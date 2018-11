Un gol de Mandzukic tras una genialidad de Cristiano deja al Valencia fuera de la Champions League

El Valencia visitaba el Juventus Stadium en busca de dar la sorpresa en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Valencia que llegaba a este partido con un total de 5 puntos tras la victoria ante el Young Boys por 3-1 en Mestalla, se medía a la Juventus que llegaba a este partido tras perder en los últimos minutos ante el Manchester United de Mourinho que tras un partido muy discreto sacó tres puntos que no permitían a la Juventus clasificarse y dejar al Manchester United en una buena posición para pasar a la siguiente ronda y dejar al Valencia con pocas opciones.

La Juventus comienza dominando el partido

Foto: Juventus

La Juventus sabía que otro despiste como el que tuvo ante el Manchester United no se lo podía permitir por lo que comenzó atacando en busca del gol desde el minuto uno. Peligro en el ataque de la Juventus es sinónimo de Cristiano Ronaldo y el portugués tendría las tres primeras ocasiones del equipo en apenas 10 minutos. La primera un intento de volea desde la frontal del área que no causó muchos problemas a Neto, dos minutos más tarde tras una jugada individual que Cristiano que finalizó con un disparo de nuevo desde el borde del área demasiado centrado y por último un centro lateral que el portugués no pudo llegar por poco. Por parte del Valencia, el jugador que más peligro creo en estos primeros minutos fue Gayà con sus constantes subidas al ataque, pero sus centros no lograron ser convertidos por los delanteros en gol. La Juventus que veía que no podía por bajo, comenzó a poner centros con Alex Sandro y Joao Cancelo en busca de grandes cabeceadores como Cristiano o Mario Mandzukic. Sin embargo, el gol no llegaba y el Valencia continuaba vivo en el partido.

El gol que pudo cambiar el partido

Foto: Juventus

La Juventus era el equipo que más lo intentaba en la primera mitad, pero la insistencia no encontraba recompensa. Por su parte, el Valencia se mantenía sólido atrás y intentando sorprender a los italianos a través de alguna contra y aprovechar las subidas por los costados de los laterales. Tras varios ataques de la Juventus, el Valencia completó una buena jugada culminada por Guedes que provocó un córner que daba una buena oportunidad al Valencia por delante. Dani Parejo pondría un gran saque de esquina al área al que entró Diakhaby con mucha potencia, pero el gran remate del central francés fue detenido por Szczesny con posiblemente la mejor parada del partido en la que sacó al central francés un remate muy complicado que pudo ser perfectamente el 0-1 si el portero polaco no hubiese metido esa mano milagroso que evitaba que el Valencia se pusiese por delante antes del descanso. Ya en la segunda mitad tras el serio aviso del Valencia, la Juventus no daría ninguna opción al Valencia que estuvo muy sometido por el ataque de la Juventus toda la segunda mitad y en esta ocasión si tendría recompensa.

La Juventus no da opción y consigue un gol que acabaría siendo el definitivo

Foto: Juventus

El tridente de la Juventus saldría muy enchufados y Cristiano ya avisaba con un lanzamiento de falta que fue bastante centrado y Neto pudo detener sin problemas. Tras 10 minutos en los que no pasaría gran cosa en el partido, volvería aparecer de nuevo Cristiano pero en esta ocasión de forma determinante. El portugués se plantaría en el interior del área, y tras un amago a gran velocidad que sorprendió y dejo atrás al defensor valencianista, sirve un gran centro para Mario Mandzukic que bate a placer a Neto y ponía por delante a los italianos en el partido.

Tras el gol, el Valencia no supo reaccionar, y las ocasiones de la Juventus llegarían una detrás de otra. La primera a través de Mandzukic de nuevo que tras hacerse con un rechace dentro del área, ejecutó rápidamente un disparo que detuvo Neto con una buena parada. Más tarde la tendría Paulo Dybala que tras una buena jugada individual, probó fortuna desde la frontal del área con un potente disparo que Neto volvió a detener con una buena estirada. Por último, la tendría Cristiano con un buen desmarque a la salida de un córner en la que el portugués se anticiparía a todos los defensores valencianistas para ejecutar un gran cabezazo directo a la escuadra derecha que volvió a evitar Neto con otra brillante parada.

El Valencia lo intentaría en los minutos finales a través de centros laterales de Carlos Soler y Daniel Wass, pero sus envíos no encontrarían destinatario y con esto llegaría el final del partido. Victoria de la Juventus que depende se si mismo para acabar como primero de grupo y que deja al Valencia fuera de la Champions League y tendrá que buscar suerte en la Europa League.