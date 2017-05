La cantera azulgrana vuelve a hacer historia

Google Plus

La Masia sigue cotizando al alza. El corazón más azulgrana sigue latiendo con fuerza en las entrañas de La Masía. Adueñados de los valores y el fútbol más puro del Barça, desde la cantera han vuelto a demostrar su supremacía conquistando 14 títulos de los 16 posibles. Pese a intentar con ahínco reconquistar el trono liguero por tercera temporada consecutiva, los hombres de Luis Enrique tropezaron en los últimos compases para descuidar levantar de nuevo la corona. Fueron, sin embargo, de los pocos azulgranas que se olvidaron de festejar el título liguero en los aledaños de Can Barça, abonados desde sus inicios al gen ganador.

El Barça B de Gerard López, a falta de dos jornadas para el final, culminó una temporada para el recuerdo al galope de los récords. Pocos registros les quedaron por superar a unos hombres que se han ganado el derecho de soñar con el ascenso. El Cadete A, esperando al último suspiro para vencer con el ‘gol-average’ al siempre temido RCD Espanyol, y el Cadete B de Cristian Catena sacando 24 puntos de ventaja al segundo, un histórico como el Reus, y siendo el primer equipo del fútbol formativo en proclamarse campeón liguero. Todos ellos siguieron los pasos de los más pequeños, el Prebenjamín de Juanan Gil, campeones a base de calidad y marcando el camino desde sus inicios.

Otro paso de gigante fue el protagonizado por los Benjamines. El Benjamín A de la mano de Jordi Font sufriendo hasta el final para imponerse sólo con tres puntos de diferencia al eterno rival de la ciudad. Bajo el tesón de Òscar Jorquera el Benjamín B se aupó con la friolera de 170 goles a favor como líder indiscutible de la categoría. Hizo lo propio el Benjamín C de Albert Puig, con un pleno de victorias. Sus 29 encuentros (15 como local y 14 a domicilio) terminaron saldándose con 29 triunfos, una hazaña para el recuerdo.

En Alevines, el A de Marc Serra sentenció por la vía rápida con 13 puntos por arriba del segundo, el Damm B. El Alevín C, con David Sánchez Domene a la cabeza, logró deshacerse de sus rivales con alma de líder. Invicto, al igual que el Benjamín C, sus incontestables 221 goles a favor y sólo 35 en contra auparon a los azulgranas a lo más alto de la tabla por delante del Sant Just, 16 puntos a la sombra de los azulgranas.

Pleno en el Infantil y Juvenil

Los Infantiles A y B lograron el pleno de la categoría. Sólo tres puntos de diferencia bastaron para que los pupilos de Carles Martínez superaran en la tabla al RCD Espanyol y se auparan como los reyes de la División de Honor. Lo propio hizo el Infantil B de Sergi Milà, que con sólo una derrota en su bagaje escribió de nuevo su nombre en la Preferente Catalana. Todos los equipos de Fútbol 11 han conseguido alzar al viento el título de Liga, mientras que en Fútbol 7, siete de las nueve plantillas se han coronado como campeones.

Y sin de gen ganador se trata, el Juvenil parte con ventaja. El escaparate europeo de la Eurocopa de Croacia ha servido para ilustrar al mundo, si es que hacía falta, de que la calidad se tiñe de azulgrana. El Juvenil A de Gabri García también se proclamó como rey del campeonato doméstico rubricado con una brillante trayectoria en la UEFA Youth League. Dirigidos bajo el brazalete de Abel Ruíz, el valenciano lideró de igual manera tanto a los azulgranas como a los ibéricos en Croacia. Al otro lado el Juvenil B, que tres años después tocaba de nuevo el cielo tras imponerse en el duelo batallado durante toda la campaña ante la UE Cornellà.

Sólo el Alevín B y el Benjamín D han tropezado en la lucha por el título. Los de Jordi Pérez pese a intentarlo con mucha fe acabaron sucumbiendo al terremoto propagado por el RCD Espanyol que terminó clausurando el campeonato con seis puntos por encima. Por su parte, el Benjamín D de Alexis Pintó cerró la temporada en el cuarto lugar de la tabla, no sin antes demostrar su hegemonía como local venciendo 11 duelos de los 14 disputados en la Ciutat Esportiva.

Cantera de oro

Trabajo, esfuerzo y mucha disciplina atesoran los valores que conciernen a La Masía. Con todo conquistado, el fútbol base del FC Barcelona sigue forjándose gracias a directivos, entrenadores y gente dedicada a un club que vela por los jugadores desde su más temprana edad. El fúturo más prometedor de España. El fúturo más prometedor de Europa. La cantera azulgrana repite su temporada más existosa, la lograda la campaña 2013/2014, y asienta de nuevo las bases para un porvenir que sigue prometiendo esa condición innata que sólo se posee en Can Barça. Los jóvenes no olvidan que el mejor jugador del mundo también se fraguó en La Masía. Un jugador de oro. Una cantera de oro.