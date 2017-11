Shawcross: "Zouma es uno de los mejores centrales de la Premier League en este momento"

Google Plus

Kurt Zouma realizando una entrada a Bellerín./ Foto: Premier League

El joven defensa francés Kurt Zouma, está siendo uno de las sensaciones del Stoke City. El francés que está cedido en el Stoke por el Chelsea, está siendo uno de los fijos en los esquemas de Hughes. Zouma llegó este verano debido a la falta de minutos en el Chelsea en las últimas temporadas y además a esto, hay que añadirle que el Chelsea ha incorporado al central danés procedente del Borussia Monchengladbach Andreas Christensen y también el prometedor central de la Roma Antonio Rudiger.

Debido a esto, Kurt Zouma tuvo que buscar un equipo en el que tuviera continuidad y porque no poder tener un puesto en el eje de la zaga de la defensa de la selección francesa en el Mundial de Rusia. En el Chelsea, ninguno tiene dudas de todo lo que puede aportar Kurt Zouma en el futuro al equipo, jugador rápido y corpulento del que todos hablan maravillas.

Uno de ellos que lo ha hecho recientemente, es ni más ni menos que el capitán del Stoke City Shawcross, el cual comparte la zona defensiva junto a ​Kurt Zouma.

Shawcross ha dicho lo siguiente en la entrevista en la que ha estado: "Es rápido, tiene un gran salto, una buena salida de balón, un disparo aceptable, y puede vencer perfectamente en un uno contra uno, rasgos de un gran defensor. Creo que Toby Alderweireld y Kurt Zouma son los dos mejores centrales de la Premier League en este momento. No me sorprendió que obtuviéramos su cesión porque obviamente tenemos buena relación con el Chelsea, pero me sorprendió que lo dejaran ir. Para nosotros, que ellos lo dejaran venir ir fue fantástico. Creo que Kurt Zouma lo ha hecho genial y ha disputado muchos partidos. Sin duda, venir al Stoke City es una gran prueba para él".