Presión del Eibar: ¿problema a la vista?

Foto: Ángel Ezkurra - VAVEL

La grandeza de un equipo reside, entre otros aspectos, en la capacidad que tiene el mismo de desorganizar y desmontar las tácticas habituales del conjunto al que se van a enfrentar. Muchos equipos, cuando se enfrentan a uno de los llamados "equipos grandes", varían por completo su forma de encarar el partido, la que vienen usando durante toda la temporada. Renuncian a su propio estilo solamente para un enfrentamiento, solamente porque juegan contra un equipo teóricamente superior a ellos.

Pero, como siempre, hay la excepción que confirma la regla. En este caso, hay más de una excepción y, por suerte para el fútbol, cada vez son más. Hay algunos equipos que no se amedrentan ante rivales de más entidad y más presupuesto, y siguen practicando el mismo fútbol al que están acostumbrados durante la campaña, y al que los ha introducido su entrenador. Al llegar un encuentro frente a un “equipo grande”, lo único que hacen los jugadores de estos equipos es motivarse aún más para demostrar a los aficionados futboleros que son capaces de todo sin renunciar a su propio sistema de juego.

El Barça es uno de los equipos grandes, es un rival de entidad para equipos sin tanto presupuesto y sin tantas estrellas mediáticas. Y cada vez hay más conjuntos que, cuando se enfrentan al club catalán, lo hacen fieles a su estilo de juego, fieles a su identidad. El Rayo Vallecano de Paco Jémez fue uno de los equipos que más hacía esto, no cambiaba para nada su forma de jugar independientemente de los jugadores que tuviera delante. Se llevó muchas críticas, incluso lo tildaron de “planteamiento suicida”, pero también se llevó varios elogios al no dejarse amedrentar por la entidad de un equipo.

En LaLiga, sin embargo, cada vez hay más equipos como el Rayo Vallecano. Equipos que no se encierran atrás cuando juegan contra el Barça, equipos que deciden jugarle de tú a tú yendo a buscar las cosquillas a los azulgranas y presionándoles hasta llegar, incluso, a hacerles sufrir.

Durante esta temporada 2016/17, podemos encontrar dos claros ejemplos de equipos que han ido a buscar al Barça, que no se han quedado agazapados atrás y que han asfixiado la salida de balón barcelonista con una presión muy alta y muy intensa. Estos dos equipos son Sevilla y Real Sociedad, cuyos entrenadores tienen un perfil de juego similar al que tiene el Barcelona.

Con Sampaoli, aire nuevo

Por lo que al Sevilla respecta, la entrada de un técnico como Sampaoli ha revitalizado al equipo. Lo ha convertido en una seria amenaza para el título de Liga (está segundo y cerca del líder, el Madrid) y lo ha conseguido mediante un estilo de juego basado en la presión alta tras pérdida de balón y en la posesión del mismo. Lo se podría llamar ‘estilo Barça’.

Sampaoli derrotó al Madrid en el último partido de Liga | Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

El conjunto de Nervión es fiel a esta manera de jugar, y no la cambia ante ningún equipo, aunque sea el mismo Barça. En el partido de Liga disputado en el Sánchez-Pizjuán, perteneciente a la primera vuelta de la misma, el Sevilla se presentó con una presión asfixiante que hacía imposible la salida de balón del Barça. Durante los primeros 45 minutos, el Barcelona parecía no encontrar la fórmula para escapar de la intensa presión de los sevillistas, y solamente en una ocasión lo lograron, la ocasión que significó el empate a uno. En la segunda parte, sin embargo, el equipo local pagó el derroche físico que había realizado en la primera parte y, además, apareció el Messi más omnipresente, que salvaba las entradas de los jugadores rivales como si de conos de entrenamiento se trataran. Al final, 1-2, victoria culé muy sufrida y muy trabajada por este planteamiento fiel a su estilo de Sampaoli.

Eusebio, hijo del 'Dream Team'

El otro equipo de Primera División que ha empleado este mismo sistema de juego ante la escuadra azulgrana es el actual rival del Barça en la Copa del Rey, la Real Sociedad. El conjunto entrenado por Eusebio Sacristán lleva ya unas temporadas jugando como es propio en Eusebio, con la posesión y presionando muy intensamente. Ante el Barça, lejos de cambiar su sistema, lo fortifican. Y la historia deja claro que les funciona a las mil maravillas. Salvo en la victoria por 0-1 del pasado jueves, el Barça no había conseguido la victoria en Anoeta en los últimos 8 encuentros. Los números, como suele decirse, no mienten.

Y en el partido de Liga de esta temporada, quizás ha sido en el que más ha sufrido el conjunto de Luis Enrique. La presión tan alta del conjunto vasco no dejaba ni respirar a los culés durante los 90 minutos. No encontraban soluciones, los pases en largo de Ter Stegen que tantas presiones han solventado no funcionaban, el mediocampo no aparecía, y el equipo sufría mucho. Al final, una jugada aislada sirvió al Barça para arrancar un injusto empate.

El Eibar aparece en escena

Este domingo, el Barça se enfrenta al Eibar. El equipo armero es otro conjunto al que le gusta presionar alto, al que le gusta ir a buscar las cosquillas de los equipos grandes. Mendilibar, al igual que Sampaoli y Eusebio, es un entrenador ofensivo y valiente, y su atrevimiento ha llevado al Eibar hasta una cómoda novena plaza en la clasificación de LaLiga. Faltará ver si este domingo, los hombres de Mendilibar ponen en aprietos a los jugadores azulgranas, como lograron el Sevilla y la Real Sociedad.

Mendilibar, durante el partido de Copa del Rey ante el Atlético | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Por otra parte, también será interesante ver si el conjunto catalán comete los mismos errores que cometió ante sevillistas y vascos, o utiliza como ejemplo el último partido disputado, el de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Aunque intentaron realizar el mismo ejercicio que en el partido de LaLiga, los culés salieron con mucho oficio de la presión rival, y esto se vio reflejado en el marcador, con una victoria de 0-1 para el Barcelona.