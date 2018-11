López Garai: "No quiero que el equipo dé dos caras"

López Garai ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de la visita que su equipo realizará al estadio de Los Cármenes. El Numancia jugará contra el Granada el domingo en horario matinal. Hay que recordar que los andaluces son los líderes de la categoría.

El equipo rojillo viajará el sábado a Granada para conseguir la primera victoria como visitantes, algo que se lleva resistiendo durante todo el año y que López Garai advierte: "Fuera de casa es complicado ganar para todos, no solo para el Numancia." Para más dificultad, si cabe, el equipo nazarí es el actual líder de la categoría, "ahora mismo es el equipo más en forma", en palabras del técnico vasco quien, también ha puesto el énfasis en "quitarles la confianza, que la tienen por encima de las nubes". También ha advertido del "rápido contragolpe" que tienen los andaluces como uno de los mayores peligros.

Buscar la mejor versión fuera de casa

El Numancia quiere ofrecer la misma imagen que tiene como local pero a domicilio. De esto, López Garai ha querido advertir: "No quiero que el equipo dé dos caras. El domingo tenemos una muy buena oportunidad en Granada de demostrar que somos capaces de ganar en cualquier campo". Además, ha sentenciado: "Si estamos bien somos capaces de competir con cualquiera."

Previsiblemente, Artiz López Garai repetirá once titular tras el buen encuentro del Tenerife, que ha sido calificado como "el mejor junto con el del Zaragoza como locales." Sin embargo, no ha querido dejar entrever sus cartas para el choque que disputará su equipo este domingo en Los Cármenes: "Hasta mañana no tendré el once más o menos decidido", ha afirmado. Este domingo, sobre las 14:00 horas, se saldrá de dudas. ¿Será un nuevo Numancia a domicilio?