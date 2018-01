Howe: "El Wigan ha demostrado ser un rival muy complicado"

Eddie Howe contento tras la victoria frente al Arsenal./ Foto: Premier League

El Bournemouth viene de lograr esta pasada jornada una gran victoria ante sus aficionados contra un Arsenal que atraviesa un mal momento. El Bournemouth que comenzó perdiendo el encuentro, logró remontar un resultado adverso con los goles de Wilson y Ibe. Con esta victoria, el equipo de Howe se alza hasta la 13º posición. Ahora, le toca volver a enfrentarse al Wigan, rival contra el que en el último minuto logrando el "Replay" con el gol de Cook.

Sobre la última victoria contra el Arsenal, el entrenador del Bournemouth Eddie Howe comentó lo siguiente: "Una dinámica positiva es algo difícil de conseguir cuando estás en la Premier League. Estamos decididos a continuar así y mantener la buena forma en la que estamos".

En cuanto al partido frente al Wigan, Howe dijo las siguientes claves: "Tenemos que asegurarnos de tomar las decisiones correctas para no cometer errores que cometimos en el primer partido para poder pasar. Para hacer eso, tenemos que comenzar el partido mejor que en el primer tiempo del encuentro anterior. Siempre prefiero ver las cosas de manera positiva, es otro partido y una oportunidad para que los jugadores jueguen y demuestren lo que valen".



Después, Howe alabó al rival con estas declaraciones: "Respetamos mucho al Wigan. Vi muchos partidos de League One y lo hicieron muy bien en esos partidos en los que demostraron de ser un equipo de una categoría mayor. No me sorprendió su actuación en el primer partido, pero tal vez me sorprendieron mis propios jugadores los cuales saben lo duros que son esta clase de partidos".

Por último, Howe habló de las bajas que tendrá su equipo para este encuentro y intentó no darle mucha importancia a través del siguiente comentario: "No estamos preocupados por las lesiones que tenemos para el partido. Seguiremos sin Tyrone Mings y Jermain Defoe, los cuales tienen lesiones para un tiempo, pero también seguiremos sin Junior Stanislas y Joshua King porque necesitan una carga de entrenamientos antes de jugar para asegurarse de que cuando vuelvan, se queden con nosotros".