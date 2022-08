Manuel Pellegrini: "Fue un partido muy completo"

El Real Betis de Manuel Pellegrini se estrenó este lunes 15 de agosto en esta nueva campaña ante su gente. A pesar de los problemas extradeportivos que está teniendo el club durante el verano, el equipo ha ganado por 3 goles a 0 para llevarse así los tres puntos.

Después de la buena actuación del equipo, el técnico chileno ha comparecido en rueda de prensa: "Muy contento porque enfrentar el primer partido con once jugadores menos es una ventaja que no se puede dar. El grupo es muy fuerte en la adversidad. Me alegro mucho, fue un partido muy completo". “Este es un club con muchas aspiraciones, tenemos que tener un plantel acorde con los objetivos.”

A Manuel Pellegrini le preguntaron también sobre la posibilidad de inscribir a más fichajes en los próximos días: “No me corresponde a mí contestar. Debería preguntar a alguien del club. Tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy y mañana empezar a pensar en el partido de Mallorca".

“Me quedo con el espíritu del equipo. Independientemente de los nombres, el grupo está muy sólido”. “No solamente es ganar, si no la manera como se gana. Sentimos la responsabilidad de no defraudarlos (a la afición)". Añadió el entrenador bético.

Nabil Fekir vio la amarilla en el minuto 3 del encuentro. El francés es propenso a recibir amonestaciones cuando pierde los nervios y hasta el cambio los jugadores del Elche intentaron buscarle para provocar esa segunda tarjeta. Pellegrini fue preguntado por esto: "Mi primera intención era sacarlo (en el descanso). Hablamos con él, se tranquilizó en el entretiempo, lo estaban provocando. Una vez que aseguramos el tercero, lo mejor fue cambiarlo".

Después de varios años el Betis por fin ha ganado la primera jornada como local. El conjunto verdiblanco viajará a Mallorca para jugar la segunda jornada de la competición liguera.