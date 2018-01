El debate: ¿tiene opciones el Benevento de mantener la categoría?

¿Podrá conseguir la salvación el Benevento? | Fotomontaje: Javier Jábega (VAVEL)

Esta temporada la parte alta de la tabla está más que interesante en la Serie A, con Napoli y Juve. También la pelea por los puestos Champions, y evitar el descenso a la Serie B. Sin embargo, vemos un caso que parecía estar visto para sentencia y puede darse la vuelta. Es el del Benevento. El equipo italiano se encontraba con un punto tras dieciocho partidos, pero dos victorias consecutivas le han colocado no tan lejos de la permanencia. La pregunta es, ¿tiene el Benevento tiempo aún para lograr la permanencia?

El Benevento no tiene opciones de seguir en Serie A (Ángel Perozo - @Perozo_AD)

Si hay algo que podría ser un infierno es perder la categoría en el calcio y a eso está el Benevento muy cerca de ser condenado. Una buena parte de los equipos que descienden a la Serie B terminan condenados a vagar por el infierno que representa militar en las categorías inferiores ya que algunos terminan por descender a Lega Pro, muchos que nunca vuelven y otros hasta desaparecen o tienen que refundarse.

Lo cierto es que el Benevento acumula apenas siete puntos tras 20 jornadas, consiguiendo seis de ellos en los últimos dos partidos que cuenta como victorias pues hasta la jornada 18 no conocía el significado del triunfo. La primera vuelta para el Benevento fue un total desastre: fue acumulando derrotas sin llegar a puntuar hasta la jornada 15 en el Ciro Vigorito ante el Milan, donde con un agónico gol de su portero Alberto Brignoli, en el quinto minuto de descuento, el club sureño logró su primer punto de la temporada.

Después de allí siguió perdiendo hasta la última jornada de la primera vuelta donde venció 1-0 al Chievo logrando su primera victoria de la temporada en su último partido del año. Una jornada después, para dar apertura a la segunda vuelta y al año natural, el cuadro sureño logro vencer en casa a la Sampdoria por 3-2 y ejecutar un inicio de año sorprendiendo a propios y extraños enlazando así un par de victorias de manera consecutiva.

Once del Benevento |Foto: Benevento Calcio

Sí, muy inspiradora historia de poder darle la vuelta pero la alusión casi perfecta a todo esto es una locución de uso popular: “Nadar para morir en la orilla”.

"Los triunfos del Benevento han sido un espejismo" Las dos victorias obtenidas por el cuadro sureño no representan más que eso, pues se encuentra allá abajo, donde nace el petróleo, a ocho puntos de la salvación, que si bien se traducen en tres victorias, son más de los puntos que el equipo ha obtenido en 20 jornadas. Aunque se pudiese argumentar que le restan partidos clave en casa ante Crotone, Hellas Verona y Cagliari, es muy difícil creer que el Benevento pueda realmente mantener la categoría y permanecer en la Serie A una temporada más.

Sin duda que sería incierto el hecho de que si el Benevento descendiera pudiese volver pronto a la máxima categoría del calcio puesto que su ascenso fue muy precoz con tan solo una temporada en la Serie B y de repente puede ser precisamente ese detalle el que está pasando factura actualmente, a pesar de que el presidente del club asegure que la culpa de tantas derrotas se deba a “las brujas” de la ciudad. Lo cierto es que seguramente las dos recientes victorias no son más que un espejismo y no parece haber magia que pueda salvar al Benevento en esta temporada de perder la categoría y marcharse a la Serie B, intentando no convertirse en uno de esos clubes que no vuelven más.

El Benevento tiene opciones de seguir en Serie A (Adrián García - @IlRegista3)

El conjunto de De Zerbi ha tenido en muchas ocasiones muy mala fortuna, un hecho que les ha minado a nivel moral y que les ha llevado a una dinámica negativa de la que les ha sido muy difícil salir, pero vamos a meternos en contexto: hasta cuatro veces el Benevento ha encajado un gol en el descuento que le ha privado de puntuar en lo que va de temporada (Torino, Cagliari, Sassuolo y Genoa). Un equipo que lleva siete puntos, que va último y que pese a todo, está a ocho de la salvación. Y si una cosa caracteriza a este equipo es la fe, una fe que en ocasiones ha hecho poner contra las cuerdas a rivales como Juve o Inter.

Su calendario inicial no ayudó, se enfrentó en las primeras cinco jornadas a Napoli y Roma de forma seguida, encajando diez goles entre ambos encuentros (6-0 y 0-4, respectivamente). Sumó su primer punto en la jornada 15 ante el Milan y en el Ciro Virgorito gracias a un gol del portero Brignoli en el 90 que celebraron como un título. A todo esto hay que sumarle sus malos resultados ante rivales directos, y es que ha caído ante Crotone, SPAL y Hellas Verona.

El Benevento celebra una victoria | Foto: Benevento Calcio

Pero a día de hoy, ya suma dos victorias de forma consecutiva, en el último encuentro del año ante el Chievo (1-0) y en el primero ante la Samporia (3-2).

"La salvación del Benevento es posible" De Zerbi está capacitado para afrontar esta situación y llevarla a cabo, la directiva confía en él y no hay que olvidar su ascenso del Foggia a la Serie B. Un entrenador que hace apenas cinco años todavía era futbolista, joven, con entusiasmo, que no ha perdido la esperanza en algo que otros muchos ya habrían abandonado y que, por experiencia, sabe lo que es vivir en situaciones adversas como la que vivió en Palermo. Y es que el Benevento jamás perdió la cara por la lucha, pudo caer, dar muestras de debilidad bastante visibles, pero en absoluto está tumbado.

La salvación es posible, pero el calendario no es el mejor, y es que tienen dos salidas de forma seguidas, primero un Bologna de capa caída, luego a un Torino que con Mazzarri dejó buenas sensaciones, pero lo peor viene luego, Napoli y Roma, pese a todo, sus rivales por la lucha tampoco tienen un calendario fácil. La segunda vuelta ya ha empezado y si el Benevento corrige sus errores en los últimos minutos, sigue con esta fe inamovible y saca resultados positivos ante rivales directos, puede lograr lo que hace unos meses parecía totalmente impensable, pertenecer a la Serie A 2018/19.