Análisis del rival: Nervión, una plaza siempre complicada

No está siendo nada sencillo el calendario rojiblanco en este inicio de la competición liguera. Tras haber enfrentado a rivales como Villarreal o Real Madrid en casa y Valencia fuera, ahora llega el turno de visitar al conjunto hispalense, un equipo siempre complicado para los de Simeone.

Y este año no será menos. Pese a la irregularidad mostrada por el conjunto de Julen Lopetegui, que hasta ahora solo ha conseguido sacar cinco puntos en seis jornadas, el feudo sevillista siempre se antoja complicado. Nervión aprieta mucho y a ello se agarra el Sevilla, consciente de que tiene que empezar a darle la vuelta a una temporada que, por ahora, no está dejando un buen sabor de boca.

Lopetegui apostará por un sistema de juego 4-3-3, que si bien le ha dado resultado en otras ocasiones, no está siendo así en esta campaña. La pérdida de Diego Carlos y Koundé, dos de los tres puntales en los que se sostenía este Sevilla, junto a Fernando, ha provocado que el sistema se rompa por completo, no consiguiendo hasta ahora hilar un modelo de juego que entusiasme a la grada debido a que esta no entiende a qué juega su equipo. Y ahí tiene el reto Lopetegui.

Un ex rojiblanco en portería

Bono ocupa la portería sevillista. El marroquí, que pasó por el Atlético de Madrid sin pena ni gloria, ha alcanzado, a sus 31 años, su momento ideal bajo palos. Arranca su cuarta temporada en la capital andaluza con el Premio Zamora de la 2021/2022 bajo el brazo y con una seguridad que ha ido creciendo conforme su papel en el Sevilla ha ido cogiendo relevancia. Titular indiscutible en las dos últimas temporadas, se antoja una pieza fundamental para intentar reconducir el camino del equipo.

Fuente: Instagram Oficial del Sevilla FC

Una defensa totalmente renovada

Las salidas de Diego Carlos al Aston Villa y Jules Koundé al FC Barcelona supusieron un auténtico terremoto en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tras el trabajo, más que cuestionable en este caso, de Monchi al frente de la dirección técnica, llegaron Nianzou, Marcao y Alex Telles. Sin embargo, Lopetegui tirará de cantera y alineará en el centro de la zaga a Kike Salas, acompañando a Nianzou, y a Carmona en el lateral derecho. Ante las bajas y la pésima planificación deportiva, ambos canteranos han mostrado una rebeldía que ha enamorado al entrenador guipuzcoano y, por ello, repetirán en el once titular. En el flanco izquierdo aparece Acuña, cuya regularidad hace que sea fijo en los planes jornada tras jornada y dificulta, en gran medida, la aparición de Telles pese a su sonado fichaje.

Fuente: Instagram Oficial del Sevilla FC

La sala de máquinas se va engrasando

Fernando, último reducto de aquel triángulo de las bermudas que formaba junto a Diego Carlos y Koundé, sigue siendo fundamental para el equipo. Sostiene, juega y aporta veteranía a un equipo que no anda sobrado de ella. Como interiores podrían formar Oliver Torres, otro ex atlético que parece, al fin, haber encontrado su sitio en el Sevilla y Joan Jordán, un jugador de garra y buen toque de balón, cuyas características se complementa extraordinariamente bien con sus compañeros en la medular. En el banquillo esperarán su oportunidad Rakitic y el Papu Gómez, suplentes de lujo para un mediocampo que empieza a encontrarse a sí mismo.

Fuente: Instagram Oficial del Sevilla FC

Tres nueves que no acaban de convencer

En la zona de finalización, Isco y Lamela son insustituibles. El ex internacional español parece que, poco a poco, se reencuentra con su juego y el argentino volverá directamente al once tras su sanción. Arriba, todo hace indicar que Kasper Dolberg será el elegido por Lopetegui. El danés, recién llegado del Niza, parece haber ganado la partida a En-Nesyri, que no acaba de comulgar ni con la grada ni con Lopetegui, y a Rafa Mir, que pese a anotar 10 goles la campaña pasada parece que ha perdido parte de la confianza del técnico. Destacar que entre los tres delanteros solo han anotado un gol esta temporada, el que hizo Rafa Mir en la Jornada 1 frente a Osasuna en la derrota por 2-1 en el Estadio El Sadar. La continua rotación en el puesto del 9 parece no estar beneficiando a ninguno de los tres y Dolberg, que apunta al once en este partido, querrá aprovechar esta oportunidad para asentarse como referencia de cara al gol del conjunto nervionense.

Fuente: Instagram Oficial del Sevilla FC

Por su parte, el Atlético, que no gana en terreno sevillista desde febrero de 2018, recupera a Giménez y Savic para la causa. Simeone cambiará el sistema para intentar asaltar un campo que, hasta ahora, se le hace bola pero del que resulta fundamental llevarse los tres puntos esta jornada puesto que podría significar un punto de inflexión en la temporada. También para el Sevilla, que busca dar la primera alegría en casa a su afición. Partido trepidante el que se nos viene encima.