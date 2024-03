El Fútbol Club Andorra recibe este domingo al Real Valladolid en el Estadi Nacional, a partir de las 14:00 en la vigésima novena jornada liguera. El Real Valladolid viene de ganar 3-0 al Oviedo el pasado viernes en el Estadio José Zorrilla y también lleva una racha de 6 encuentros sin perder.

El conjunto blanquivioleta buscará la victoria para conseguir sumar los máximos puntos en la tabla clasificatoria de la Liga Hypermotion y entrar en los puestos de ascenso directo. El Andorra buscará una victoria para poder escaparse de los puestos de descenso ya que se encuentra penúltimo en la tabla clasificatoria.

En este partido el FC Andorra ha puesto a disposición desde este pasado lunes 200 entradas que son totalmente gratis si se dispone del “Carnet Joven Andorra” para poder disfrutar del partido que acogerá al Real Valladolid en Andorra.

FC Andorra

FC Andorra vs Villarreal B/La Liga

El Andorra se encuentra penúltimo con 25 puntos en la clasificación de La Liga Hypermotion a seis puntos de salir del descenso. Viene de un empate, 1-1, con el Villarreal B. El conjunto de Sarabia no está en su mejor momento ya que se encuentra con una racha de nueve partidos sin sumar los tres puntos, aunque en tres de ellos quedó empate.

El Fútbol Club Andorra es el segundo equipo de esta temporada que menos goles ha metido en esta Liga.

En su plantilla nos encontramos al centrocampista Alende que jugó en el Real Valladolid en la temporada 2019/20 en el promesas y en el primer equipo en 1º división.

Los jugadores del Fútbol Club Andorra que no van a disputar este partido son el defensa Martí Vilà y el delantero Almpanis. Ambos lesionados.

Real Valladolid - Real Oviedo/ La Liga

El Real Valladolid le espera este mes de marzo 5 partidos donde tres son en casa y dos son fuera. Comienza con el encuentro de este domingo contra el FC Andorra en el Estadi Nacional.

Los de Pezzolano se encuentran cuartos con 45 puntos en la clasificación de La Liga Hypermotion, a tres puntos de entrar en los puestos de ascenso directo. El Real Valladolid se encuentra con una racha de seis partidos sin perder, en los cuales cuatro quedó empate.

Los jugadores que no podrán disputar el partido son el centrocampista Raúl Moro y el defensa Javi Sánchez por una lesión muscular. El jugador que ya no se encuentra con el conjunto pucelano es el centrocampista Malsa, ya que este martes el Club del Real Valladolid informó que Malsa no continuaría con el pucela después de haber jugado 10 partidos desde su llegada en la temporada 2022/23.

El técnico del conjunto pucelano comentó sobre el Andorra: “Sabemos que jugamos contra un equipo que hace muy bien el juego de posición. Hay que ser inteligente, sabemos que si tenemos el balón ellos también sufren. Jugamos contra un gran equipo con esa tendencia de balón que no es fácil”

La primera temporada

Encuentro de la primera vuelta | LaLiga

El último encuentro entre estos dos equipos y el único que los ha enfrentado fue el pasado año 22 de noviembre, en la jornada 12 de La Liga Hypermotion donde el Real Valladolid ganó con dos goles de Montiel y Juric al conjunto de Sarabia.

Arbitraje

González Francés | RV

El partido estará dirigido por el colegiado canario de 36 años Raúl Martín González Francés y estará asistido en las bandas por Valverde Monsalve y Carreño Cabrera, y en la Sala VOR por Gorostegui Fernández-Ortega.

Será la tercera vez que el Real Valladolid coincida con el colegiado canario y la segunda vez fuera de casa.

El primer partido que dirigió Raúl Martín ganó el conjunto pucelano con un gol de Cedric al Fútbol Club Cartagena en la temporada actual, en el cual el colegiado canario sacó amarilla a Escudero, Sylla y Monchu. En el segundo partido el conjunto pucelano perdió contra el Villarreal B 1-0.

Para el conjunto andorrano será la segunda vez que coincida en esta temporada ya que coincidió en el partido contra el Leganés donde ganó el equipo madrileño con un resultado de 2-3.

El colegiado canario esta temporada ha mostrado 57 cartulinas en 13 partidos.