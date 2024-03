El control económico está siendo un quebradero de cabeza para los clubes más grandes del panorama europeo durante los últimos tiempos, en especial para los equipos ingleses. Este curso tanto Everton como Nottingham Forest han sido los sancionados hasta el momento, pero en las próximas fechas podrían haber más. En lo que se refiere a los castigos impuestos por parte de la Premier League a los conjuntos nombrados anteriormente, han repercutido en puntos, en seis y cuatros respectivamente, lo que ha ajustado de manera especial la zona de descenso.

Las siguientes instituciones que estarán en el punto de mira serán el Chelsea y el Manchester City, dos clubes sobre los que muchos aficionados llevan pidiendo medidas de control, debido al gran gasto en transferencias en los diferentes mercados de fichajes por parte de ambos. A pesar de ello, distintos expertos en la materia apuntan a que será complicado sancionarles, sobre todo al conjunto mancuniano, tal y como ha explicado a El Mundo la profesora de Derecho Deportivo de la Universidad Europea, Anjara Argibay "Será difícil meterse con el City, pero es el siguiente paso".

Como hemos destacado previamente, los estamentos que regulan el ámbito financiero del campeonato inglés durante esta campaña han decidido tener mano dura con quienes participan en su competición. Sin embargo, hay precedentes de años anteriores. El primero de ellos, fue al Middlesbrough, a quienes les descontaron tres puntos por no cumplir un partido contra el Blackburn en la temporada 1996/97 y les sancionaron con el descenso a segunda división. Y el segundo caso, fue ante el Portsmouth, debido a que entraron en concurso de acreedores. Su castigo fue de nueve puntos menos y al igual que al ‘Boro’ les relevaron de categoría.

Cierto es, que no es la única ocasión en la que Manchester City y Chelsea han estado bajo la lupa respecto a este tema. La FIFA y la UEFA tomaron medidas sobre ambos. En lo que se refiere a los ‘citizens’, fueron multados por el primer estamento citado con 340.000 euros por vulnerar las reglas sobre fichar a menores de edad. A su vez, los ‘blues’ recibieron un castigo por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol de 9,8 millones de euros por irregularidades cometidas entre 2012 y 2019. Además de ello, en los últimos mercados de transferencias han gastado un total de 1.000 millones de euros, lo que lleva a sus gestiones a estar en constante entredicho.

Manchester City y Chelsea durante un encuentro de Premier League. | Fuente: GettyImages

¿Cómo funciona el Fair Play financiero?

Dejando de lado los clubes que han sido sancionados y están en el punto de mira en la presente temporada, cabe destacar el funcionamiento de la reglamentación a tratar. El objetivo y normas principales del Fair Play Financiero son controlar los ingresos y los gastos para que éstos estén ajustados a un valor real y no puedan inflar los mismos. Por lo que toda entrada por encima del precio/valor de mercado se establece como aportación de nuevo capital por el exceso de valor de mercado, con lo que clubes como Paris-Saint Germain, Manchester City o Newcastle United no se ven perjudicados, al tener grandes naciones, económicamente hablando, detrás de ellos.

Además de ello, durante los últimos tiempos la normativa se ha visto modificado en muchos aspectos. En primer lugar, en la anterior reglamentación se tenía en cuenta que un club no podía tener entre gastos e ingresos de fichajes, una diferencia superior a 100 millones de euros. Un factor que también se fue modificando con el paso del tiempo, ya que en un principio tan solo podía ser de 30 millones. Por otro lado, actualmente tanto sueldos como deudas están bajo la lupa, con lo que los clubes no pueden destinar más del 70% de sus entradas financieras a los sueldos de los jugadores a partir del tercer año.

Por último, todos los equipos tienen una fecha marcada en el calendario, el 31 de diciembre. Esto se debe a que el patrimonio neto de los clubes debe ser positivo en comparación la fecha marcada previamente del año anterior y que haya mejorado en un 10% respecto al curso previo.

Gianni Infantino y Aleksander Ceferin durante una conferencia de la UEFA. | Fuente: GettyImages

Las sanciones más graves en Europa

A pesar de que el tema del Fair Play Financiero este sonando de manera especial en Inglaterra, no solo ha afectado a los clubes británicos desde que el expresidente de la UEFA, Michel Platini impusiera la reglamentación en 2009. El mandatario francés, tuvo que dimitir por temas de corrupción que le unían al expresidente la FIFA, Joseph Blatter, pero, aprobó la normativa con el ánimo de que los grandes equipos no se excedieran en sus gastos: "Sólo quiero que los clubes gasten el dinero que tienen, no el que no tienen".

El cuadro más perjudicado durante los últimos años fue el Paris-Saint-Germain en 2022, cuando la UEFA impuso una sanción de 65 millones de euros al conjunto galo. Se convertía en la mayor multa impuesta desde que se aprobó el Fair Play Financiero. Un castigo que pilló por sorpresa a muchos seguidores del fútbol europeo, ya que el presidente del equipo parisino Nasser Al-Khelaifi, es el representante de la Asociación Europea de Clubes (ECA) en el Comité Ejecutivo de la UEFA.

Nasser Al-Khelaifi durante una comparecencia de prensa. | Fuente: EFE

Otro club que se vio altamente perjudicado en este aspecto fue el Inter de Milan. El antiguo dirigente del combinado ‘nerazzurro’ Massimo Moratti, gastó aproximadamente 1.200 millones de euros durante su mandato. Por lo que la normativa de FFP de la UEFA entro en vigor, pero el equipo italiano fue sancionado, cuando hicieron cambios en los despachos. El actual presidente del cuadro que disputa sus encuentros en el Giuseppe Meazza, Steven Zhang se vió obligado a pagar la sanción de 26 millones de euros que les impuso la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol en 2022.

En las próximas semanas habrá que ver que ocurre con Manchester City y Chelsea, pero, lo que está claro que los mandatarios de los grandes estamentos del fútbol están detrás de toda irregularidad que haya en fichajes o en los presupuestos de los clubes. Además de ello, nos tendremos que acostumbrar a escuchar términos como “Football Earnings Rule” o “Squad Cost Ratio”, los cuales tratan de buscar un equilibrio en los resultados de los clubes que reciban aportaciones de capital.