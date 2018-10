Guía VAVEL Rayo Vallecano 2018-2019: dieciocho temporadas que dan para mucho

Desde su fundación el 29 de Mayo de 1924 hasta el día de hoy, el equipo del sudeste de Madrid ha afrontado un total de 18 temporadas en Primera División, este año afrontará la número 19 y quién sabe si lo hará para quedarse.

Primer ascenso 1976/1977

No fue hasta el año 1977 cuando el Rayo Vallecano ascendió por primera vez a la máxima categoría del fútbol español. El ascenso se produjo tras una temporada muy disputada, donde los vallecanos llegaban a la última jornada necesitando un punto para lograr su objetivo. Y lo logró frente al Getafe Deportivo en el Estadio de Vallecas.

La verdad es que el periplo de los franjirrojos en la Primera División comenzó muy bien ya que finalizaron en décima posición - en aquel entonces jugaban 18 equipos en Primera- por lo que salvaron la temporada de maravilla.

El equipo entrenado por Héctor Núñez se ganó por aquel entonces un apodo que aún a día de hoy, identifica muy bien al equipo rayista, el " Matagigantes". Este apodo se lo ganó a pulso, a base de lucha y esfuerzo, ya que fue capaz de derrotar en Vallecas a todos los equipos favoritos de la época - Athletic de Bilbao, Barcelona, Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla-. En esa temporada el máximo artillero fue el argentino Oswaldo González que sumó 13 goles.

El Rayo estuvo durante dos campañas más en Primera División. En la siguiente campaña y a las órdenes de " Chato González" el equipo terminó en decimoquinto lugar, salvándose por muy poco del descenso, ese año la efectividad goleadora del equipo cayó en picado y solamente destacó Landaburu con siete discretos goles.

Hasta que en la temporada 79/80 descendió a la liga de plata nuevamente quedando en el puesto 16 a pesar del récord de 21 goles que estableció Fernando Moreno, pero los 3 entrenadores que pasaron por el banquillo vallecano aquella temporada - Núñez, Felines e Iriondo- no evitaron la debacle.

Once de la temporada 77/78 Fuente: futbolespanolrecopilacion.blogspot.com

Nueve años para volver a alcanzar la gloria

No sería hasta la temporada 88/89 cuando el Rayo volvería a lograr el ascenso al ganar en Vallecas al Deportivo de la Coruña por 2-1. Tras nueve largas temporadas en Segunda - una de las cuales en Segunda B- los vallecanos lograban el ascenso nuevamente. El equipo de Felines quedaba segundo, lo que le permitía alcanzar la gloria nuevamente.

Pero la alegría no iba a durar mucho, ya que los vallecanos bajarían en la siguiente temporada, quedando últimos en la clasificación - ya de 20 equipos, como la conocemos hoy en día-. En esa ocasión la temporada estuvo marcada de nuevo por el baile en el banquillo de los franjirrojos - Felines, Peñalva y Emilio Cruz se hicieron cargo del banquillo durante distintas fases de la temporada-.

Y es que el equipo encajó esa temporada 75 goles entre Férez y Villalvilla y tan solo fue capaz de marcar 34, siendo el máximo artillero Sabas, con 6.

Recorte de prensa del segundo ascenso. Fuente: Milanuncios ( Particular)

Un Rayo que no termina de consolidarse

Las siguientes temporadas iban a ser una montaña rusa para el equipo de la franja, pues tras el descenso de la temporada 89/90, pasó 2 temporadas en Segunda - hasta la 91/92- donde tras una espectacular racha de 7 partidos imbatido, volvía a quedar segundo - tras vencer 4 a 1 al Castellón- y lograba el ascenso nuevamente, uno de las estrellas destacadas de ese ascenso fue Wilfred quien aún es recordado con cariño por todos los aficionados vallecanos.

Equipo que logró el ascenso en la 91/92. Foto: Todocolección.net

Pero no fueron temporadas fáciles para los madrileños, ya que a pesar de aguantar en Primera hasta la temporada 93/94 fueron 2 temporadas difíciles.

La primera campaña tras el ascenso -92/93-, los vallecanos terminaron en la posición número 14, por aquel entonces el equipo entrenado por Jose Antonio Camacho, contaba entre sus filas con Polster que terminaba la temporada con 14 tantos. Pero también esa temporada será recordada porque el equipo estuvo nada más y nada menos que 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

La siguiente temporada fue nefasta para el equipo de la franja, ya que todo eran récords pero negativos, y todo hacia presagiar que era uno de los firmes candidatos para el descenso. De nuevo hasta 3 entrenadores tomaban las riendas del equipo -Felines, Zambrano y David Vidal-, en el campo las cosas no iban mejor y Wilfred encajaba esa temporada 50 goles en contra , y pese a tener al goleador Hugo Sánchez en sus filas - que marcó 16 tantos- el equipo terminaba en decimoséptimo lugar, lo que le obligaba a jugar la permanencia en Primera.

El partido lo disputaría contra la S.D.Compostela, en el partido de desempate, en Oviedo, vencen los locales por 1-3 y se produce un nuevo descenso a Segunda División.

Pero poco estaría el Rayo en Segunda, ya que la temporada siguiente, tras una gran temporada donde Guilherme se mostró intratable de cara a puerta, el equipo volvía a ascender tras quedar nuevamente segundo.

Los artífices del ascenso en la 94/95. Foto: Todocoleccion.net

Dos temporadas más sumaría el equipo vallecano en Primera, tras este cuarto ascenso logrado - 95/96 y 96/97-. En la primera de ellas el equipo se libró por muy poco de descender: con hasta 4 entrenadores pasando por el banquillo - Zabalza, Baena, Marcos Alonso y Zambrano- lograron quedar en el puesto decimonoveno, teniendo que disputar la promoción contra el RCD Mallorca, en el que los vallecanos perdieron por 1-0 en la ida pero lograron vencer por 2-0 en Vallecas lo que les permitiría seguir una temporada más en la máxima categoría.

Viendo lo ocurrido la temporada anterior y con apenas refuerzos en el equipo, la temporada 96/97 fue para los madrileños la "crónica de un descenso anunciado". En esta temporada hay cambios que afectan al descenso en la Liga Española, se establecen cuatro puestos de descenso directo y uno de promoción para reducir la Primera División a una Liga de 20 equipos - en lugar de 22-. El Rayo ocuparía la decimooctava posición - en esta temporada Contreras encajó 60 goles, y aunque Guilherme igualó los 14 tantos de la temporada del ascenso, y con hasta 3 cambios, de nuevo en el banquillo ( Paquito, Zambrano y Hermández) poco se pudo hacer.

De nuevo el equipo se jugaría la permanencia contra el RCD Mallorca que esta vez sale victorioso por el doble valor de los goles marcados a domicilio (1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta). Tras esto el Rayo desciende nuevamente pero solo pasarían 2 años hasta su regreso.

De tocar el cielo a bajar a los infiernos

Corría la temporada 98/99 que además coincidía con el 75 aniversario de la fundación del Club y el equipo dirigido por Juande Ramos finalizaba la Liga en quinta posición, pero jugaría los playoffs de ascenso, tras quedar como segundo clasificado el filial del Atlético de Madrid y no poder ascender al estar el primer equipo en Primera.

La eliminatoria la disputaría con el Extremadura los madrileños se impusieron ambos partidos por 0-2 y 2-0 logrando el quinto ascenso de su historia.

Tras este ascenso, el equipo permanecería cuatro temporadas seguidas en Primera - hasta la 02/03-, a continuación repasamos cada una de ellas.

No se le dio nada mal al equipo su primera temporada -99/00- tras el regreso a primera a los de Juande Ramos que tras liderar la clasificación durante cuatro jornadas, no solo consiguieron terminar la Liga en novena posición ese año, si no que además se ganaron el derecho a disputar la Copa de la Uefa la temporada siguiente al ser invitados por la Fifa debido al Fair Play del equipo, ya que fue uno de los menos amonestados de toda Europa.

En su segunda temporada - 00/01- no les fue tan bien en la Liga como el año anterior - terminaron en decimocuarta posición- , pero es que ese año el equipo estaba disputando tres competiciones- Liga, Copa del Rey y debutarían en la Copa de la Uefa- y es precisamente en la competición europea, donde los de Juande dieron la sorpresa, eliminando a equipos como Constelacio Esportiva - endosándole 10 goles- Molde, Viborg, Lokomotiv y Girondins.

Los de Míchel - actual entrenador rayista-, Cembranos, Bolo y compañía, llegaron hasta cuartos de final, donde fueron eliminados por el Deportivo Alavés, a pesar de ganar en Vallecas, no pudieron en la vuelta con los vascos.

Michel celebrando un gol en competición europea. Foto: Kaisermagacine.com

Durante la temporada 01/02 Juande Ramos dejó el banquillo rayista tras tres grandes temporadas, y ocuparon su puesto Andoni Goikoetxea y Gregorio Manzano. En esta ocasión el equipo hizo una discreta temporada terminando en una discreta décimo primera posición. En esta ocasión el máximo artillero franjirrojo fue el bosnio Bolic, con 11 tantos.

Muchos aficionados recordarán la última temporada del Rayo en esta época, ya que fue el comienzo de una etapa nefasta para el equipo. Estamos en la temporada 02/03 una temporada que será recordada por la inestabilidad en el banquillo y eso se reflejaba en el campo, ya que de nuevo, hasta cuatro entrenadores se sientan en él a lo largo de la temporada - Fernando Vázquez, Jose Luis Martín, Benítez e Iriondo- intentaron salvar al equipo, pero fue en vano ya que terminaron en último lugar, como dato a resaltar, el equipo sumó ese año una racha de 13 partidos consecutivos sin ganar.

Tras esto, el Rayo descendía a Segunda y en la siguiente temporada el equipo descendía a Segunda División B - donde estuvo cuatro temporadas- hasta lograr de nuevo el ascenso a Segunda.

Un Rayo que vuelve con más fuerza que nunca

Después de cuatro temporadas en la División de Bronce y tres temporadas más en Segunda División, en la temporada 10/11 se logra el sexto ascenso, pese a los problemas económicos del club y los atrasos en el pago a los jugadores, el equipo lucha hasta el final y termina la liga en segunda posición.

Con Jose Ramón Sandoval al frente, Piti, Cobeño, Amaya Trejo y compañía, logran devolverle la ilusión al barrio de Vallecas y esta vez el equipo logra quedarse en Primera durante cinco temporadas consecutivas por primera vez en la historia del club- nunca antes había estado tanto tiempo-.

En su vuelta a Primera - 11/12- los rayistas quedan en decimoquinta posición, a pesar de ocupar un lugar tan bajo en la clasificación, los de Sandoval no pasan demasiados apuros y Michu se logra meter entre los 10 máximos artilleros de ese año con 15 dianas y logran una racha de 26 partidos consecutivos sin empatar - solo sumando victorias o derrotas-.

Pese a las grandes campañas con el equipo, el club decide no renovar a Sandoval y apostar por un proyecto totalmente renovado, y para ello apuestan por Paco Jémez. En su primera temporada como técnico- 12/13- y con un estilo de juego totalmente renovado, los madrileños terminan en un meritorio octavo puesto. En esa campaña Piti - que marca 18 goles- termina por encima de jugadores como Higuaín o Aduriz.

Durante la temporada 13/14 se producen bajas importantes ya que pesos pesados del club abandonan la disciplina franjirroja: Piti, Amat, Baptistao, Tamudo y el Chori entre otros, dejan su puesto a las nuevas promesas y se produce el debut de jugadores como Embarba, Saúl Ñíguez, Mojica o Alberto Bueno. A pesar de los cambios los de Jémez terminan en la posición número 12 de la tabla y solventan la temporada sin apuros pese a ser uno de los equipos más goleados de la competición.

La temporada 14/15 también fue una temporada cómoda para los de Jémez en Primera. El equipo terminó en decimo primer lugar y pese a seguir siendo uno de los equipos más goleados, Alberto Bueno firmó su segunda temporada en el conjunto rayista firmando 17 goles y colocándose por delante de jugadores como Luis Suarez o Benzema.

La última temporada que los vallecanos estuvieron en la máxima categoría - 15/16- sin duda será recordada por los aficionados por ser bautizada como la temporada del "anoetazo". Aunque no era uno de los principales candidatos al descenso, lo cierto es que los pupilos de Jémez pasaron de depender de sí mismos para salvarse a depender de resultados externos.

Un partido extraño en Anoeta frente a la Real Sociedad - que perdió por 2 a 1 y además fue investigado- condenó a los madrileños a depender de otros en la última jornada y aunque ellos ganaron su partido frente al Levante en Vallecas (3-1) el Villarreal que estaba clasificado para la Champions League no pudo contra el Sporting de Gijón que estaba jugandose la vida y los "amarillos" perdían por 2-0 en el Molinón, mandando a los vallecanos a Segunda División.

Los jugadores desolados tras descender. Foto: Rayo Vallecano

El Rayo ha vuelto ¿ Para quedarse?

Tras el descenso muchos jugadores e incluso el entrenador abandonaron el club, y tras una temporada - 16/17- en la que incluso estuvieron cerca del descenso a Segunda B y en la que pasaron hasta tres entrenadores por el banquillo - Sandoval, Baraja y Míchel- el equipo ha logrado reponerse a la perfección.

Tanto es así que la pasada temporada lograba el ascenso - su séptimo ascenso- quedando por primera vez en toda su historia llevarse el campeonato tras quedar campeón de liga de Segunda División.

Ha habido cambios en lo que a jugadores se refiere pero lo cierto es que el Rayo esta dispuesto a dar mucha guerra en la que será su decimonovena temporada en Primera, y sin duda esperan quedarse muchas más.