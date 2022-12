Luis Enrique: ''Tenemos que pensar que somos los mejores''

Ya llegó la última jornada para España en la fase de grupos. Actualmente, los de Luis Enrique se posicionan primeros. Incluso el empate les vale, pero la Selección Española prefiera no arriesgar e irán a por la victoria frente a Japón.

El posible once

El técnico no ha querido dar ninguna pista: ''Falta todavía un entrenamiento para decidir el equipo, pero lo que es seguro es que no vamos a especular. Cualquiera de los equipos se puede clasificar y queremos ganar nuestro partido para terminar primero''.

También habló sobre el tema de los porteros: ''Deberíais analizar los hechos más que mis palabras respecto a los guardametas''. ''Algún jugador de los 26 se quedará sin jugar. Estamos plenamente convencidos de que los jugadores que salen en la segunda parte son determinantes. Tienen que aprovechar el desgaste y aportar frescura después de los primeros sesenta minutos'', añadió para finalizar.

Alternativas

''Los ocho delanteros que tenemos son muy versátiles. Cualquiera de los jugadores de banda podrían jugar por dentro. Eso sí, los delanteros suelen ser los primeros cambios debido a la exigencia física que les pedimos'', citó sobre la demanda en la parcela atacante.

Le preguntaron además por Ansu Fati, una de esas alternativas: ''Fue el último jugador en entrar en la lista. Fue la posición que más dudas me planteó. Estoy muy contento con lo que veo de él, pero hay mucha competencia. Es una pena que haya siete jugadores que todavía no hayan jugado. Estoy muy contento con el rendimiento de todos''.

El Mundial

''Hemos reflexionado y nos hemos hecho la pregunta de en qué puesto queremos estar y queremos ganar todos los partidos, ser primeros y jugar siete encuentros. Queremos hacer los deberes y ganar a todos. Ojalá nos veamos con Brasil en los cuartos de final. Es una potencia y siempre será favorita con un gran nivel. No hay excesivas sorpresas respecto a las demás selecciones. Yo siempre me ciño al Ranking FIFA''.

''Cualquiera de las cuatro selecciones puede pasar a octavos. Creo que nosotros vamos a dominar el juego, pero intuyo un partido muy abierto y complicado. Queremos llevar el partido a las zonas donde podemos dominar'', citó sobre el Grupo E. ''Es una selección muy bien trabajada a la que España ya se enfrentó en los pasados Juegos Olímpicos. Tienen a varios futbolistas jugando en Europa. Son muy dinámicos con un gran centro del campo. Tiene a muchos jugadores de alto nivel'', dijo sobre su próximo rival, Japón.

Filosofía Luis Enrique

''En general, el mundo del fútbol yo lo contemplo como un espectáculo. A mí me gusta atacar, darle algo a los espectadores y eso lo he intentado en todos los equipos en los que he estado. Hay que pensar que somos los mejores, que vamos a jugar siete partidos y ése es el objetivo''. Para finalizar la entrevista expresó sus ideas: ''Los centrales tienen que generarnos la primera superioridad en un sistema que es una orquesta. Los defensas y los delanteros se comprometen mutuamente. Cuando todo funciona de manera colectiva y todos tienen el mismo colectivo, es un gusto dirigir a un equipo''.