Cuatro entrenamientos para preparar la visita a Reus

La plantilla del Granada CF disfruta este lunes y martes de un merecido descanso. El equipo rojiblanco se ha situado segundo en la tabla de clasificación después de la victoria conseguida frente al Córdoba CF el pasado sábado, en el estadio Nuevo Los Cármenes. El conjunto entrenado por Diego Martínez saborea aún ese triunfo por 4-2 que le ha permitido estar en posición de ascenso directo a Primera División, pero es consciente de que el miércoles debe volver a trabajar duro para preparar el próximo compromiso liguero, que le llevará hasta Reus.

Los jugadores del Granada CF empezarán el miércoles por la mañana a ponerse a punto para el partido contra el Reus. Realizarán cuatro entrenamientos en total para preparar ese enfrentamiento, repartidos de miércoles a sábado. Todas las sesiones serán en la Ciudad Deportiva del Granada CF y comenzarán a las 10:30 horas. Los entrenamientos del miércoles y del jueves serán a puerta abierta, mientras que los del viernes y el sábado serán a puerta cerrada.

El técnico Diego Martínez puede volver a trabajar esta semana con todos sus futbolistas, a excepción del lesionado de larga duración Fran Rico. El centrocampista continúa con la recuperación de su lesión en la rodilla. Está previsto que pueda estar recuperado a partir del mes de enero, como aseguró el gerente deportivo del Granada CF, Fran Sánchez, en el último desayuno informativo ofrecido a la prensa.

En los último tres partidos, Diego Martínez ha optado por repetir el mismo once titular. Ese bloque de jugadores lo componen: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán Sánchez, Álex Martínez, Ángel Montoro, Fede San Emeterio, Fede Vico, Antonio Puertas, Álvaro Vadillo y Adrián Ramos. El entrenador ha elogiado la actitud de sus jugadores, pero no solo de los que son titulares sino también de los suplentes y no convocados. Todos trabajan con intensidad en cada entrenamiento, como resaltó el míster gallego en su última comparecencia ante la prensa.