Edu Expósito, heredero perfecto del '21' de Valerón

Edu, jornada tras jornada, se muestra más seguro a la hora de soltarse en el campo, de conducir el balón desde el flanco derecho, cuando normalmente 'El Mentalista', conocido así por los comentaristas de Gol TV, hace una de sus ya clásicas internadas en diagonal hacia el centro, para levantar la cabeza y hacer un cambio de juego al otro lado o busca dar un pase definitivo a los delanteros, algo muy típico de otro de los jugadores que alardeó del '21' por Europa, no es otro que Valerón, y en ocasiones el catalán recuerda a él. Se ha convertido en la manija del conjunto coruñés.

La temporada pasada, aún siendo canterano en el Fabril, en las últimas jornadas comenzó a tener más protagonismo, incluso hubo un partido en el que salió titular. Tras el descenso, el Dépor lo tenia claro, era uno de los futbolistas a los que había que subir del filial, tras hacer una campaña histórica en el equipo blanquiazul en 2ªB, en la que acabaron en segunda posición. Él fue uno de los grandes valedores del gran año y en pretemporada, no dudó en mostrar sus buenas cualidades técnicas.

El joven deportivista a principios de temporada no tenía la regularidad que él necesitaba, ya que el puesto de titular lo tenía Khron-Dehli. Pero tras sus expulsiones y lesiones, Edu se pudo hacer con un lugar en el once del técnico vasco gracias a esto y, a partir de ahí, se ha ido forjando en el flanco derecho, del ya clásico rombo de Natxo.

Ha disputado un total de 748 minutos en la Liga 1|2|3 y 77 en la Copa del Rey, lo que hacen un total de 825, en los que ha sumado un gol y tres asistencias. Ya no es solo los números que aporta, sino la importancia que tiene en el equipo. En los dos últimos partidos ha sido de los mejores mediocentros del encuentro y de la competición. Consiguió frente al Rayo Majadahonda, en la jornada 16, tener el mejor porcentaje de pases completados 92,1%, con 35/38 completados. Se espera que sea una historia bonita y duradera entre Edu Expósito y el Deportivo.