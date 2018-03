Jémez: "La ventaja que tiene el Levante no es definitiva"

En primer lugar, el técnico ha analizado la situación de la UD y cómo afecta el parón de selecciones al conjunto canario, comentando que "el estar parados, en la situación en la que estamos, hace que queramos que llegue de nuevo la actividad lo antes posible". Pero también ha declarado que "creo que esta semana nos ha venido bien para recuperar gente lesionada, entre otras cosas", y que "ahora estamos deseando que todo empiece otra vez para saber qué va a pasar".

Ha habido tiempo para tratar el tema de los entrenamientos y del tiempo que se ha podido invertir y dedicar a los mismos gracias a estos días de parón: "Esta semana tenemos posibilidades de trabajar más porque tenemos pocos internacionales. Hemos hecho varias dobles sesiones y también les hemos dado descanso. Cualquier tiempo para trabajar es bueno”.

Sobre el próximo rival, Jémez ha aclarado que "me viene bien que venga el Madrid ahora antes que en el último o penúltimo partido. Siempre es complicado ganarle al Madrid, pero ahora tenemos margen para arreglar cualquier resultado que no sea bueno ante el Madrid”. Y sobre lo irregular que se está mostrando el conjunto de la capital, Jémez ha señalado que "el Real Madrid está en una tesitura que o te mete seis o le disputas el partido. La Liga la tienen prácticamente imposible, no tienen Copa del Rey y se van a centrar en la Champions. Eso no quiere decir que nos vayan a poner facilidades ni mucho menos, pero están en una situación en la que le meten seis al Girona, cinco al Betis, empatan contra el Levante y pierden con el Espanyol”.

Al ser cuestionado sobre los rivales de la UD Las Palmas respecto a la salvación, Paco Jémez se ha mostrado claro y conciso, señalando que cualquiera de los que están por debajo pueden salvarse, y que el mismo Levante UD aún no estaría salvado: “ha habido un momento en que era una pelea por ver quién era el menos malo. Ahora el Levante ha ganado dos partidos seguidos y ha demostrado que quiere ser el mejor de los que están ahí. Nosotros no queremos perder la copa y nos toca demostrar que queremos ser el mejor de los que están en esa pelea. Hicimos un esfuerzo muy grande por salir de la zona baja, recortamos 6 u 8 puntos al Levante y al Deportivo para, incluso, salir de los puestos de descenso. He visto tantas cosas en el fútbol, que no descartaría al Málaga. El Dépor sigue estando ahí”.

En último lugar, ha dedicado unas pequeñas palabras de alabanza al club blanco, dirigido por Zidane: “Puedo asegurar que Zidane no va a sacar un partido con el que crea que va a perder. El Madrid tiene la posibilidad de resguardar a ciertos jugadores y seguir siendo competitivos. Ese es un bendito problema que no tienen todos los equipos; esa es una de las partes de la grandeza del Madrid”.