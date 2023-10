Previa Getafe CF vs Real Betis: la victoria como única posibilidad

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, como si de una cuestión de vida o muerte se tratara, necesita empezar a encadenar victorias y sumar de tres en tres si quiere ser un contendiente más para la batalla por Europa. Es cierto que las primeras jornadas del calendario fueron duras para los verdiblancos, aunque los tropiezos más inesperados los sufrió entre el primer y el segundo parón de selecciones. Por su parte, el equipo dirigido por José Bordalás está ansioso de poder volver a ganar tras 4 jornadas sin conocer la victoria.

Situación de ambos equipos

A pesar de que el conjunto hispalense lleva sin perder desde el 21 de septiembre ante el Rangers en Glasgow, los verdiblancos no están mostrando su mejor nivel. A fin de cuentas, 'no perder' no significa siempre ganar. De hecho, el Betis, desde el tropiezo en el estreno europeo, ha disputado cinco partidos, de los cuales ha empatado tres. No pudieron superar las tablas contra el Cádiz, el Granada ni el Alavés. En cambio, sí que vencieron al Valencia por tres goles a cero y se llevaron los tres primeros puntos en la UEFA Europa League ante el ante el Sparta Praha.

Por la parte contraria, los 'azulones' llevan una racha de tres empates consecutivos. El 2-2 de San Mamés y de Balaídos y el empate a cero contra el Villarreal, además de la derrota por 4-3 en el Reale Arena ante la Real Sociedad hacen que el conjunto madrileño lleve más de un mes sin encontrarse con una victoria.

Precedentes entre Getafe y Betis

Las estadísticas pasadas permiten augurar un enfrentamiento rocoso, con pocos goles y muy igualado. De los últimos 20 partidos entre ambos, el Getafe ha ganado en ocho ocasiones, el Betis lo ha hecho en siete y el empate se ha producido en las cinco restantes. Además, para ver un Getafe-Betis en el que los dos equipos anotaran tenemos que remontarnos hasta septiembre de 2019, donde empataron a uno en el Villamarín.

Con respecto a los seis enfrentamientos más recientes, el Betis ha ganado tres, el Getafe se llevó los tres puntos en dos ocasiones y empataron en el otro. El balance total de goles se muestra equilibrado, ya que ambos conjuntos cuentan con cuatro goles a favor y otros cuatro en contra.

Declaraciones de los técnicos

José Bordalás: "Tenemos la baja de Djené por tarjetas. Domingos Duarte por una apendicitis aguda y esperamos tenerle lo antes posible. Tampoco están Ünal y Luis Milla. Pensamos que tenemos un margen importante de mejora. Tenemos un partido muy importante ante el Betis. La intención es hacer un fortín en casa. Hay que hacerlo bien en casa. Nos ha faltado un poco de acierto en algunos partidos. Ahora nos enfrentamos a un gran rival, pero confiamos en el equipo".

José Bordalás en un partido del Getafe CF | Foto: Getty Images

Manuel Pellegrini: "A Nabil todavía le quedan un par de semanas y Sabaly esperamos que se integre de manera normal el próximo lunes. El resto están todos citados, a excepción de Willian José y Guido que están suspendidos. Germán entrenó y va a jugar mañana. Espero un partido muy difícil, como son todos de LaLiga. El mismo hecho de jugar de visita, y lo dicen las estadísticas, complican más todavía los partidos. Se hacen más fuertes en casa".

Manuel Pellegrini en el banquillo de Mendizorroza | Foto: Getty Images

Árbitros del encuentro

El colegiado castellano-leonés César Soto Grado ha sido el designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir este partido. Soto Grado ya fue el encargado de arbitrar el polémico encuentro entre el Athletic Club y el Real Betis de la tercera jornada en la que concedió un penalti muy dudoso y en clara posición antirreglamentaria. En la sala VOR se encontrará el colegiado navarro Eduardo Prieto Iglesias.

César Soto Grado dirigiendo un partido | Foto: Europa Press

¿Dónde y cómo ver el partido?

El Getafe Club de Fútbol y el Real Betis Balompié se ven las caras este sábado 21 de octubre a las 16h15 en El Coliseum. El enfrentamiento correspondiente a la décima jornada de la LaLiga EA Sports será retransmitido en directo a través de DAZN LaLiga.

Convocatorias

Getafe CF: Fuzato, David Soria, Angileri, Gastón, Jaime Mata, Arambarri, Óscar, Aleñá, Greenwood, Latasa, Alderete, Diego Rico, Lozano, Carmona, Borja Mayoral, Maksimovic, Juan Iglesias, Damián, Mitrovic, John, Esnaider y Aberdin.

Real Betis Balompié: Claudio Bravo, Héctor Bellerín, Juan Miranda, Germán Pezzella, Ez Abde, Borja Iglesias, Ayoze, Luiz Henrique, Rui Silva, William Carvalho, Juan Cruz, Rodri, Andrés Guardado, Abner, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Sergi Altimira, Chadi Riad, Fran Vieites, Visus y Assane Diao.

Getafe CF: David Soria; Damián, Mitrovic, Gastón y Diego Rico; Arambarri, Maksimovic y Aleñá; Greenwood, Jaime Mata y Borja Mayoral.

Real Betis Balompié: Bravo; Bellerín, Pezzella, Chadi Riad y Abner; Marc Roca, William Carvalho e Isco; Rodri, Assane Diao y Ayoze.