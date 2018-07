Luis Enrique: "No habrá revolución, habrá cambios"

Luis Enrique es el nuevo y flamante técnico de la Selección Española. Tras su gran recorrido como futbolista, donde tuvo una longeva trayectoria defendiendo los colores de 'La Roja', le ha llegado una oportunidad inmejorable para dirigir y conquistar los nuevos retos que tiene en el horizonte el conjunto español.

El ex técnico del FC Barcelona se embarca así en un desafío mayúsculo: conquistar la próxima Eurocopa en 2020. Ante los periodistas, Luis Enrique fue sometido a un carrusel de preguntas y hemos querido remarcar las declaraciones más interesantes.

Gerard Piqué y su renuncia

El caso de Gerard Piqué, que dijo hace dos años que después del Mundial abandonaría la selección, fue uno de los temas estrella: "Hay que respetar el sentimiento de cada jugador, Gerard ha demostrado a lo largo de los años su rendimiento" declaró.

El trato hacia los jugadores será personal: "Trataré a cada jugador de una forma distinta como hago con mis hijos, cada uno necesita un trato diferente para sacar el máximo rendimiento de todos ellos" respondió.

Luis Enrique no quiere hacer una quema en el vestuario, sabe lo que significa estar en la selección: "Esto lo he aprendido en mi etapa como futbolista, los capitanes son los que más partidos llevan pero no creo que eso sea un tema a debatir ahora ni tampoco hablar personalmente de cada jugador, eso ya lo podremos hablar cuando dé mi primera convocatoria, que no queda mucho para ello", sentenció.

El estilo de la selección

Según Luis Enrique, hay cosas que son intocables: "Vamos a seguir con el mismo estilo, hay que reforzar ese perfil pero darle matices. Más ocasiones de gol, más profundidad y defender mejor, lo que quieren todos los entrenadores incluidos mis predecesores -Lopetegui y Hierro-" relató el técnico.

Además, recalcó:"Quiero que esta selección se asemeje a lo que es un equipo. Sé que es complicado porque solo les podré tener una semana al mes, pero esa semana será intensa y productiva" zanjó.

Ante una posible revolución entre los convocados, el asturiano lo dejó bien claro: "No va a haber una revolución, intentaré ser justo. No tengo ningún problema con ningún jugador, tengo muchas ganas de dar mi primera lista donde habrá alguna sorpresa" dijo.