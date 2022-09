Momento preciso para la reivindicación rojiblanca

Atlético de Madrid y Sevilla CF se enfrentan este sábado 1 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Todos conocemos el mal inicio de temporada de ambos equipos. Los rojiblancos parecen no haber aprendido una lección que ya les complicó luchar por los grandes títulos la temporada pasada, y en este inicio de curso, solo han logrado ganar 4 de los 8 encuentros que han jugado. El club hispalense, por su parte, está pasando por el peor momento de la última década. En este comienzo de la temporada 2022-2023 el equipo de Julen Lopetegui solo ha logrado ganar un encuentro de los 8 que ha disputado hasta la fecha, hecho que ha provocado que la afición muestre su decepción por el curso que esta tomando el equipo está temporada.

La situación de ambos equipos no es la esperada, ni por sus aficionados ni por los seguidores habituales del fútbol español, y una victoria este partido lograría elevar, y de forma grandiosa, la confianza de uno u otro equipo de cara a este nuevo tramo de temporada que se presenta tras el parón de selecciones.

Un clásico del fútbol español

En los últimos años, la decadencia de la liga española frente a la Premier League como mejor liga del mundo es un hecho claro y que ningún seguidor del mundo del fútbol puede discutir. La marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y de Leo Messi del Barcelona FC debilitó el potencial económico y visual de la competición nacional frente a los gigantes ingleses con los que a día de hoy parece imposible competir, dado sus fuentes inacabables de ingresos.

Pero si hay algo que queda fuera de todo debate y que provoca que todo seguidor del fútbol español se reúna, son los partidos clásicos de la competición nacional. Aquellos partidos que se llevan jugando toda la vida y que tienen un trasfondo con la historia del fútbol mundial, como se trata del Sevilla FC-Atlético de Madrid que se jugará este fin de semana.

Antonio López, leyenda rojiblanca, disputando un balón frente a un jugador del Sevilla CF en la final de la Copa del Rey 2010. Foto: Getty Images.

Este sábado ambos equipos lucharán con un objetivo claro: la victoria, y lo harán, no solo bajo la atenta mirada del Ramón Sánchez Pizjuán, que ya de por sí impone, si no ante la atención de todos los apasionados del fútbol de este país.

El Sevilla FC: un equipo debilitado, pero con gran carácter

Está claro que el Sevilla no ha comenzado con buen pie la temporada. La baja forma de los hispalenses en este inicio de curso se ha traducido en puntos perdidos y ocasiones para reivindicarse tiradas a la basura. A día de hoy, la presión a la que están expuestos Julen Lopetegui y la Junta Directiva del club es inmensa, y desde dentro de la entidad ya están buscando soluciones que logren dar la vuelta a la situación.

En este punto, los seguidores sevillistas lo tienen claro y señalan a los encargados de la dirección deportiva del equipo tras los escasos refuerzos que ha realizado la institución. Los aficionados hispalenses se quejan de no atender las necesidades prioritarias que el club debió tener en cuenta tras las marchas de Diego Carlos, Koundé, Ocampos y el bajo rendimiento de sus delanteros en el mercado estival.

El refrán "La excepción que marca la regla" que nuestros padres, abuelos o familiares nos han repetido desde que éramos pequeños, no son habladurías ni palabras vacías, y se puede ver perfectamente con la llegada de Isco al equipo hispalense. Hace un par de semanas, Monchi, director de la gestión deportiva del equipo andaluz, comentó que el jugador malagueño se encuentra al 100% después de que llegara al equipo bajo en forma física tras estar todo el verano sin equipo. Y si en algo no se ha equivocado el principal portavoz sevillista, ha sido en el fichaje del centrocampista.

Isco jugando un partido con el Sevilla FC esta temporada. Foto: Getty Images.

En los partidos previos al parón de selecciones, el ex jugador del Real Madrid ha sido el más destacado del equipo, y a pesar de no lograr la victoria en ninguno de los dos últimos encuentros ha demostrado en el campo, mediante su inteligencia y su calidad, que los años no le pesan y que está dispuesto a ser el líder de la medular de este equipo, pero no será fácil ya que para ello primero tendrá que repetir la gesta este sábado frente al Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid, ante una gran oportunidad

El parón de selecciones es una situación que no suelen disfrutar los clubes europeos y el club madrileño lo ha podido vivir muy de cerca. El FC Barcelona ha salido muy perjudicado tras la vuelta de sus jugadores debido a las lesiones de Araujo, Koundé, Depay y De Jong. Pero si hay un equipo europeo que este parón le ha servido para fortalecerse es el Atlético de Madrid. Las lesiones que han lastrado a los colchoneros en el primer tramo de curso parecen haber llegado a su fin, a excepción de Thomas Lemar y Felipe que afrontan el tramo final de sus molestias.

Si hay una posición del campo que el Atleti ha visto resentida en el transcurso de las últimas temporadas es la defensiva. Y para noticia positiva de los colchoneros, el parón de selecciones ha logrado poner fin, al menos a priori, a estos problemas. Las recuperaciones de Giménez y Savic permiten al Cholo contar de nuevo con su particular muro defensivo que tantas alegrías ha dado a los atléticos.

Savic y Giménez disputando un balón frente al Girona. Foto: Getty Images.

Las lesiones no han sido el único aspecto que el club colchonero ha fortalecido tras el parón. Las dudas que presentaba Jan Oblak en la portería, la baja regularidad de Morata de cara a portería y la explosión de Joao Félix son temas que los propios jugadores pretenden disipar en este segundo tramo de curso.

En este inicio de temporada, el primer señalado ha sido Diego Pablo Simeone y la vuelta a escena este fin de semana frente al Sevilla es el momento ideal para calmar a las masas que piden su destitución. El balance general de partidos frente a Lopetegui da la espalda al argentino (1V, 2E, 2D), pero el Cholo parece tener clara sus intenciones: hacer daño a una defensa, que el rival intentará reforzar, pero que es la faceta más débil de los hispalenses. Y para ello, la figura y la eficacia de los jugadores determinantes en el último sector de campo (Joao, Morata, Griezmann, Cunha, Correa...) será imprescindible.