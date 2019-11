Juanma: "El partido del sábado va a ser un punto de inflexión"

Pensando en enfrentamientos llamativos entre Betis y Valencia, por la cabeza de muchos béticos puede pasar el 3-6 que se fraguó en octubre de 2017 en el Benito Villamarín, a favor del conjunto ché, pero también algún que otro resultado positivo para los de la Avenida de la Palmera. Como el del diez de diciembre de 2011, donde los verdiblancos ganaron a los valencianos por 2-1, gracias al doblete de Rubén Castro, salvando la destitución in extremis de Pepe Mel, una situación muy pareja a la que actualmente vive Rubi. Ahora, casi ocho años después, Juanma, jugador del club sevillano entre las temporadas 2008 y 2012, y asistente de los dos goles que anotó el canario en aquel choque, ha concedido una entrevista a ABC de Sevilla, donde ha tratado varios temas.

Juanma Gómez repasa sus recuerdos en el Betis

En primer lugar, recordó aquel histórico partido en el que sus asistencias fueron fundamentales: "El equipo llegaba de una racha malísima. Ese año el inicio de LaLiga fue muy bueno, ganamos los cuatro primeros partidos. Pero luego entramos una racha muy negativa, en la que sacamos sólo un punto en diez partidos. Era una situación difícil, porque si lo perdíamos entrábamos en descenso, y se rumoreaba el cambio de entrenador. Los resultados no acompañaban, pero la línea de trabajo era muy buena. Hubo partidos en esa racha tan mala que el equipo no mereció perder. Pero cuando no ganas, te pueden entrar las dudas y te genera un poco de nerviosismo. Recuerdo que hablábamos mucho entre los jugadores, con Roberto -Ríos-, también con el míster, para intentar encontrar soluciones. Recuerdo un partido ante el Espanyol en su estadio en el que salimos con defensa de tres centrales y dos carrileros, pero el cambio no nos salió bien, porque perdimos uno a cero. Los resultados no llegaban, hasta aquel partido contra el Valencia, que llegaba como un tiro, tercero en la clasificación, aquel Valencia de Emery, en el que salimos de aquella mala racha", rememoraba el exfutbolista extremeño.

El protagonista de la entrevista profundizó también en las sensaciones durante y después del partido: "Fue un partido muy igualado, a pesar de cómo llegaban los dos equipos, en el que el Valencia tuvo alguna ocasión en la primera parte y nosotros alguna que otra opción también. Fue en el inicio de la segunda parte cuando, estando calentando en la banda, Chechu Dorado se metió un gol en propia puerta. Fue un jarro de agua fría para el equipo y para la afición, que esa noche estaba con el equipo, porque pensábamos que en casa podíamos romper la dinámica negativa. En ese momento, sobre el minuto 70, me llamó el míster para entrar al campo e intentar remontar. Y al final conseguimos la victoria. El partido estaba acabando, faltaban cinco minutos y parecía medio muerto. No teníamos ocasiones claras. El primer gol viene de una jugada por banda. Iriney recuerdo que me dio un balón en profundidad, llego forzado a la línea de fondo, y puse un centro al segundo palo donde estaba Rubén, que siempre estaba donde tenía que estar, para meter la cabeza y empatar. Todo el mundo se activó, nosotros, la grada, desde el banquillo nos animaban… El punto era bueno, pero quedaban pocos minutos y veíamos que podíamos ganar. Al final, en el último minuto, me sacan rápido de banda por dentro, veo el desmarque de Rubén, se la pico por encima y él mano a mano con el portero, sabíamos que tenía muchas posibilidades de acabar en gol. Fue un poco locura, fue una liberación. El equipo se quitó un peso de encima, y al final del partido todos nos abrazamos y fue una noche muy bonita", explicó el de Don Benito.

Juanma Gómez | Fotografía: Real Betis

El Betis contará en este partido con el apoyo de su afición, una hinchada que siempre suma ante cualquier situación complicada: "Jugar en el Benito Villamarín siempre es especial y es un revulsivo, más para el Betis y sus jugadores. Clasificatoriamente están en la zona baja, y el cambio de entrenador y sus ideas se han ido asimilando poco a poco. También el partido del sábado va a ser un punto de inflexión, porque viene un equipo de la Champions y estoy seguro de que el Betis va a competir de tú a tú al Valencia y que le dé un poco de tranquilidad a todos", sentenció.