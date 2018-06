La defensa: el punto fuerte del Athletic

En una temporada en la que el equipo rojiblanco no ha brillado nada, pues cayó antes de tiempo en las dos competiciones de eliminatorias que disputaba, y estuvo en todo momento fuera de la pelea por las plazas europeas, la defensa ha sido una de las alegrías más grandes que ha tenido la afición bilbaína en la temporada, con actuaciones de gran nivel de los titulares y unos suplentes cumplidores.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​

Eneko Bóveda

4 | Insuficiente. Apenas tuvo minutos, y cuando los tuvo, no dio la talla. Dejó de ser ese central que sacaba las castañas del fuego al Athletic en la temporada 2015-2016, para volver a ser un lateral bastante discreto, que apenas aportó y que cuando lo hizo, dejó bastante que desear. En enero dejó el Athletic camino al Deportivo, donde tampoco brilló.

Enric Saborit

5 | A ratos. El defensa catalán ha dispuesto de bastantes oportunidades esta temporada, y ha rendido a un nivel correcto. El problema ha sido su intermitencia. Actuaciones muy destacables como la visita a Cornella-El Prat o en San Mamés frente al Leganés, combinadas con actuaciones en las que no realizó demasiado, como en la derrota frente a la UD Las Palmas o el empate en San Mamés frente al Valencia. Saldrá del club en junio.

Aymeric Laporte

6 | En su línea. En un año complicado, Laporte fue de lo más destacado del equipo bilbaíno hasta su marcha previo pago de la cláusula de rescisión al Manchester City. Un central correcto, con buen desplazamiento largo, buena salida de balón, y algún que otro error grosero que costaba ocasiones concedidas. No anotó gol esta temporada. Salió al Manchester City en el mercado de invierno.

Laporte en uno de sus ultimos partidos con el Athletic. | UGS Vision.

Iñigo Martínez

8 | El mejor. La mejor noticia sin duda para la parroquia bilbaína. El central de Ondarroa desde que llegó a la disciplina del Athletic desde la Real Sociedad, ha sido de los jugadores más destacados en todos los partidos que ha disputado. Incluso en su debut en Girona, donde remató de chilena al palo en un horrible día de los leones. Un central con gran colocación, buen desplazamiento largo, bastante acertado al cruce y dominador del juego aéreo.

Iñigo Martínez defendiendo esta temporada. | UGS Vision.

Yeray

6 | Luchador. La temporada del joven central de Portugalete será recordada por la superación por segunda vez de su tumor testicular, que le hizo no poder jugar todo lo que desearía, pues reapareció en el mismo encuentro que debutó Iñigo Martínez, pero cuando lo hizo, siempre cumplió. Un gran defensa al cruce, con buena salida de balón, y que no da una pelota por perdida. Se espera mucho del joven central del Athletic. Gracias a eso se ha ganado estar en la reserva del Mundial para completar los entrenamientos de preparación para el campeonato con la Selección Española, aunque no será uno de los 23 elegidos.

Unai Núñez

7| Rocoso. El central ha jugado todos los partidos que ha estado disponible en la Liga con el Athletic, muestra unas cualidades muy buenas en cuanto a factor defensivo se refiere, anticipación, lectura de la jugada, velocidad, juego aéreo, y además, estrenó su casillero goleador con el equipo rojiblanco contra el Celta en San Mamés, tras un remate a la madera de Raúl García. Estará en la reserva del Mundial con la Selección Española, aunque no será uno de los 23 elegidos.

Unai Núñez en el derbi vasco en San Mamés. | UGS Vision.

Iñigo Lekue

4 | No funciona como lateral. Temporada muy discreto del Expreso de Deusto. Iñigo Lekue no ha sido el puñal que se espera debe ser un lateral ofensivo del Athletic, las comparaciones con De Marcos son odiosas, y defensivamente se nota que no es lateral, muchas lagunas, muchos goles encajados por su banda, muchos pases concedidos a la espalda, y poca generación de juego ofensivo. No ha sido su año.

Xabier Etxeita

5 | Cumplió en Europa, no en Liga. El acompañante de o bien Unai Núñez o bien Yeray en la UEFA Europa League esta temporada, dio buenas muestras de lo que es capaz en la segunda competición continental, donde se mostró seguro, sobrio por arriba y sin contemplaciones al despejar, solo una mancha, en Marsella, donde hizo un partido por debajo de su nivel, se asemejó a su nivel liguero, donde pese a marcar, nunca dio muestras de sentirse cómodo.

Óscar de Marcos

5 | Ausente. La lesión que sufrió a principio de temporada no le ha permitido participar todo lo que le habría gustado, a él y a la parroquia bilbaína, sin embargo, cuando ha participado se ha notado. El Athletic nota cuando el alavés está en el campo, porque pese a que tiene lagunas defensivas, lo compensa en ataque, un puñal por la banda que además es un llegador nato. Su polivalencia le permite llegar muchas veces al área, y hacer goles.

De Marcos intenta robarle la pelota a Sisto. | UGS Vision.

Mikel Balenziaga

5 | Cumplidor. El lateral de Zumárraga tuvo la desgracia de caer lesionado en el momento más importante de la temporada, y de volver demasiado pronto y en un partido de mucha trascendencia, el de Marsella. Se notó y su banda fue el pasillo por el que el Olympique encontró los espacios. El resto de la temporada en su línea, seguro atrás, muy flojo en ataque.