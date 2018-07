Alain Eizmendi: "Había bastantes cosas que me atraían de venir al Unión."

Alain Eizmendi relata varias experiencias y cuenta la ilusión que le crea el nuevo proyecto que está labrando el conjunto txuribeltz. El de Beasain llega para aportar en la faceta ofensiva del conjunto irundarra. Además, en el primer partido de pretemporada Alain pudo estrenarse como titular ante Osasuna.

Pregunta. ¿Qué le hizo retornar al Real Unión?

Respuesta. Había bastantes cosas que me atraían de venir al Unión. Por un lado, el jugar con mi hermano, Eneko, que hace muchos años que no lo hago y me hace mucha ilusión. Luego, también que Juan Domínguez iba a ser el entrenador y fue otro aliciente. Lo conozco, se cuál es su estilo de juego y la manera de jugar al fútbol que le gusta. Además de todos los compañeros que ya conocía, con los que tengo muy buen trato con ellos.

"Si venía podría aportar mucho en la faceta ofensiva del equipo."

P. ¿Qué le dijo Eneko Romo para convencerle?

R. Me dijo que si venía podría aportar mucho en la faceta ofensiva del equipo, pudiendo hacer un equipo bastante sólido y podremos mantenernos en la parte alta de la tabla.

P. ¿Cuándo fue la última vez que jugó con su hermano?

R. La última vez fue a los 20 años, en el Sanse, y cuando pusimos fin a la etapa en la Real yo me fui a Lezama y él a Salamanca. Además, yo sé que si hay alguien con quien me entienda muy bien en el campo, es con Eneko y la verdad, que echaba de menos jugar con él. Al final, es una motivación más el poder estar juntos y poder hacer grandes cosas en Irún.

P. El estar cerca de casa es también puede ser un aliciente.

R. Al final la verdad que sí, puedo estar con la familia, con la novia y con los amigos, todos los días. Aunque yo soy muy independiente y no me importa irme por fuera, pero bueno al final estás en casa arropado.

P. ¿Cómo resumirías su anterior paso por el Unión?

R. Personalmente, no fue para mí la mejor pero yo creo que el equipo supe rendir bastante bien hasta lo que estuve yo. Creo recordar que estuvimos entre los seis primeros puestos, toda la mitad de temporada. Aunque se que yo personalmente lo podría haber hecho mejor, el equipo supo sacar una buena temporada.

P. Tras dejar el Real Unión ha pasado por tres equipos, en el mercado de invierno se fue a la liga chipriota en 2016 y dio el salto al extranjero. ¿Cómo se desarrolló la situación?

R. Pues tenía la oportunidad de salir, porque había firmado una cláusula. Me salió la oportunidad de salir al extranjero y para mí era buena opción. Era la primera vez que lo hacía y volvería sin problema, sin ninguna duda.

"Está claro que el nivel de aquí sí que es superior."

P. ¿Qué diferencias notó entre la liga chipriota y la española? ¿Cómo resumirías tu experiencia en el extranjero?

R. Está claro que el nivel de aquí sí que es superior. Por ejemplo, allí los cinco o seis primeros sí que son buenos, pero los demás bajan bastante el nivel. Sin embargo, ya me habían hablado muy bien de Chipre. Además, es un país muy bonito y la ciudad en la que me alojé estaba muy bien para vivir, uno de los motivos por los que volvería sin ninguna duda.

P. ¿Cómo fue su transición del fichaje entre el Racing de Ferrol y la UE Llagostera? ¿Cuáles fueron los motivos?

R. La verdad que no me encontraba muy cómodo en el Racing y quizás, también yo no supe rendir al máximo. Al no estar contento y salirme la opción de fichar por la Llagostera. El Racing de Ferrol no puso ningún problema y preferí fichar por la UE Llagostera. Allí sí que estuve más a gusto y creo que mi rendimiento fue bueno, aunque la verdad que tuvimos la mala suerte de descender. A pesar de todo, estuve muy a gusto en el club catalán.

P. El hecho de conocer a la plantilla y al entrenador, la adaptación será menos complicada que en los últimos tres equipos.

R. Sí, al final conozco a la mayoría de hace tiempo. Además, este año hago la pretemporada y hace dos años no pude hacerla, este año será otra cosa.

Fuente: Andrea VAVEL

P. También ha estado presente en dos ascensos, el primero con el Eibar. ¿Cómo lo vivió?

R. Nos pilló un poco por sorpresa, porque al final nuestro objetivo no era ese y no obstante, con la segunda mitad de temporada ligeramente avanzada, nos vimos ahí arriba y porque no pelearlo. La verdad que teníamos muy buen equipo, buen entrenador y las cosas iban saliendo. Al final, tuvimos la suerte de disfrutar de un ascenso que el Eibar nunca había conseguido.

Ascendimos en el penúltimo partido, aunque nosotros ya habíamos hecho los deberes faltaba otro equipo por hacerlos, que finalmente consiguió firmar el empate. Al final le dio la vuelta al encuentro y nosotros celebramos nuestro ascenso.

P. ¿Y la experiencia en el Leganés?

R. El Leganés tampoco había conseguido nunca el ascenso y para la ciudad era un acontecimiento nuevo. Además, las cosas se están haciendo muy bien en los dos clubes y ahora mismo siguen manteniéndose arriba.

"Al final cuando Juan ha sido jugador, era también muy respetado"

P. Juan Domínguez de capitán a entrenador ¿cómo lo ve?

R. Yo creo que genial. Al final cuando Juan ha sido jugador, era también muy respetado por toda su carrera futbolística tanto en Segunda como en Segunda B. En el Real Unión, ha tenido muchos años muy buenos y se ha ganado el respeto de toda la plantilla Y ahora, como míster todavía más. Por tanto, creo que va a ser positivo porque al final el trato con la gente es muy cercano y yo creo que beneficiará al equipo.

P. ¿Qué idea de fútbol cree que impondrá Juan en el Unión?

R. Lo conozco y lo que ha querido siempre es mantener el balón bajo su dominio, manteniendo la posesión e imponiendo un juego de ataque y sin miedo. Cabe destacar, que en otros equipos de Segunda División B, los equipos temen más replegándose así un poco más y proponiendo menos fútbol. Sin embargo, Juan propondrá un sistema de juego valiente y de ataque.

P. ¿Cree que el Real Unión necesitaba una renovación de plantilla?

R. La verdad que yo no soy quien para decir eso, aunque si es verdad que quizás era necesario. Ha llegado gente más joven, igual no con más ganas pero si mayor frescura que puede que fuera lo más necesario. Antes el Real Unión también tenía buena plantilla con todos los veteranos, que ofrecían experiencia. Sin embargo, el Unión en los últimos tres años ha acusado de ritmo de competición, ya que la edad se podía notar.