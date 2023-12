Previa Manchester United – Bournemouth: ganar para seguir soñando con la Champions

Visitar Old Trafford siempre es difícil, y si no me creen, pregunten a los aficionados del Bournemouth: en 10 visitas al teatro de los sueños, el United ha ganado 9 partidos y ha empatado uno. El cuadro visitante aún no conoce la victoria en Manchester.

Los de Ten Hag, obligados a ganar si no quieren escapar la opción de luchar por la Champions

Lo cierto es que las cosas no van bien en el conjunto dirigido por Erik Ten Hag: la crisis en la Champions y la irregularidad en la Premier League hacen dudar de que el United vaya a salir a flote de una situación tan dramática. Aunque la irrupción de Alejandro Garnacho en los últimos meses ha ayudado en gran parte al equipo, los red devils sufren mucho en defensa, y eso se nota en el historial de resultados: 2 porterías imbatidas en los últimos 4 partidos, pero 5 goles en contra, haciendo de él un balance muy pobre para un equipo de tal calibre como es el Manchester United.

Los mancunians solo han logrado 5 victorias en sus 10 primeros partidos en la competición doméstica. Sin embargo, en sus últimas 5 jornadas ha habido una notable mejoría, con un balance de 4 victorias y una sola derrota.

El Bournemouth, a alargar la buena racha en la Premier

Tras un inicio de temporada que parecía insalvable, el Bournemouth se sitúa decimoquinto, 7 puntos por encima del descenso. El conjunto dirigido por Iraola comenzó la Premier League con 1 sola victoria en las 10 primeras jornadas, situándose en aquel entonces decimoséptimo. Desde aquella victoria al Burnley en la jornada 10, los de Iraola ganaron 3 partidos, perdieron 1 y empataron otro en sus 5 últimas jornadas, habiendo mejorado el balance notablemente: no pierden desde hace cuatro partidos seguidos por Premier League, y vienen de ganarle 2-0 a Crystal Palace en Selhurst Park, donde consiguió un importante triunfo en su lucha por mantener la categoría.

Antecedentes del duelo entre el Manchester United y el Bournemouth

Los antecedentes entre sí reflejan la supremacía del Manchester United, con 14 victorias, tres empates y sólo tres derrotas en 20 partidos. El último duelo fue triunfo por 1-0 de los Diablos Rojos, el 20 de mayo de 2023, con gol de Casemiro. Si miramos la diferencia de goles, es abrumadora: los diablos rojos han marcado 43 goles y solo han recibido 16 en 20 encuentros disputados.

Aquí dejo el historial de los últimos resultados entre ambos equipos:

Premier League

Declaraciones previas al partido

Ten Hag bañó en elogios a Scott McTominay y a Harry Maguire, este último ganador del premio a jugador del mes. "Ellos [Maguire y McTominay] son grandes jugadores, y se ganaron un lugar. Eso es lo que uno espera por parte de cada futbolista. Tiene que haber dedicación por parte de todos para aspirar al objetivo”.

El neerlandés también quiso dedicarle palabras de cariño a un cuestionado Rashford: “Es un jugador increíblemente bueno. Uno no puede jugar solo con 11 jugadores. Además, él tampoco puede jugar todos los partidos. En este momento, no está rindiendo como lo hizo el año pasado, pero estoy seguro de que lo volverá a hacer”.

Por parte del Bournemouth, Andoni Iraola hizo un llamamiento a la calma: "Estoy muy contento con la actuación en el último partido, pero no hay tiempo para disfrutar, porque tenemos que estar preparados. Mañana tenemos un partido muy difícil en Old Trafford y tenemos que estar preparados física y mentalmente".

El árbitro del partido

Con 428 partidos arbitrados en la Premier a su espalda, y a la edad de 41 años, Peter Bankes es el elegido para arbitrar este encuentro. El colegiado inglés ha pitado un total de 4 encuentros al Manchester United, con un balance de 2 victorias y 2 derrotas, Por otro lado, ha arbitrado un total de 5 partidos al Bournemouth, saldados con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Alineaciones probables

Dado el buen rendimiento del 11 titular seleccionado por Ten Hag en la última victoria del United, no se esperan grandes cambios en el once.

Manchester United: Onana; Diogo Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes; Hojlund, Rahsford, Garnacho

Por parte del cuadro visitante, y viendo la buena racha de resultados encadenada, no se espera que Iraola haga grandes rotaciones para visitar Old Trafford.

Bournemouth: Neto; Adam Smith, Illia Zabarnyi, Marcos Senesi, Milos Kerkez; Ryan Christie, Lewis Cook, Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Marcus Tavernie; Dominic Solanke