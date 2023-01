Manuel Pellegrini: “Siempre queda algo de sentimiento de revancha"

Manuel Pellegrini ha comparecido en la rueda de prensa previa al duelo entre el Real Betis y el FC Barcelona que se jugará este próximo miércoles y además será el último partido de la primera vuelta para ambos equipos. Dos equipos que se conocen bien, puesto que se midieron hace poco en las semifinales de la Supercopa de España.

No habrá fichajes, sino hay más salidas

El técnico chileno ha confirmado que por ahora no habrá llegadas sí solo sale Loren, todo esto ante el rumor de la posible llegada de Ayoze: "Si no hay salidas económicas, es difícil. La salida de Loren no es una venta con ingresos, no habría posibilidad de traer a ningún futbolista”. En cuanto al jugador nacido en Marbella ha admitido que tuvo con una conversación con el atacante: “Hablé con él, creo que debía ir fuera a jugar y a demostrar. Es un jugador bueno, útil y que debe dar un salto de nivel. Con nosotros colaboró siempre y nunca dio un problema”.

Loren lanzando un penalti. Foto: Getty Images

Una de las posibilidades también es la salida de Paul, que hoy no ha entrenado juntos a sus compañeros y además Pellegrini ha explicado que están todos disponibles menos él. "No se ha entrenado porque no sabemos qué ha pasado con él. No puedo decir nada porque no sé nada", ha afirmado el técnico del conjunto verdiblanco sobre la ausencia.

Ganas de revancha

Por otro lado, Manuel Pellegrini explicó lo que espera de este encuentro: “El duelo de la Supercopa fue un 2-2 con Ter Stegen como mejor jugador. La posesión será compartida, la clave será ver cuánto daño se hacen en las áreas. Los dos equipos quieren el balón, ojalá hagamos un buen partido y podamos sumar los puntos en casa”.

Sobre sí hay revancha después de caer en la tanda de penaltis en la semifinal de la Supercopa de España, el entrenador chileno ha comentado lo siguiente: “Siempre queda algo de sentimiento de revancha, pero más que eso debe estar la motivación mental de volver a ganar y colocarnos de nuevo en los puestos de Champions. Ojalá podamos mejorar los números de la pasada campaña. Queremos sumar tres puntos, pero siempre es complicado y más ante el Barcelona”.