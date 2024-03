Hace unas semanas, el Liverpool presentó al público sus cuentas financieras correspondientes a la temporada 2022/23. En medio de un periodo convulso en el que Fenway Sports Group -propietario- había decidido vender el club para luego dar un paso atrás y optar por buscar accionistas minoritarios, los reds registraron pérdidas, pero también un crecimiento exponencial en su actividad comercial.

En Anfield cerraron el ejercicio 22/23 con pérdidas de nueve millones de libras (brutos). Un número rojo que se puede entender en gran parte por los pésimos resultados deportivos del equipo de Jurgen Klopp durante la temporada pasada: quedaron quintos en la Premier League -sin cupo para la actual Champions-, fuera en octavos de final de la Champions League y eliminados prematuramente en las copas nacionales (cuarta ronda de la FA Cup y octavos de final de la Carabao). La decepcionante campaña se traduce en menos ingresos por rendimiento.

Los costes administrativos totales aumentos de 545 millones a 562. La masa salarial también tuvo un aumento, aunque no muy significativo: de 366 millones a 373 (2%). En este sentido influenciaron las renovaciones (Salah se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia del club) y los fichajes (Darwin Núñez y Cody Gakpo). Cabe aclarar que en este ejercicio siguen incluidos jugadores que ya no están (Henderson, Fabinho, Firmino, etc) y no cuentan futbolistas recién adquiridos (Mac Allister, Szoboszlai, Endo, etc), por lo que resulta complicado predecir si en el futuro la masa salarial variará.

En términos de gastos, el aumento más notorio es el de la deuda externa. Con respecto a la 21/22, la deuda subió en un 65%, pasando de 74,6 millones a 123. Aquí se incluye una deuda de 71,4 millones -originalmente de 110 millones- con el dueño, Fenway Sports Groups, por la construcción de la grada principal de Anfield, inaugurada en 2016. Pero además, según informa The Athletic, el aumento tan abrupto de la deuda se debe a la remodelación de la grada Anfield Road; este proyecto tiene un coste de 80 millones, que han sido estructurados para pagar a lo largo de varios períodos.

Crecimiento comercial

Referente a los ingresos, la actividad comercial del Liverpool ha vivido un crecimiento abismal de 25 millones (272 millones en total), continuando con la línea que se mantiene desde hace años en el club: en el último quinquenio, los reds casi han duplicado sus ingresos comerciales, expandiendo su influencia a lo largo del mundo y con USA y Asia como dos objetivos principales en su hoja de ruta.

Su crecimiento los ubica como el tercer club que más ingresa por acuerdos comerciales, sólo por detrás de los dos equipos de Manchester: el City (341 millones) y el United (303 millones).

En los últimos meses, el Liverpool alcanzó acuerdos comerciales con cuatro marcas estadounidenses de primera línea: Orion Innovation, Google Pixel, UPS y Peloton. En total, ingresarán unas 45 millones de libras por estos contratos de patrocinio. Además, renovaron por 10 años el contrato con la marca de cervezas, Carlsberg.

Que los grandes acuerdos se hayan dado con empresas estadounidenses no es un detalle menor. El mercado norteamericano está cada vez más interesado en invertir en la Premier League y la buena reputación de Fenway Sports Group -un conglomerado también estadounidense que maneja franquicias exitosas en el país, como los Boston Red Sox- hacen de éste uno de los focos de atención del Liverpool, y viceversa.

El Liverpool genera interés en los espectadores estadounidenses -su partido de diciembre contra el Arsenal fue el más visto en Estados Unidos en la historia de la Premier League- y, por tanto, es un mercado que el Liverpool busca explotar. Así lo explicó el director comercial, Ben Latty, en una entrevista para The Athletic: "Tenemos una ventana única dadas las zonas horarias (los partidos son por las mañanas en los Estados Unidos). No competimos con ningún otro deporte estadounidense. Eso proporciona un enorme potencial de crecimiento", y agregó que "hay un verdadero interés por parte de las empresas estadounidenses de intentar llegar a una audiencia más global y una forma de hacerlo es a través de la Premier League".

Tienda oficial del Liverpool en 2022 - Liverpool FC Retail

Otro factor clave en el crecimiento comercial del Liverpool ha sido el sector de retail, que llegó a máximos en el curso anterior. El año pasado abrieron un total de siete tiendas nuevas en Asia y las ganancias alcanzaron un total de 2,5 millones de libras -cifra récord para el club-.

Actualmente, el Liverpool está en negociaciones para ampliar con Nike un vínculo que está dando grandes resultados: "Dado el gran volumen de uniformes que producimos en todo el mundo y la distribución relacionada con un acuerdo como ese, hay un largo camino que conduce a ese tipo de acuerdos. Estamos teniendo conversaciones continuas con ellos", explicó Latty.

Otros ingresos

El aumento de los aumentos comerciales ha compensado con la bajada de otros, como los ingresos por medios de comunicación -que representaban los ingresos más significativos hasta la 21/22-. En la 22/23, el Liverpool ingresó 19 millones menos que en la 21/22, causado principalmente por su actuación en la Champions League: en 2022 alcanzaron la final contra el Real Madrid, mientras que en 2023 fueron eliminados en octavos de final.

También decayeron los ingresos por matchday, con una pérdida total de siete millones. Al quedar eliminados de copas nacionales y Champions desde temprano, el Liverpool pasó de jugar 30 partidos en Anfield durante la 21/22 a jugar 25 en la 22/23.

No obstante, se prevé un crecimiento sustancial en ingresos por matchday tras la remodelación de Anfield Road -que amplía la capacidad del estadio a 60.000 espectadores. Se estima que esto significará ganancias adicionales de un millón de libras por jornada.