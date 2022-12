Ghana VS Uruguay: Puntuaciones de Uruguay en la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial de Qatar

Sorpresa en Qatar tras la eliminación de dos selecciones que a priori se veían en octavos de final. Uruguay logró la victoria ante Ghana en un duelo muy disputado que estaba condicionado por el resultado del Corea del Sur VS Portugal. La victoria de los surcoreanos deja a Uruguay fuera del Mundial, a pesar de haber ganado su partido y estar igualados a puntos. La diferencia de un único tanto es lo que niega al cuadro charrúa su presencia en los octavos de final.

Por su parte, el combinado africano necesitaba un empate para meterse en la siguiente ronda, pero la solidez defensiva de los futbolistas de Diego Alonso ha sido suficiente para mantener la portería a cero. Sin embargo, la ausencia de goles en los dos primeros partidos deja a Uruguay una vez más eliminada en fase de grupos.

Criterios de calificación: 0-2: muy mal / 3-4: mal / 5: regular / 6: bien / 7-8: muy bien / 9-10: excelente / SC: sin calificar.

Sergio Rochet

10|Infranqueable. El guardameta uruguayo procedente de Nacional ha sido el héroe del partido. En los primeros minutos de juego atajó un penalti que mermó el juego de los ghaneses y provocó un bajón de moral importante en el combinado africano.

Guillermo Varela

8|Veloz. La presencia de Varela por el costado derecho ha sido determinante a la hora de encontrar salida por aquel flanco. A su vez, las buenas combinaciones con sus compañeros de arriba han aportado el juego vertical que les ha dado la victoria.

José María Giménez

7|Sólido. Uno de los fuertes del central colchonero es el alto grado de compromiso que tiene con su país. Al acabar el encuentro, Giménez se ha dirigido al equipo arbitral como muestra de rabia a causa del desacuerdo que tenía con ciertas acciones.

Fede Valverde en conducción de balón / Fuente: Uruguay

Sebastián Coates

8|Veterano. Un ganador nato y un luchador con nombre propio, estas son las palabras que definen a Coates después del partido frente a Ghana. Muy buena salida de balón por parte de la zaga en general, pero la precisión de Coates ha servido a Uruguay para encontrar con facilidad a sus jugadores de referencia.

Mathías Olivera

6'5|Incansable. Tercera titularidad consecutiva para un hombre que siempre cumple. A pesar de esto, la actuación del carrilero izquierdo no ha sido sobresaliente. El peligro de Ghana llegaba con frecuencia por le costado defendido por el ex del Getafe.

Federico Valverde

9|Fuerte. El partido contra Ghana ha sido una nueva muestra de las capacidades del centrocampista del Real Madrid. Valverde es un atleta muy completo, lo que aporta a su equipo ese punto de actividad que todos necesitan.

Rodrigo Bentancur

6|Verosímil. El futbolista charrúa ha tenido que ser sustituido en el minuto 34' debido a una lesión muscular de la que se desconocen más datos. En las próximas horas será sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y comprobar si estará disponible para la vuelta con su club.

De Arrascaeta celebrando uno de sus tantos / Fuente: Uruguay

Facundo Pellistri

8|Inesperado. La titularidad de Pellistri ha sido motivo de discusión entre la afición uruguaya. Esto se debe a la poca participación que está teniendo con el Manchester United. A día de hoy solo ha disputado 66 minutos en un duelo de copa donde los de Manchester salieron con muchas caras nuevas. Sin embargo, Pellistri ha firmado una buena actuación mundialista en la primera participación en un evento como este.

De Arrascaeta

10|Goleador. Sin duda alguna De Arrascaeta ha sido el líder de Uruguay en este duelo. Dos goles en su cuenta personal han sido suficientes para dotar la primera y única victoria que ha cosechado Uruguay en esta competición. Por desgracia para el espectador, De Arrascaeta y los suyos no han sido capaces de superar la fase de grupos.

Luis Suárez

8|Afligido. La imagen del partido tiene todo el protagonismo en Luis Suárez. El ex delantero del FC Barcelona se queda fuera del que puede ser su último mundial como futbolista. La falta de minutos y su escasez goleadora ha pasado factura en una selección que debe recuperarse cuanto antes del duro batacazo.

Darwin Núñez

7|Desaparecido. Las dudas que rodea al delantero del Liverpool no han podido resolverse en el evento mundialista. Una vez más, Darwin Núñez se retira de una competición sin ver portería. Sobre el partido en particular, Darwin no ha sido capaz de superar la zaga ghanesa que ha demostrado un buen desarrollo evolutivo a lo largo de su participacion.