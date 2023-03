Previa Granada CF - Real Oviedo: a volver a ganar en Los Cármenes para seguir en ascenso directo

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su jornada número 33, que medirá en Los Cármenes al Granada CF y al Real Oviedo, en un encuentro importante para los locales, que han vuelto a entrar en posiciones de ascenso directo, algo que no hacían desde la cuarta jornada de campeonato, y que quieren volver a ganar ante su afición para poder continuar en línea ascendente y seguir ocupando esos puestos. Por su parte, el Real Oviedo se encuentra cerca de los puestos de descenso e intentará hacerse con un triunfo en uno de los campos más complicados de la categoría.

Continuar en puestos de ascenso directo

El Granada CF llega a este partido después de ganar en la última jornada frente al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte en un importante encuentro en la lucha por el ascenso. Los granadinos se llevaron los tres puntos gracias a los goles de Uzuni y Ricard Sánchez, y gracias a esta victoria el equipo se ha metido en plena lucha por los puestos de ascenso directo, ya que actualmente ocupa la segunda posición con 58 puntos, está con los mismos puntos que la UD Las Palmas, tercer clasificado, y a cuatro del líder de la categoría, la SD Eibar. Así pues, el conjunto rojiblanco quiere continuar con su buena dinámica de los últimos meses, encadenando hasta nueve jornadas consecutivas sin perder, lo que ha hecho que ascienda en la clasificación y se haya confirmado como favorito en la pugna por el ascenso directo.

La segunda vuelta del Granada CF está siendo de un gran nivel, mejorando sobre todo a domicilio, lleva cuatro partidos como visitante sin perder, un dato a tener en cuenta si se señala que en la primera vuelta el equipo solo había conseguido lejos de Los Cármenes una victoria y un empate. De esta manera, la mejora a domicilio se corresponde con el buen rendimiento del equipo como local, siendo el único de toda la categoría que no conoce la derrota en su estadio, saldándose el último partido en Los Cármenes con empate por 1-1 frente a la SD Ponferradina. Así pues, el club granadinista quiere volver a demostrar su gran nivel ante su afición para seguir invicto en su estadio.

Para este encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Cabaco, Torrente, Rochina y Jorge Molina, mientras que Uzuni y Weissman tampoco estarán disponibles para esta jornada ya que han acudido con sus respectivas selecciones para jugar los partidos clasificatorios de cara a la próxima Eurocopa. Así pues, la principal duda en la alineación será en el ataque, ya que las bajas del albanés y del israelí hacen que únicamente esté disponible como punta Diedhiou, aunque también hay otras posibilidades como la de colocar como referencia a Callejón, Puertas o incluso Melendo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. En cuanto al centro del campo, es posible que Pol Lozano comande la mediapunta rojiblanca acompañado por Bodiger o Meseguer, mientras que Ignasi Miquel y Miguel Rubio serán quien conforme la pareja en el eje central de la zaga.

Vencer para distanciarse del peligro

El Real Oviedo afronta este partido después de ganar a domicilio por 0-1 en Butarque frente al CD Leganés. Un encuentro igualado que se resolvió en el último cuarto de hora de juego gracias al tanto marcado por Luismi. De esta forma, el conjunto carbayón puso fin a la mala dinámica que arrastraba en las últimas jornadas, pues llevaba cinco partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Con respecto a la tabla clasificatoria, el Oviedo se encuentra en la zona media, ocupa la decimosexta posición con 39 puntos, aunque está a seis puntos de los puestos de descenso, marcados por la SD Ponferradina. Así pues, el equipo azulón necesita una nueva victoria para alejarse más de estas posiciones peligrosas de la tabla y alejarse más también del fantasma del descenso.

La temporada del Real Oviedo está siendo más que irregular, comenzó con Jon Pérez Bolo al frente del banquillo, pero desde las primeras jornada se vio como el equipo tenía un estilo de juego indeterminado y una defensa bastante endeble, algo que sumado a los malos resultados hicieron que se prescindiera del técnico vasco y llegara a ocupar el puesto en el banquillo Álvaro Cervera, que comenzó su trayectoria de buena manera, consiguiendo varias victorias como la conseguida precisamente ante el propio Granada CF en el Carlos Tartiere. Sin embargo, el equipo poco a poco ha ido disminuyendo el nivel y ha vuelto a bajar posiciones en la clasificación debido a la mala dinámica de las últimas jornadas, lo que ha hecho que también se sitúe cerca de las posiciones de descenso, por lo que necesita una victoria de nuevo para seguir alejándose del peligro y poder hacerse sólido en la zona tranquila de la clasificación.

Para este partido, Álvaro Cervera ha confeccionado una convocatoria de 20 jugadores, en las que hay cinco bajas por lesión, las de Rodri Tarín, Javi Mier, Pomares, Leo Sequeira y Jimmy, mientras que Abel Bretones también lo será por sanción. De esta forma, se espera que el sustituto de Bretones en el lateral izquierdo sea Lucas Ahijado, que cambiará de posición, mientras que la posición de lateral derecho la podría ocupar Juanfran Moreno. En cuanto a la alineación, es posible que el centro del campo esté formado por Luismi y Montoro, este último volverá a Los Cármenes, estadio donde ha jugado en las pasadas cinco temporadas.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre Diedhiou: "Le veo como siempre. Es un chico que transmite alegría al vestuario. Entrena bien. Se esfuerza y trabaja bien. Recuerdo que hablé con él la primera semana que llegó y lo primero que le dije y ha entendido a la perfección es que ha venido para ayudarnos a conseguir el objetivo que queremos". También ha hablado acerca del rival: "Con los jugadores que tiene, miras su once y sale un equipo que perfectamente podría estar luchando arriba. ¿Por qué no está? Esto demuestra lo difícil que es ganar en Segunda División. Hablábamos del Málaga y su plantilla. Está en una situación parecido, mucho mejor eso sí y es un equipo por nombres candidato a estar arriba a principio de temporada". Por último, ha hablado sobre el ambiente que se puede vivir en Los Cármenes: "Estamos contentísimos de que se haya generado ilusión en la gente. Cómo nos acompañaron en Albacete. Eso nos da energía. Que la gente vaya de verdad y disfrute con el equipo. Trataremos de darles una alegría porque se lo merecen. Trataremos de no fallarles y darlo todo".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, que ha hablado sobre la línea que tiene que seguir su equipo: "Quiero darle continuidad a lo que se vio el pasado sábado porque el equipo me gustó en Leganés. No es lo mismo tener a Abel, porque no hay ningún zurdo. Me gustaría que el partido ante el Granada se pareciese al del otro día. El rival no es el mismo, te obliga a otras cosas porque juega a algo diferente. Me gustaría que fuese parecido, pero me temo que no será así". También ha hablado sobre la fortaleza defensiva: "Salvo dos partidos, en el resto estuvimos bien atrás. Los equipos no nos suelen tirar a gol, pero el Burgos nos tiró una vez y marcó y el Villarreal B también. El equipo está preparado para defender porque hacemos hincapié para ello". Por último ha hablado acerca de la situación del equipo: "Si no hubiésemos ganado estaríamos más cerca del descenso y estaríamos más nerviosos. El deporte es como la vida, le buscaríamos más respuestas. Esta semana estamos tranquilos, pero sabemos que si el sábado no ganamos y los resultados son contrarios se puede complicar. Estaremos así hasta el final, a no ser que ganemos tres o cuatro partidos seguidos".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

Real Oviedo: Braat, Tomeu Nadal, David Costas, Luismi, Viti, Manu Vallejo, Borja Bastón, Borja Sánchez, Marcelo, Dani Calvo, Luengo, Camarasa, Koba Leïn, Montoro, Juanfran Moreno, Hugo Rama, Sergi Enrich, Lucas Ahijado, Mangel y Moro.

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Pol Lozano, Bodiger, Callejón, Melendo, Puertas y Diedhiou.

Real Oviedo: Braat, Juanfran Moreno, David Costas, Dani Calvo, Lucas Ahijado, Montoro, Luismo, Viti, Borja Sánchez, Hugo Rama y Borja Bastón.