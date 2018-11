Toda la artillería arriba para recibir al Osasuna.

Para esta jornada 15, el Deportivo tendrá a su disposición para las posiciones de arriba a casi todos. En la media punta, tanto Carles Gil como Fede Cartabia, qué en el último encuentro frente al Almería, de esta misma semana, consiguió un valioso punto en uno de los partidos más grises de la temporada gracias a un disparo certero desde la frontal del área. El mismo técnico vasco, en la rueda de prensa, de post partido de este lunes, comentó que se equivocó en los cambios que hizo, entonó el ‘mea culpa’. Recordemos que metió a Didier Moreno y Krohn-Dehli en el descanso, quitando a Edu Expósito y Carles Gil, que estaban siendo de lo mejor del primer tiempo en los Juegos del Mediterráneo.

En la delantera, estarán disponibles los 4 delanteros de la primera plantilla del club gallego. Tanto Quique como Christian Santos que jugaron el último partido los 90 minutos. A ellos se les suma, la vuelta de Carlos Fernández tras su convocatoria con la selección española sub-21, en la que jugó un total de 24 minutos repartidos en 2 partidos. Por último, la vuelta de Borja Valle, tras cumplir su sanción de 4 partidos que recibió frente al Córdoba.

Natxo dispone de 3 posiciones para estos 6 jugadores (Carles Gil, Fede Cartabia // Borja Valle, Quique, Carlos Fernández y Christian Santos), lo que parece que la posición más dudosa es la de la media punta, tras el último encuentro del Deportivo y con el espectacular gol, se espera en A Coruña, que el astro argentino salga de titular, ya que como todos los jugadores comentan en rueda de prensa, que en Riazor juegan mejor debido a la seguridad que sienten por el calor de la afición deportivista.

La delantera del Deportivo, está un poco más clara. Hay dos jugadores que se entienden a la perfección y ellos son: Quique y Carlos Fernández. En los partidos que han jugado juntos, ambos se turnan en bajar a recibir el balón, para conseguir aprovechar los huecos del defensa, que sigue al otro delantero y así, zafarse de su rival y poder ir solo hacia la portería, algo habitual cuando se juntan los dos. Combinación muy buena entre ellos a la hora de ir a buscar el balón para rematar. Por lo que van a volver a salir ambos juntos en el 11 inicial, ya que se entienden a las mil maravillas.

Quique en 6 días ha vivido la vuelta a Almería, el equipo que le dio la oportunidad de triunfar con 16 goles y este sábado, volver a jugar frente a sus compañeros del Osasuna, con los que el año pasado compartía vestuario.

El internacional venezolano, Christian Santos, en el último partido del Deportivo frente al Almería, aprovechando que dos de sus compañeros no podían estar convocados, se metió en el once titular del club coruñés, pero no estuvo bien. Había muchas expectativas puestas en él, tras su impresionante gol frente al Athletic de Bilbao en el Teresa Herrera, pero no estuvo a la altura y se le vio bastante perdido durante todo el encuentro. Y el otro descarte para salir de titular en el partido frente al Osasuna este sábado es Borja Valle, debido a su inactividad durante 1 mes, no se espera que salga para jugar desde el comienzo, sino que, lo más probable es que busque el técnico vasco busque darle 25 minutos, para que vaya cogiendo ritmo de partido otra vez.