabeza, sumaron 58 goles. Con un excelente inicio, rozaron posiciones de Champions League. No obstante, no pudieron mantener lo que era un ritmo de campeón. Volaban por el verde con una efectividad brutal.

Poco a poco fueron adaptándose a las inclemencias que fueron apareciendo. Sin perder, eso sí, el norte. Como decimos, es un año tan bonito como peligroso. Conocemos a numerosos equipos que no han podido compaginar tantas competiciones. Muchos de los profesionales no están acostumbrados a jugar tantos encuentros y esto puede pasar factura.

Con su afición siguiéndoles hasta la muerte, nada parece imposible para los de Brisgovia.

Mercado de traspasos con vistas a las 22/23

A pesar de la venta de Nico, los de Friburgo acostumbran a remodelarse cada temporada. Sin embargo, este año no presentan grandes bajas. Algunos de sus fichajes son muy interesantes. A destacar el ex del Arminia Bielefeld, Ritsu Doan, y al central Matthias Ginter. Unos fichajes que darán un excelso nivel de la mano de Streich. Estamos ante el verano más tranquilo que los previos. No tendrán que rearmarse, pero en este caso, necesitarán a unos 22 jugadores (como mínimo) activos y preparados para salir y rendir.

Este es el balance:

Perfil del entrenador y análisis táctico del equipo

No hay nadie mejor para entrenar a tales pupilos. La máxima estrella es Christian Streich. Un entrenador de la casa que se ha pasado toda su carrera a las órdenes de una directiva que confía en todos sus conocimientos.

Cumplirá su décimo segunda temporada al mando del banquillo alemán. Comenzando en los filiales, Streich ha pasado por momentos muy duros (incluido un descenso). La entidad decidió mantenerlo a pesar de tales instantes. A través de su ejemplo, sus guerreros mejoran en cada acción, sacando cualidades que no sabían que tenían. El Stade Europa-Park le recibe como un héroe y nadie le achaca sus posibles errores.

Christian Streich, el único y verdadero líder./ Fuente: Getty Images

Algunas de las ventas que ha logrado la directiva, tras pasar por su manos, han sido las siguientes: Luca Waldschmidt, Robin Koch, Çağlar Söyüncü o Baptiste Santamaria. Un superávit que da sus frutos a la larga.

Uno de los mejores entrenadores del mundo está aquí, en esta liga y en este club. Todos deben estar muy orgullosos de la oportunidad que ofrece la competición.

Utilizando diversos sistemas, ha conseguido mutar y enseñar caras que antes no veíamos. Tres formaciones ha utilizado: 4-4-2, 4-2-3-1 y un 3-1-5-1 (como Julian Nagelsmann). Dependiendo del rival, han practicado un fútbol que parece simple, pero que es realmente complejo. En casa, normalmente, buscan tener el protagonismo. Intentando llevar el balón hacia la portería rival, con amplitud, pero sin obviar el juego interior. Es en esta zona donde el club necesita un pequeño salto. Quizás les falta algo de calidad en tres cuartos.

Sus bandas han sido muy importantes (a destacar la gran zurda del incombustible Christian Günter), sus delanteros se prestan a acudir a todas y cada una de las batallas. Para ganarles, debes superar a cada uno de los integrantes. Explotan sus condiciones y funcionan como una máquina bien engrasada. Capaces de presionar arriba, de dormir el partido o de juntarse y ser un equipo férreo en bloque bajo.

Necesitarán que el fondo de armario sea eficiente en el que será el año de su consolidación. Esperemos disfrutar de una entidad que ha hecho las cosas bien y que se merece lo mejor.

Jugador a seguir

Vicenzo Grifo deberá dar un paso más. Capacitado está para ello. El italiano es un titán a balón parado. Con una diestra de seda, logra poner el esférico donde quiere y cuando quiere.

Este último año, rompió su récord al anotar 13 dianas. Llegado procedente del TSG 1899 Hoffenheim, el germano-italiano liderará un ataque que se ve necesitado de ese último pase. Sin unos rematadores natos, Grifo debe elevar (aún más) su nivel. Sin duda, es el jugador de mayor técnica y prestigio (llegando a debutar con Italia).

Con confianza, Vicenzo Grifo deberá ser el baluarte de este SC Freiburg./ Fuente: Getty Images

Otro ídolo de la afición, un emblema que va a más, que brilla en su hacer y que enamora por su ser. Simpático y audaz, consigue transmitir esa garra necesaria en momentos vitales.

No obstante, no todas las miradas se dirigen a él. Sería contradictorio con la propia fórmula del éxito. Una popularidad que no pasa desapercibida en el mundo. Cada vez más seguidores, de lugares recónditos, se acercan y simpatizan con los guerreros de Friburgo.

Hay aficiones que se merecen el cielo por haber pisado el infierno. Esta es una de ellas.