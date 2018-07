Oficial: Pozo ficha por el Rayo Vallecano

Google Plus

El talentoso ya exjugador de la UD Almería sale traspasado al Rayo Vallecano tras una negociación que se ha prolongado más de lo esperado y que se hizo oficial en la tarde del viernes. El Almería y el Rayo Vallecano han esperado a oficializar el traspaso de Pozo hasta que la entidad almeriense tuviese “atado” a su sustituto para la mediapunta.

Trayectoria en la UD Almería

José Ángel Pozo llegó al conjunto almeriense en la temporada 2015/2016, tras el descenso a Segunda División. Su incorporación al equipo en los últimos momentos del mercado veraniego de fichajes fue uno de los movimientos más celebrados por la hinchada rojiblanca, y no tardaría mucho en demostrar de lo que era capaz. En los inicios de la temporada no gozó de un gran protagonismo hasta mediados del campeonato, tras la destitución de Sergi Barjuan, entrenador que no confío en el malagueño durante su estancia en el banquillo rojiblanco. Con la llegada de Joan Carrillo, su participación aumentó, llegando a disputar 8 partidos. Con Gorosito su participación siguió siendo constante y llegando a alcanzar una gran transcendencia en el juego del equipo, llegando a convertirse en el pilar del equipo.

Durante la temporada 2016/2017, fue un fijo en el once titular de Fernando Soriano, que cogió el cargo del equipo tras la salida de Gorosito del banquillo. Llegando a acumular unos 1877 minutos con él, Pozo comenzó a erigirse como uno de los jugadores más destacados en su posición en la categoría de plata del fútbol español. Pese a la mala situación del equipo, Pozo siempre lograba dejar destellos de calidad que ayudaban al equipo a ganar partidos. Con la llegada de Ramis, la participación de Pozo no se vio afectada, llegando a ser el malagueño uno de los principales motivos por los que la UD Almería consiguió la agónica salvación en el último partido.

Pozo con la elástica de la UD Almería | Fuente: La Liga

Finalmente, esta temporada, la UD Almería logró retener a su estrella, y comenzó el campeonato jugando de titular con Ramis jugando en banda derecha, por lo que su aportación disminuyó, pero tras volver a su posición natural de mediapunta volvió a ser el jugador determinante que se presumía de él. Con Lucas Alcaraz y Fran Fernández logró de sus actuaciones más destacadas, echándose el equipo a la espalda y siendo el principal argumento ofensivo del equipo.

Su salida

Pese a su deseo de salir en el mercado invernal de la temporada que acabó en el pasado mes de junio, el club impidió su venta para no debilitar al equipo. A pesar de esta circunstancia, su profesionalidad le llevó a jugar sin bajar su rendimiento, llegando incluso a jugar lesionado, como Fran Fernández reconoció en la rueda de prensa tras el partido de Lugo.

Pozo deja el Almería tras 3 temporadas de malos resultados, pero con buen rendimiento a nivel personal, que le ha llevado a recibir multitud de ofertas de Primera División y del extranjero, pero el deseo del jugador de seguir jugando en España le ha llevado a aceptar la oferta del Rayo Vallecano, que desembolsará una cantidad cercana a 1 millón de euros, de los cuales, 350.000€ los ingresará el Manchester City, que poseía los derechos de formación del jugador malagueño.

Despedida

La UD Almería y la afición rojiblanca han mostrado su cariño hacia el jugador, deseándole la mejor de las suertes para su próxima etapa como profesional en la Liga Santander, ya que su profesionalidad y personalidad dentro del campo le han llevado a convertirse en uno de los baluartes del Almería en las últimas temporadas.