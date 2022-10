En una racha de tablas

El Getafe continúa salvándose de los puestos de descenso por los pelos. Sumando lo mínimo en los tres últimos encuentros, el cuadro azulón se separa de los puestos rojos por un punto de diferencia. El Getafe, en la jornada anterior, se enfrentó al Celta, donde ambos rivales lucharon el partido con ganas de obtener los tres puntos victoriosos. A pesar de las ganas de ambos cuadros, el partido finalizaba en tablas y repartiendo así los puntos entre los equipos.

El equipo azulón tuvo la victoria muy cerca, ya que en el minuto 43, Ünal lograba adelantar a su equipo en el marcador. Desgraciadamente para el cuadro de Quique Sánchez, a falta de un minuto para el final del encuentro, el Celta aprovechó el cansancio de su rival para acercarse a la portería y lograr encajar el gol que sentenciaría el empate en el encuentro, 1-1. En las jornadas anteriores, el Getafe se enfrentaba al Athletic, con el que empataría 2-2, y en la jornada 9, el cuadro azulón se veía las caras con el Rayo, con quien también vería el empate, pero esta vez con ambas porterías sin goles gracias a la gran actuación de David Soria, quien detuvo un penalti en el minuto 53 del encuentro.

Clasificación

El Getafe continúa luchando por no entrar en los puestos de descenso. En estos tres últimos encuentros solo ha logrado sumar empates que ha ayudado al equipo a no caer en la tabla clasificatoria. El cuadro de Quique Sánchez, a pesar de no encontrarse en su mejor momento, ha logrado mantenerse en la posición número 17 de la tabla y continúa alejándose por un punto de los puestos del descenso.

Próximo encuentro

El próximo rival que espera a los azulones será el Elche, contra el que el Getafe disputará su segundo partido consecutivo fuera de casa. El Getafe deberá luchar con uñas y dientes ante un rival que está haciendo de todo por rascar puntos y aumentar los suficientes puestos como para salir de la zona temida de descenso. El encuentro se disputará el lunes 31 en el estadio Martínez Valero a las 21:00 horas.

El Getafe no puede andarse con chiquitas si quiere continuar escalando puestos. Deberá conseguir algún punto en el partido para no asegurarse su plaza en los últimos puestos de la tabla. El equipo de Quique Sánchez debe demostrar de lo que es capaz y romper la racha de empates de la que parece no poder salir.