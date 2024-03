Durante las últimas temporadas la carrera de Kieran Trippier ha estado marcada tanto por su gran rendimiento, como por ser una de las piezas claves de uno de los proyectos más ambiciosos de Europa. Tras su llegada en enero de 2022 al Newcastle United, el lateral nacido en Bury se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de la Premier League, a pesar de que desempeñe sus funciones en el terreno de juego en la zona defensiva. 4 goles y 20 asistencias en dos años y varios premios individuales, como estar incluido en el mejor once de la pasada temporada del campeonato inglés, le avalan para que se le considere uno de los mejores laterales/carrileros del viejo continente.

Desde su etapa en el Tottenham, ha sido un habitual en las convocatorias de la selección inglesa, pero a raíz de su rendimiento en el Newcastle United ha forjado una de las mejores duplas de laterales diestros del panorama europeo en los ‘Three Lions’, junto a Kyle Walker, debido a la reconversión de Trent Alexander-Arnold al centro del campo. Uno de los puntos de inflexión para que a sus 33 años este en el auge de su carrera fue el Mundial de 2018 disputado en Rusia, donde bajo los mandos de Gareth Southgate se convirtió en el titular del carril derecho de combinado británico. De hecho, en el encuentro de semifinales ante Croacia metió de falta uno de los mejores tantos de aquella edición de la Copa del Mundo.

Tras ello, llegó la temporada 2018-19, en la cual el Tottenham firmó una historia mágica en Champions League alcanzando la final. A lo largo de ese curso, fue uno de los pilares de la defensa del equipo de Mauricio Pochettino y le sirvió para ser uno de los laterales más codiciados de Europa. Por lo que se fijó en él Diego Pablo Simeone en plena reconstrucción del Atlético de Madrid. Tras la marcha del club madrileño de leyendas como Juanfran, Diego Godín o Filipe Luis, los colchoneros salieron al mercado en busca de nuevos jugadores para tratar de regenerar la plantilla. 30 millones de euros invirtieron los rojiblancos por el jugador nacido en el condado del Gran Manchester.

Kieran Trippier durante un partido con el Atlético de Madrid. | Fuente: GettyImages

En dos temporadas y media logró un título de liga con el conjunto que disputa sus partidos en el Civitas Metropolitano, por lo que el Newcastle United decidió apostar por él como el primer fichaje de la nueva directiva ‘magpie’, quienes se encontraban en puestos de descenso. Cabe destacar, que previo a este movimiento la FIFA le sancionó 10 semanas durante su trayectoria como jugador del Atlético de Madrid, debido a que había apostado por su traspaso al cuadro madrileño en 2019. Regresando a su etapa en St. James’s Park, tras su llegada al club ‘Geordie’ su impacto fue inmediato, con dos goles en sus primeros cuatro partidos, en los cuales el equipo del noreste de Inglaterra no conoció la derrota. Sin embargo, una lesión en el pie en su cuarto choque bajo los mandos de Eddie Howe truncó su campaña y no volvió a aparecer hasta mayo cuando el conjunto de Tyne y Wear apenas se jugaba nada, ya que habían cumplido el objetivo de la salvación.

Pero, el curso 2022-23 volvió a los focos convirtiéndose en el mejor lateral diestro de la Premier League, de hecho, fue incluido en el once ideal de la temporada. Junto a Bruno Guimarães, Sven Botman, Miguel Almirón o Aleksander Isak, entre otros, en uno de los artificies de que el Newcastle United logrará la clasificación a la Champions League tras finalizar en cuarta posición. Por lo que los ‘magpies’ regresaban a la Liga de Campeones 20 años después. Tras una campaña de ensueño, los hombres de Eddie Howe comenzaban el presente curso con la ilusión por las nubes y firmando una exhibición histórica en el primer tramo del año ante el Paris-Saint-Germain en Copa de Europa. Un 4-1 ante el conjunto de Luis Enrique servía para volver a ubicar al Newcastle en el mapa de los grandes clubes de Europa. En cambio, el cuadro ‘Geordie’ se fue eliminado de la máxima competición europea a las primeras de cambio y su temporada en el campeonato liguero ha estado marcada por la irregularidad.

Kieran Trippier durante un encuentro con el Newcastle United. | Fuente: Mike Hewitt/Getty Images

Asistente por antonomasia

En lo que respecta a Kieran Trippier, durante las dos campañas destacadas anteriormente su rendimiento ha sido espectacular. En la 2022-23, repartió 9 asistencias entre todas las competiciones convirtiéndose en uno de los mejores jugadores en esta faceta del fútbol inglés. En cambio, en la presente temporada ha dado un paso adelante y ha alcanzado los diez pases de gol en la Premier League, compartiendo el primer puesto junto a Pascal Gross y Olie Watkins.

A pesar de todo ello, durante el pasado mercado invernal estuvo a punto de volver a hacer las maletas, pero, en este caso rumbo a la Bundesliga, ya que el Bayern Munich se interesó por él, tal y como declaró el lateral de las ‘urracas’ hace unas semanas tras ser reconocido con el premio a 'mejor jugador del año' en la Premier League para The Football Writer's Association (la Asociación de Escritores Británicos: “Fue una locura. Estaba en Nueva York... me despertaron a las cinco de la mañana y me dijeron que el Bayern quería ficharme”.

El interés que tenían los bávaros por hacerse con los servicios del internacional británico era de gran magnitud, quien llegó a conversar con el actual ariete del conjunto dirigido de Thomas Tuchel, Harry Kane. En la entrevista citada previamente, el exjugador del Atlético de Madrid aseguró que mantuvieron conversaciones para que este llegará a Múnich: "Me estuvo enviando mensajes, me preguntaba si era verdad (lo que se hablaba en los medios). Él me decía que hacía más calor que en Newcastle y bromeaba un poco con este tema".

Kieran Trippier y Harry Kane durante un partido con Inglaterra. | Fuente: PA Archive/PA Images

Problema con las apuestas

En los últimos tiempos, están saliendo a la luz muchas noticias sobre jugadores que han sido sancionados por apostar en partidos o en transferencias en las que estaban envueltos. Ivan Toney, Sandro Tonali, Nicoló Faglioli y así hasta 35 nombres llega la lista según la institución caritativa Sporting Chance de futbolistas que han participado en juegos de azar. Unos de los primeros casos fue el de Kieran Trippier, el cual hemos destacado durante el repaso de la trayectoria del lateral internacional inglés.

En diciembre de 2020, la Federación Inglesa de Fútbol decidió sancionarle por sospechar que había estado involucrado en apuestas de su fichaje por el Atlético de Madrid. Por lo que la FIFA confirmó su sanción de diez semanas sin poder disputar ni un minuto en el verde. Los colchoneros impusieron diferentes recursos, pero, en todo momento fueron rechazados. Sin embargo, el jugador británico pudo disputar los últimos partidos de aquella campaña y fue clave para que los hombres del ‘Cholo’ Simeone se alzaran con el título de liga.