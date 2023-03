El Dépor no fue capaz

A Coruña y Riazor se vestían de galas para recibir a uno de los cocos de la categoría, el Real Madrid Castilla, los de Raúl González Blanco, en una dinámica de resultados preocupante con dos derrotas en los últimos encuentros, visitaban un fortín, un estadio que presentaba una maravillosa imagen.

Riazor hasta la bandera - Dani Otero

Con unos resultados favorables para los blanquiazules, la derrota líder, el Alcorcón en su estadio, ante el Racing Club de Ferrol, hacía más interesante este encuentro. Un partido en el que los gallegos no podían contar con la presencia de Quiles, sancionado en el anterior encuentro ante el Linense.

Con estos alicientes, el técnico blanquiazul Óscar Cano comenzaba el partido con Pepe Sánchez y Saverio como futbolistas no habituales en el once inicial. Por parte del Real Madrid Castilla, los jugadores que venían siendo habituales en el once de Raúl González Blanco más la incorporación de Álvaro Rodríguez, que en el día de ayer disputará minutos con el primer equipo blanco.

Lucas, al acecho

Comenzó como viene siendo habitual en el feudo blanquiazul, dominador el equipo de Óscar Cano, imponiendo su fútbol y teniendo en las botas de Lucas Pérez una de las mejores ocasiones de la primera parte. El delantero blanquiazul, llegada la media hora de encuentro, realizó un gran desmarque en profundidad que fue visto por Rubén Díez, el coruñés, tras la internada en el área disparó al palo corto, se encontró con la buena intervención de Mario de Luis.

No perdonó el Dépor a los veinte minutos de encuentro, un córner desde la izquierda era rematado por Pepe Sánchez, el central blanquiazul se adelantó a la defensa blanca y anotó su primer tanto como blanquiazul. El gol espoleó más a los deportivistas que siguieron insistiendo sobre la portería de Miguel, el guardameta visitante tendría mucho trabajo en esta primera mitad.

Primer gol de Pepe Sánchez - Dani Otero

Dos minutos más tarde del gol, Mario Soriano tendría otra clara ocasión, un disparo desde el interior del área que Miguel rechazo, salvando al equipo de la capital de un resultado más abultado.

Contestarían los madrileños minutos más tarde, un gran balón al espacio que Peter se encontraba con el mano a mano con Ian Mackay, el delantero blanco no sabía finalizar la jugada e Ian salvaba al cuadro coruñés del empate.

Se soltaría el equipo madrileño en los minutos finales de la primera parte y fruto de ese despliegue ofensivo, llegaba el tanto del empate. Un dudoso córner desde la derecha de Ian Mackay, el rechace de la jugada le quedaba a Tobías en el segundo palo y con un zurdazo por alto, ponía el gol del empate en el marcador. Jarro de agua fría para la parroquia blanquiazul que tan solo vio dos ocasiones peligrosas de los madrileños en esta primera mitad.

La frustración de Lucas

A la busca de sorprender

Pudieron irse en ventaja los visitantes, si el delantero madridista tuviera el punto de mira más ajustado, un centro desde la derecha era rematado por Álvaro Rodríguez en el segundo palo, libre de marca, por fortuna para los blanquiazules el remate no encontraba portería. Empate con el que se llegaba al descanso del partido, un partido muy igualado que tan solo los pequeños detalles lo iban marcando.

En la segunda parte el guion poco cambio, el Dépor de menos a más, comenzó esta segunda mitad esperando al rival e intentando aprovechar los contragolpes que le ofrecía el equipo madrileño. Lucas Pérez con un remate de cabeza tendría una de las primeras ocasiones para los blanquiazules.

El Castilla comenzó esta segunda mitad con una gran ocasión, un remate en el interior del área de Álvaro Rodríguez que tras pasar a Mackay, era salvado en línea de gol por Olabe, el mediocentro blanquiazul salvó a los gallego del tanto. Buen inicio de segunda parte, la del equipo visitante que no bajo el ritmo de juego y dispuso de más posesión de balón y de acercamientos a la portería de Ian Mackay.

Lucas Pérez el más insistente - Dani Otero

El reloj comenzaba a pesar en los blanquiazules y por ello comenzaba a introducir cambios, las piernas frescas de Yeremay Hernández fueron las primeras que entraron al verde de Riazor. El extremo canario tuvo varias internadas interesantes por banda derecha.

Aun así, las ocasiones no llegaban y era el Castilla el que disponía de las mejores oportunidades, a falta de diez para el final, Arribas tenía las ocasión más clara para los de Raúl, un maravilloso contragolpe que era culminado por el canterano blanco, tan solo la aparición de Ian Mackay evito el tanto de los visitantes.

En los minutos finales, más por ganas que por fútbol, el Dépor dispuso de varias llegadas peligrosas a la portería de Miguel a penas tuvo que intervenir en estos minutos. La última ocasión del encuentro fue para el Real Madrid Castilla, Arribas de disparo de falta fue el que puso el punto y final.

Lo que le viene al Dépor

La próxima jornada el Dépor visitará el estadio Reino de León para enfrentarse a la Cultural y deportiva Leonesa, un desplazamiento masivo para la afición deportivista que estará presente en el estadio leonés. Domingo 19 de Marzo a las 17:00.

Ficha Técnica:

RC Deportivo de la Coruña: Mackay, Antoñito, Pepe Sánchez, Pablo Martínez, Lebedenko, Rubén Díez, Olabe, Villares, Soriano, Lucas Pérez y Saverio. También jugaron: Lapeña, Yeremay y Svensson.

Real Madrid Castilla: Mario de Luis, Tobías, Carillo, Rafa Marín, Marvel, Obrador, Peter González, Mario Martín, Sergio Arribas, Álvaro Martín y Álvaro Rodríguez.

Goles: 1-0: Pepe Sánchez, min.20; 1-1: Tobías, min.41

Árbitro: Daniel Palencia Caballero.

Estadio: Abanca Riazor, 26745 espectadores.