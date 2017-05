Previa Tottenham Hotspur – Arsenal: un derbi que puede marcar el campeonato

Kevin Wimmer en la acción que supuso el primer gol del Arsenal en el encuentro de la primera vuelta | Foto: Getty Images

La rivalidad entre Tottenham y Arsenal es larga y siempre ha asegurado espectáculo. La realidad que se ha presentado en este siglo ha tenido la tendencia de que el Arsenal partía con cierta responsabilidad de victoria por la superioridad tanto en los resultados como en títulos, pero en estas últimas tres temporadas la realidad es bien distinta. Los Spurs ahora lucha por el campeonato contra el otro rival londinense, el Chelsea, mientras que los Gunners se desgañitan en busca de conseguir entrar en los puestos de Champions.

Sin lugar a dudas, el Tottenham le ha dado la vuelta a una situación histórica y quiere rematarla con una victoria que meta presión a los de Antonio Conte y siga avivando una Premier League que parecía decantada pero que ha conseguido darle vida. Aún así este derbi del norte de Londres propone siempre un título moral por superar a tu rival, así que en una temporada algo pobre para los de Arsène Wenger, a pesar de la clasificación para la final de la FA Cup, seguro que supondrá un estímulo extra dentro del vestuario visitante.

Además para el entrenador francés será un derbi especial ya que este será el número 50 de su carrera como entrenador del Arsenal. El balance del galo es muy positivo con 22 victorias, 20 empates y siete derrotas, por lo que se puede decir que es un encuentro al que Wenger le tiene cogida la medida. En una campaña en la que el entrenador Gunner ha dejado más dudas que certezas entre la afición, seguro que los jugadores quieren regalar tanto a su técnico como la afición una victoria frente uno de los máximos rivales.

Pochettino sin Rose y Dembele

El Tottenham llega al encuentro con una situación ideal en la tabla pero sin dos de las piezas que le han llevado a la segunda plaza que ocupa. Danny Rose y Mousa Dembele serán dudas hasta el inicio del encuentro, aunque seguramente el entrenador argentino no se arriesgue y, como mucho, podrían aparecer por el banquillo. El que sí vuelve a estar disponible es Michel Vorm, aunque no sea un regreso relevante ya que no hay dudas de que Hugo Lloris será el guardameta de los Spurs. La novedad con respecto al último partido podría ser la incursión de Heung-Min Son en el once inicial acompañando a Dele Alli por detrás de Harry Kane.

En clave Oxlade

Arsène Wenger ha asegurado durante la semana que el paso a la defensa de tres no ha sido un descubrimiento reciente ya que en su carrera lo había utilizado más veces, pero la realidad es que por el momento está siendo efectivo ya que acumula tres victorias consecutivas. Una de las reconversiones que ha provocado el cambio de formato es el paso de Alex Oxlade-Chamberlain al carril derecho donde se está desenvolviendo con descaro y consiguiendo buenas actuaciones. Se espera que el inglés regrese al carril derecho tras descansar frente al Leicester. Además Laurent Koscielny formará en principio en el eje de la zaga tras superar los problemas que arrastraba, mientras que Shkodran Mustafi aún tendrá dos semanas de recuperación por delante antes de regresar al once de Wenger. También parece que Rob Holding volverá a ser de la partida en la defensa, dejando a Monreal de vuelta al carril izquierdo.

Máxima igualdad

Sin lugar a dudas este derbi vive por su instante más igualado de la historia. En los últimos cinco encuentros disputados entre Tottenham y Arsenal se han producido cuatro empates y una sola victoria de los Spurs en 2015 por la mínima al imponerse por 2-1 en White Hart Lane. En la primera vuelta de esta temporada, el gol en propia puerta de Kevin Wimmer fue igualado rápidamente por Harry Kane. El delantero está cogiéndole la medida a este encuentro ya que ha marcado en los últimos cuatro partidos. De hecho es el jugador del club de Haringey que más goles le ha marcado al cuadro Gunner en la Premier League con cinco. Dentro de esta igualdad las estadísticas recientes parecen decantarse ligeramente a favor de los locales en la tarde del domingo, pero históricamente el Arsenal ha logrado más victorias, 18, que su rival, 10, con 21 empates en el resto de citas entre estos dos equipos londinenses.

La victoria en el derbi, un punto más para los entrenadores

Tanto Wenger como Pochettino han demostrado en rueda de prensa ganas de vencer al rival en el derbi del norte de Londres. El francés se mostró ambicioso declarando que su equipo “va a tratar de ir hacia delante y ganar el partido” resaltando que “tenemos la ventaja de que no necesitamos calcular, solo dar todo y ganar los partidos que nos quedan”.

El argentino aclaró que “la motivación es vencer porque es un derbi y sé lo que significa jugar un encuentro de esta talla”, estableciendo una diferencia con lo que significa quedar por delante de su rival en la tabla al decir que eso “no es una motivación” para él ya que “luchamos por llevarnos el campeonato”.

Michael Oliver, sinónimo de mal augurio Gunner

Dejando a Mike Dean a un lado, quizás el nombre que más temen los aficionados del Arsenal cuando se fijan en quién es el árbitro del encuentro es el de Michael Oliver. El colegiado inglés no trae buena suerte al conjunto afincado en Holloway ya que tiene un récord de tres victorias, siete empates y siete derrotas con él. De hecho, la última se produjo en la reciente humillación por 0-3 frente al Crystal Palace en otro derbi de Londres. Además Oliver ha arbitrado un derbi del norte de Londres otras tres ocasiones con una victoria Gunner y dos empates.

Convocatorias Tottenham – Arsenal

Tottenham: Lloris, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Walker, Davies, Eriksen, Wanyama, Son, Alli, Kane, Pau López, Trippier, Wimmer, Onomah, Sissoko, Dembele, Nkoudou, Janssen, Edwards, Walker-Peters.

Arsenal: Cech, Monreal, Holding, Koscielny, Gabriel, Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Ramsey, Özil, Alexis Sánchez, Giroud, Martínez, Bellerín, Gibbs, Debuchy, Jenkinson, Mertesacker, Maitland-Niles, Elneny, Coquelin, Walcott, Sanogo, Iwobi, Welbeck.

