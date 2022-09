El Getafe se impone en El Sadar

Osasuna y Getafe se veían las caras en El Sadar, en el partido correspondiente a la jornada número seis de LaLiga Santander. Los locales llegaban al encuentro en una racha espectacular, mientras que los madrileños aterrizaban en tierras navarras tras lograr su primera victoria de la temporada.

Los de Jagoba Arrasate han comenzado la temporada 2022-2023 del campeonato liguero como un avión, con cuatro victorias en cinco partidos y tan solo una derrota, lo que les situaba en puestos de UEFA Champions League y con la posibilidad de mantenerse una jornada más en lo alto de la clasificación si vencían ante su afición al Getafe.

Por otro lado, el inicio de los azulones no ha sido del todo bueno. Tan solo una victoria la jornada pasada ante la Real Sociedad por dos goles a uno. Es cierto que el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores ha merecido más puntos de los obtenidos, pero en el fútbol lo que vale son los resultados y no están consiguiéndolos.

El entrenador vasco de Osasuna tiene una gran experiencia en primera división y sabe que lo que funciona no debe cambiarse. Por ello, decidía sacar el mismo que once que ante el Almería. No realizaba ningún cambio en el once titular. Por parte del conjunto azulón, Quique realizaba tan solo dos cambios en comparación con la alineación titular que sacó ante el conjunto de Imanol Alguacil. Iglesias y Arambarri entraban por Angileri y Algobia.

Primera mitad

Como la mayoría de encuentros de LaLiga Santander, todos los inicios de partidos son muy igualados. Ninguno de los dos conjuntos arriesga para no cometer un error y comenzar el encuentro por debajo en el marcador. En este caso, el Osasuna - Getafe era igual, con alguna que otra llegada, pero sin peligro.

Sin embargo, en el minuto 12, Rubén García tenía la primera gran ocasión del choque. El mediapunta recortaba dentro del área y su disparo posterior golpeaba en el palo de la portería defendida por David Soria. Minutos después, el portero del Getafe se veía obligado a realizar una buena parada al cabezazo de Brasanac.

El Getafe estaba sufriendo mucho. En el 17', Budimir volvía a estar a punto de estrenar el marcador tras una gran combinación con el Chimy Ávila, pero el tiro se marchaba desviado.

Tras este asedio, los del sur de Madrid conseguían asentarse en el partido y dejar de sufrir constantes ataques de los navarros. Cerca del minuto 30, concretamente en el 28', Nacho Vidal no era capaz de acertar en un despeje, Juan Iglesias se aprovechaba de ello y no perdonaba ante Herrera. Los visitantes se adelantaban en el marcador.

Los jugadores del Getafe celebrando el 0-1 | Fuente: LaLiga en Twitter

El gol le había sentado muy bien a los visitantes, aunque los de Jagoba Arrasate tampoco se venían abajo. En el 41', ocurría una jugada que cambiaba el partido por completo. El Chimy Ávila realizaba una entrada muy dura sobre Iglesias que era sancionada como tarjeta amarilla por el colegiado del encuentro. Sin embargo, el VAR llamaba a Díaz de Mera a revisarlo y una vez consultado, cambiaba la tarjeta amarilla por la roja. Osasuna se quedaba con diez. El colegiado añadía dos minutos de descuento y una vez cumplidos señalaba el final de la primera parte.

Segunda mitad

Osasuna comenzaba la segunda parte con un hombre menos y eso le podía pasar mucha factura. A los cinco minutos, Sergio Herrera tenía que realizar una buena estirada tras el disparo de Enes Unal. Se producían los primeros cambios del encuentro. En este caso, Arrasate metía a Abde y Rubén Peña por Rubén García y Nacho Vidal.

El Getafe estaba consiguiendo dormir el partido y que no ocurriese nada. Eran tres puntos muy valiosos. Quique Sánchez Flores realizaba dos cambios también: Munir y Luis Milla entraban por Borja Mayoral y Maksimovic. En el 68', Moncayola entraba por Brasanac.

El partido estaba un poco caliente. Muchas faltas y muchas amarillas. El partido estaba yendo hacía donde quería el Getafe, que se jugase lo mínimo. En el minuto 76, los madrileños sentenciaban el encuentro. Tras un remate acrobático de Duarte, Gastón Álvarez empujaba en boca de gol el balón y hacía el 0-2.

Los jugadores del Getafe celebrando el 0-2 | Fuente: LaLiga en Twitter

En el 80', David Soria despejaba el disparo de falta directa de Abde. Seguidamente, se producían más cambios: en el conjunto azulón entraba Jaime Mata por Enes Unal y en Osasuna Kike García y Manu Sánchez por Budimir y David García.

Poco más ocurriría en el encuentro salvo la expulsión de Luis Milla en su debut con el Getafe. Una vez cumplidos los cuatro minutos de descuento, el colegiado pitaba el final del encuentro. El equipo dirigido suma su primera victoria fuera de casa y la segunda de la temporada, lo que le sitúa con 7 puntos de 18 posibles. Por su parte, Osasuna se mantiene en puestos europeos a la espera del resultado de otros encuentros.

Ficha técnica

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Rubén Peña 57'), Unai García, David García (Manu Sánchez 77'), Juan Cruz; Lucas Torró, Brasanac (Moncayola 68'); Ávila, Rubén García (Ez Abde 57'), Moi Gómez; Budimir (Kike García 77').

Getafe: David Soria; Damián Suarez, Duarte, Mitrovic, Gastón Álvarez (Alex Revuelta 94'), Iglesias; Aleña (Seoane 94'), Arambarri, Maksimovic (Luis Milla 63'); Borja Mayoral (Munir 63'), Enes Unal (Jaime Mata 82').