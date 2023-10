Previa Sevilla FC - Real Madrid: un madrid trimilenario visita el Ramón Sánchez Pizjuán

Los tambores de guerra resuenan a lo largo de Nervión, y los sevillistas se preparan para una prueba de fuego ante todo un Real Madrid. A pesar de un comienzo dudoso y que ya ha costado la cabeza de Mendilibar, el Sánchez Pizjuán es siempre un estadio complicado para los grandes equipos de LaLiga. Diego Alonso se estrena ante los merengues, que suman 24 de 27 puntos posibles en LaLiga en un arranque fulgurante.

La expedición de Carlo Ancelotti ya se aloja en el NH Collection, mentalizada del desafío que resulta vencer en un estadio lleno hasta la bandera. Aún así, comandados por Jude Bellingham, los hombres de Carlo Ancelotti confían de manera plena en sumar los tres puntos en la capital andaluza. Sería la manera idónea para celebrar el nuevo hito de la entidad, 3000 partidos en la liga española.

Sevilla: punto de inflexión

La tendencia sevillista está comenzando a tomar una pendiente negativa, la cual la directiva ha intentado revertir con la llegada de sangre fresca al banquillo hispalense. La última victoria del Sevilla data del 26 de septiembre ante el Almería, pues posteriormente, una derrota por la mínima ante el Barça y dos ajustados empates ante PSV y Rayo impidieron a los sevillanos añadir tres puntos a su casillero. La llegada de Diego Alonso es toda una revolución en el Sevilla, que últimamente se ha convertido en una trituradora de entrenadores, (hasta cuatro en un año). La directiva sevillista ha puesto toda su confianza en el uruguayo, que se enfrenta nada más llegar a una prueba de fuego como es el Real Madrid y que determinará en gran medida el devenir del futuro de Alonso.

De lo que más se ha hablado con respecto al encuentro entre el Sevilla y el Real Madrid es de un reencuentro entre Sergio Ramos y el Real Madrid. El que un día fuera capitán del Real Madrid, separó su camino del de la entidad merengue allá por 2021, cuando se marchó al PSG. Ahora, dos años después, el camero volverá a ver a sus compañeros, pero al otro lado de la trinchera. Sin duda, el reencuentro del zaguero con sus viejos compañeros será un momento bonito de presenciar, y que dejará momentos nostálgicos y graciosos por igual.

El aspecto moral es crítico en el mundo del deporte, y este partido puede ser un gran punto de inflexión para el Sevilla. Las próxima semana van a ser intensas en cuanto a lo deportivo, por lo que una victoria ante el Real Madrid sería un gran estímulo para recibir al Arsenal, partido de empate o victoria obligada, y no caer en el mini derbi en casa del Cádiz.

Los 23 citados serán: Dmitrovic, Nyland, Jesús Navas, Juanlu, Sergio Ramos, Nianzou, Badé, Pedrosa, Acuña, Gudelj, Fernando, Sow, Joan Jordán, Soumaré, Óliver Torres, Rakitic, Januzaj, Ocampos, Suso, Lamela, Lukebakio, Rafa Mir y En-Nesyri. El Sevilla cuenta con todos sus efectivos para la defensa del Sánchez Pizjuán, pero aún así, en esta primera lista de convocados, Diego Alonso ha dejado fuera a Gattoni, Marcao, Kike Salas y Mariano.

La bonita imagen que el Sevilla FC compartió en sus redes sociales | Foto: Sevilla FC.

Real Madrid: visita trampa

El Real Madrid llega a Sevilla con un gran colchón de puntos, pero también una ligera sensación de peligro infundida por la fragilidad defensiva, aunque, hasta el momento, el Real Madrid solo ha perdido una vez, frente al Atleti en el Wanda. Los madridistas están gozando de un desatado Jude Bellingham que está liderando la infantería vikinga, con 13 goles más asistencias en 10 partidos. No es un disparate considerar al inglés como el jugador en mejor forma del mundo en el momento, puesto que sus números ya se acercan a su contribución total en la pasada temporada (19 G+A) y su aportación al juego es vital para el Real Madrid.

El problema de los blancos no está arriba, sino en defensa. La confianza de Ancelotti en la zaga madridista no es plena, y aún está encontrando la combinación perfecta para asegurar fortaleza en el ámbito defensivo. Los laterales no terminan de convencer al italiano, y en las últimas semanas, varias fuentes cercanas al Real Madrid han confirmado el interés de la entidad en buscar un lateral en el mercado veraniego de 2024. De momento, ocho goles encajados en 11 partidos, una cifra entendible debido a las bajas que aquejaron al equipo de la capital a principios de temporada.

Para el Real Madrid también es un partido crítico, pues precede a una jornada de Champions en la que el Real Madrid podría casi asegurar su clasificación a octavos frente al Braga, y finalmente, el Clásico, que revelará las carencias (en caso de haberlas) del Real Madrid ante un gran equipo, como es el Barça.

Los citados para el encuentro ante el Sevilla serán: Lunin, Kepa, Diego Piñeiro, Carvajal, Alaba, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vini Jr., Rodrygo, Joselu y Brahim.

El Real Madrid no podrá contar con cuatro jugadores, Thibaut Courtois (rotura del cruzado anterior), Militao (rotura del cruzado anterior), Ceballos (molestias en el cuádriceps), Arda Guler (lesión en el recto anterior).

Los madridistas celebrando un tanto frente a Osasuna | Foto: realmadrid.com

Antecedentes de Sevilla vs Real Madrid

Desde que existen registros, en la liga española, Real Madrid y Sevilla se han cruzado hasta 158 veces. En 86 ocasiones ha resultado en victoria para el conjunto merengue, mientras que los sevillistas vencieron 45 veces, finalmente empatando ambos 27 veces. Las casas de apuestas dan como favorito al Real Madrid para llevarse el triunfo, aunque la victoria del Sevilla tampoco se paga cara, 2,25 por euro apostado, solo 40 céntimos más que la del Real Madrid.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de mayo de 2023, en la Jornada 37 de la entonces Liga Santander. El Sevilla se adelantó de manera tempranera con un gol de Rafa Mir, pero un impresionante doblete de Rodrygo, con golazo includio, le dio los tres puntos al Real Madrid. No fue la única victoria madridista ante el Sevilla esa temporada, puesto que en la ida los blancos también vencieron por 3-1 en el Santiago Bernabéu.

Posibles onces iniciales

XI Inicial del Sevilla FC: Nyland, Pedrosa, Badé, Ramos, Navas, Fernando, Sow, Rakitic, Lukebakio, En Nesiry y Ocampos.

XI Inicial del Real Madrid: Kepa, Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.