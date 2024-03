El delantero de moda del fútbol español no es ni Lewandowski, ni Griezmann, ni Vinicius, su nombre es Gorka Guruzeta. El jugador gipúzcoano de 27 años está completando su mejor campaña como profesional siendo un incordio constante para la defensa rival, lo que ha hecho que muchos pidan su inclusión en el plantel de la roja en la próxima Eurocopa en Alemania. Guruzeta no es un delantero al uso. En muchas ocasiones le vemos recibir el balón en el centro del campo como un centrocampista más, es por eso que en el vestuario rojiblanco muchos lo llaman Karim Benzema a modo de broma.

Salvando las distancias, lo cierto es que el delantero de Gipúzcoa tiene similitudes con el jugador francés. Bromas aparte, el delantero gipúzcoano ha conseguido hacerse con el puesto de nueve titular gracias a grandes actuaciones como la del otro día contra el Alavés. Los resultados de esta temporada de la escuadra bilbaína no se entenderían sin la aportación del jugador donostiarra. Actualmente es el máximo goleador rojiblanco con quince goles entre todas las competiciones y ha formado una delantera envidiable junto a los hermanos Williams y Sancet. Ahora todo son halagos entorno a su figura , sin embargo, su camino hasta llegar aquí ha estado lleno de obstáculos. En este artículo analizaremos la trayectoria del delantero y el impacto que ha tenido en el juego del equipo de Valverde.

Etapa de formación

Gorka Guruzeta (Donostia, Guipúzcoa, País Vasco, España, 12 de Septiembre de 1996). Inició su andadura en el fútbol base en el Antiguoko KE a los ocho años de edad. Más tarde pasó por el C.D de Vasconia los dos años de cadete y el primero de juvenil para regresar otra vez al Antiguoko, donde completó una gran campaña. Entonces el Athletic le llamó para contar con sus servicios la siguiente temporada. Por aquel entonces el Antiguoko era un club convenido de la Real Sociedad, es por eso que el Antiguoko al enterarse del interés del Athletic en el jugador se lo comunicó a la Real.

Rápidamente, la Real le ofreció entrar en su cantera, sin embargo, el jugador valoró el hecho de que Athletic se hubiera puesto en contacto antes y acabó firmando por el tercer equipo rojiblanco (C.D Basconia). Tras dos buenos años en el Basconia, en la temporada 2015-2016 se produjo el debut en el Bilbao Athletic dónde participó en 5 partidos. Sin embargo, no fue hasta la temporada 2017-2018 a las órdenes de Gaizka Garitano cuando explotaría marcando 18 goles en 39 partidos en Segunda B. La gran temporada de ´´Guru´´ le valió para que el entonces entrenador del Athletic Eduardo Berizzo le llamará para hacer la pretemporada con el primer equipo.

Fuente:Gettyimages

Debut en primera y lesión

Tras una pretemporada en la que sumó buenos minutos. Berizzo decidió quedarse a Guruzeta para la primera plantilla. Su debut con el primer equipo llegó en el partido correspondiente a la segunda jornada de liga contra el Huesca. El conjunto rojiblanco empató a dos contra el equipo oscense después de un golazo en el minuto 87 del Chimy Ávila. El atacante donostiarra entró en el minuto 84 desde el banquillo sustituyendo a Susaeta.

Fuente:Gettyimages

En aquella temporada el atacante apenas sumó 40 minutos en liga ,la fuerte competencia y el fichaje de Kenan Kodro en invierno le hizo tener que bajar a jugar partidos con el Bilbao Athletic. Después de encadenar 3 meses sin ganar y estar en puestos de descenso , la junta directiva se hartó de Berizzo y subió a Gaizka Garitano al primer equipo para intentar revertir la dinámica del equipo. Dada la delicada situación en la competición doméstica. Esa temporada los rojiblancos utilizarían a los menos habituales en la Copa del Rey. En la vuelta del partido de octavos de final contra el Sevilla, Gorka Guruzeta se estrenó como goleador zurigorri tras un gran cabezazo en el minuto 77. A pesar de ganar el partido de vuelta, el Athletic no pasó de ronda debido a el 1-3 en contra del partido de ida en San Mamés.

Fuente:Gettyimages

3 meses después de su primer gol como rojiblanco, en un partido del filial se rompió los ligamento de la rodilla derecha contra el Sporting B. El delantero estuvo de baja seis meses y no reapareció hasta la siguiente temporada. Ya recuperado de la lesión, el donostiarra jugó la temporada completa 2019/2020 en el filial. A pesar de no hacer malos números, el Athletic decidió no renovarlo , así Guruzeta y el Athletic separaron sus caminos.

La mili en el Sabadell

Tras 7 años en la disciplina zurigorri a Guruzeta le tocó ´´hacer las maletas´´´ a Sabadell y afrontar el reto de adaptarse a una nueva ciudad, nuevos compañeros y a una categoría difícil como la segunda división. No fue un curso sencillo para Guru. El equipo no terminaba de funcionar correctamente y no le llegaban balones para poder rematar. Finalmente, el equipo catalán descendió de categoría. A pesar de que los números de Gorka no fueron extraordinarios, con sólo tres goles y dos asistencias. El jugador declaró que la experiencia de Sabadell le sirvió para madurar y adquirir conocimientos que más tarde le servirían.

Fuente:Gettyimages

Confirmación en el Amorebieta

Tras la mili en Sabadell, Guruzeta volvió a Euskadi para jugar en el recién ascendido Amorebieta en la categoría de plata del fútbol español. Los inicios del delantero fueron complicados, su estreno goleador no fue hasta el 5 de diciembre, con un doblete para remontar al Málaga. A partir de ese momento, el atacante se puso en modo killer y marcó ocho goles en las siguientes ocho jornadas. Finalmente, el delantero acabó la temporada con 13 goles y una asistencia siendo la nota más positiva de un Amorebieta que no pudo mantener la categoría. La explosión goleadora de Guruzeta no pasó desapercibida en Ibaigane y el 3 Julio de 2022 se oficializó su vuelta al Athletic.

Fuente:Gettyimages

Guruzeta mejor que Halaand

La temporada 2022/2023 suponía una reválida para Gorka para confirmar sus buenas sensaciones de segunda división en una categoría más alta. A principio de temporada el donostiarra era la cuarta opción para Ernesto Valverde en la delantera. Por delante tenía a Raúl García, Asier Villalibre e Iñaki Williams que en ese momento era el titular de delantero centro. A pesar de no contar con muchos minutos al comienzo de la campaña, Guru siguió aguardando su oportunidad.

En el tercer partido de liga contra el Cádiz Guruzeta entró en el minuto 64 y marcó un doblete. Parecía que esos goles le harían tener más oportunidades, no obstante, en los siguientes partidos no jugó ni un minuto. El delantero lejos de rendirse siguió entrenando y aprovechando las oportunidades que le daba Valverde. La verdad es que Guruzeta explotaba muy bien sus pocos minutos. Hasta el punto de que se marchó al parón de selecciones teniendo el mejor promedio goleador de Europa (2,27 goles cada 90 minutos) superando a auténticas bestias del gol como Haaland. El trabajo dio sus frutos y después del mundial se asentó como delantero titular. A pesar de que la racha goleadora no continuó, la inclusión del delantero mejoró el juego del equipo bilbaíno. Finalmente, el atacante gipúzcoano terminó la campaña con seis goles y una asistencia y con la sensación de que su rendimiento podía ser aún mejor.

Fuente:Gettyimages

Adiós al delantero de rachas

Una parte del sector de la grada rojiblanca achacaba que Guruzeta era "un delantero de rachas´" o "un delantero de segunda". Sin embargo, esas voces críticas han pasado a un segundo plano después de ver su rendimiento este año sobre el césped. La realidad es que Gorka Guruzeta ha explotado. Sus cifras son de delantero de élite. Además de meter goles, mejora cada balón que pasa por sus botas. Su inclusión en el equipo ha hecho que veamos otra vez al mejor Iñaki Williams. Ya que antes tenía que ocupar esa demarcación al no haber un delantero centro de garantías.

Fuente:Gettyimages

El heredero de Aduriz

Aduriz reconoció el otro día en una entrevista que Guruzeta y él tienen ciertas similitudes. Los dos son donostiarras . Ambos tuvieron que salir de Bilbao y trabajar duro para volver y los dos han explotado tarde. La realidad es que con Guruzeta, el Athletic ha encontrado al delantero que buscaba desde la retirada de el zorro. Una vez derribada la puerta de la titularidad, el próximo objetivo de Guru será mantener el nivel mostrado en los últimos meses y marcar una época en la delantera del Athletic como ya hicieron; Urzaiz, Llorente o el propio Aduriz. Con Guru ha quedado demostrado otra vez que el trabajo en silencio y el esfuerzo diario tiene su recompensa.