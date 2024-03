El Chesterfield logró ascender a la cuarta división inglesa tras seis años sin lograr buenos resultados, quedándose más cerca el año pasado cuando fue derrotado por el Notts County.

Invasión del Proact Stadium tras el pitido final / Foto: Chesterfield

The Spireites han conseguido abandonar la National League a falta de cinco partidos por disputar, situándose a 21 puntos del Barnet (con un partido menos). Esto tras ganar por tres goles a cero al Boreham Wood, quien está luchando por no descender a la sexta categoría.

🏆 CHESTERFIELD ES CAMPEÓN DE LA NATIONAL LEAGUE Y VUELVE A LA ENGLISH FOOTBALL LEAGUE TRAS 6 AÑOS DE ESPERA CUANDO QUEDAN 5 FECHAS POR JUGARpic.twitter.com/VN93Cu7hzt — Ascenso Inglés (@AscensoInglesok) March 23, 2024

Estado de forma actual

A pesar de recibir más goles que la temporada 22/23 cuando terminó tercero por debajo del Wrexham y Notts County, logró anotar 100 goles en 41 jornadas en la National League, hito que solo lo habían alcanzado los dos anteriormente mencionados la temporada pasada.

Esta cantidad de goles tienen un nombre destacado y es el de Will Grigg, siendo el máximo goleador del equipo con 24 tantos, sin embargo, es el segundo máximo goleador de la competición, por detrás de Paul McCallum, jugador del 18º posicionado de la National League, el Eastleigh, con 30 goles en 33 partidos.

En la FA Cup los Spireites alcanzaron los treintaidosavos, siendo eliminados por el Watford que tiró de épica remontando un 0-1 en el 95'. Sin embargo, el Chesterfield se dejó por el camino a dos equipos de tercera división (Portsmouth y Leyton Orient), siendo el primero de ellos un gran candidato para estar la próxima temporada en segunda.

Jugadores más destacados

Dentro de la plantilla del Chesterfield se encuentran jugadores con pasado en alguna cantera de primera o jugadores que jugaron con su selección.

En portería nos encontramos a Harry Tyrer, portero inglés de 22 años que está cedido desde la cantera del Everton, donde ya ha disputado 75 partidos con la academia de los Toffees y ha visto desde el banquillo siete partidos de la máxima categoría del fútbol inglés.

También nos encontramos al veterano Tom Naylor, un pivote que se ha pasado su carrera jugando en equipos de segunda y tercera división como son el Derby County o el Mansfield Town.

Pero si hablamos de longevidad en la English Football League (segunda, tercera y cuarta división) nos viene a la cabeza el nombre de Michael Jacobs, quien ha pasado por el Wolverhampton, Derby County, Wigan o Portsmouth, jugando en 427 ocasiones en esas divisiones.

Michael Jacobs con el Derby County / Foto: BBC

Armando Dobra cuenta con 18 partidos jugados con las categorias inferiores de la selección de Albania, incluso ya ha jugado en tercera división a sus 22 años. Otro destacado con su selección, y no por la cantidad de partidos jugados, es Joe Quigley que disputó cinco partidos con la selección irlandesa U21, coincidiendo con el jugador del Arsenal Declan Rice.

Por último, el jugador más destacado del Chesterfield es Will Grigg, delantero internacional con Irlanda del Norte que pasó por el Sunderland, Wigan, MK Dons o Brentford. Con la selección debutó titular ante la Holanda de Van Persie, Arjen Robben, Sneijder, entre otros en 2012. Desde ahí disputó doce partidos más entre clasificatorios a mundiales, Nations League o amistosos, entre los que metió dos goles. Sin embargo, a pesar de ser convocado con la selección Norn Iron en la Eurocopa de 2016, no disputó ningún ningún minuto en el mejor torneo europeo a nivel de selecciones.

Will Grigg celebrando con Irlanda del Norte / Foto: Panenka

A pesar de eso, la afición de Irlanda del Norte le guarda gran cariño, creándole incluso un cántico con la mítica canción de Gala Rizzatto "Freed from desire":

"Will Grigg is on fire, your defence is terrified, Will Grigg is on fire, your defence is terrified, Will Grigg is on fire, your defence is terrified, Will Grigg is on fire .... nanananana nana nanananana nana..."

Historia

El Chesterfield fue fundado originalmente en 1866/67, siendo de los clubes más longevos que existen, pero no es hasta 1919 que se fundó tal y como lo conocemos hoy en día. Después de dejar al mítico "Saltergate", situado en Chesterfield, después de 139 años, se pasó al Proact Stadium en 2010, este estadio cuenta con capacidad de más de 10.000 espectadores.

La pasada temporada se quedaron a un partido de ascender a la League Two, perdiendo contra el Notts County en Wembley tras un partido igualado donde los spireites se adelantaron hasta en dos ocasiones en el partido, sin embargo, en ambas ocasiones el equipo que acabó ascendiendo ponía las tablas para que desde los once metros hiciesen la épica.

Los jugadores del Chesterfield tras ser eliminados por el Notts County en penaltis / Foto: Derbyshire Times

Antes de esta caída a la quinta división en 2018 tras quedar últimos, ganaron en dos ocasiones el título de la cuarta categoría del fútbol inglés. En 2015, precisamente en la League One, sería su mejor posición en una tabla de liga en este siglo, quedando sextos, justo debajo del Sheffield United.

Entre 1899 y 1951 disputó 21 temporadas en la Championship, segunda división.

En competiciones coperas tiene mejores registros, en la FA Cup logró su mejor posición en su historia, concretamente en el año 1997, llegando a unas semifinales mientras pertenecía a la tercera división, en ellas fue eliminado en el segundo partido por el Middlesbrough. Para llegar a las semis tuvo que eliminar a Bury, Scarborough Athletic, Bristol City, Bolton Wanderes, Nottingham Forest y Wrexham.

En la Carabao Cup llegó a octavos de final en 2007, siendo eliminado por el Charlton Athletic en penaltis. Para llegar a ese punto tuvieron que eliminar al Wolverhampton, Manchester City y West Ham United.