Scaloni: "Vamos a dejar todo por esta camiseta"

Este jueves, Lionel Scaloni conversó con los medios de comunicación acreditados de todo el mundo. "Los ocho que están ahora pueden jugar la final. Estás a un paso de jugar los siete partidos y cualquiera hizo méritos para eso. Creemos que está muy parejo y que hay rivales que son complicados", explicó el entrenador.

Respecto al rival que enfrentarán en cuartos de final, afirmó lo siguiente: "Holanda es una selección muy equilibrada, donde todos defienden y atacan. Es un poco el resumen del fútbol de ahora. El de mañana va a ser un partido lindo de ver porque son dos selecciones que proponen atacar sin descuidar su defensa".

En los últimos días, circularon rumores de que Rodrigo De Paul se había desgarrado y por ende quedaba afuera del Mundial. Scaloni no le dio importancia y aseguró que siempre después de un encuentro hay jugadores que entrenan aparte o hacen la mitad del entrenamiento por la cantidad de minutos.

El jugador del Atlético de Madrid será de la partida / Foto: Infobae

El técnico argentino explicó que lo más importante para su seleccionado es ver cómo se puede hacer daño a Países Bajos e intentar sufrir lo menos posibles durante el duelo. "Estamos bien porque tuvimos días para preparar el partido y descansar sobre todo", respondió sin titubear.

Consultado sobre una posible tanda de penaltis, dijo: "Patearon ayer penales. Siempre se quedan pateando después de los entrenamientos. Después cuando vas a patear el día del partido es una caja de fósforos. Esperemos no llegar a esa instancia y pasar antes, pero estamos bien".

El santafesino volvió a ser consultado sobre la falta de minutos de Paulo Dybala en la competición. "No jugó porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien, en condiciones de ser alineado, pero consideramos que en los desarrollos de todos los partidos no tuvimos la oportunidad de ponerlo. Estamos contentos con él, con su aporte. Tenemos 26 jugadores e intentamos que entren los que se pueden adaptar al desarrollo del juego".

Por último, Scaloni recordó al ex entrenador Alejandro Sabella en un nuevo aniversario de su fallecimiento: "Su pérdida fue inmensa por todo lo que nos dio y los valores que transmitió. Y a la gente le decimos que disfrute del partido, de ver a su Selección. Vamos a dejar todo por esta camiseta para representar nuestro país".