Guía VAVEL FC Barcelona 2017/18: resumen de la temporada 2016/17

El equipo de celebración tras una diana a favor. Foto: VAVEL.com

El Barça empezó la temporada haciéndose con la Supercopa de España frente al Sevilla, trofeo que se disputa esta semana entre los eternos rivales, Barça y Real Madrid. Luis Suárez, con un golazo y asistencia de Arda Turan, y Munir fueron los goleadores del partido de la ida, encarrilando el título en el Estadio Sánchez Pizjuán. La vuelta en el Camp Nou permitió a los azulgranas celebrar el título con su afición después que Arda Turan les hiciera vibrar con su doblete y Messi, una vez más, sentenciara la victoria. A partir de entonces el turco empezó a tener minutos como extremo, en un arranque auspicioso ante el Betis.

Un final de año inestable

Con la llegada de septiembre llegó también la Champions League. El primer examen fue superado con sobresaliente tras el baño de goles en el Camp Nou frente al Celtic. Un hat-trick de Leo Messi, un doblete de Luis Suárez, un tanto de Neymar Jr y otra diana del capitán Andrés Iniesta completaron un marcador de 7-0 que llenaba de confianza el vestuario culé. La siguiente víctima, aunque no fue derrotada con la misma contundencia, fue el Borussia Mönchengladbach. Los alemanes se avanzaron pero Arda Turan y Gerard Piqué dieron la vuelta al partido para sumar los tres puntos.

Tener la cabeza en el regreso de la Champions le pasó factura al Barça en la competición liguera, y es que el Alavés se llevó los tres puntos del Camp Nou, un golpe duro para la autoestima del equipo que recuperaría tras la victoria frente al recién ascendido del Leganés a domicilio. Sin embargo, el barcelonismo tembló de miedo el día que se veían las caras con el Atlético de Madrid en casa, y, no por el rival, sino por la lesión que sufrió el astro argentino aquella noche. La suerte estaba de cara y esa lesión tan solo tendría alejado a Messi de los terrenos de juego tres semanas, perdiéndose dos enfrentamientos de Liga – Sporting y Celta - y uno de Champions.

El tridente, ya destruido, en la celebración de un tanto de Lionel Messi. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

El primer pinchazo a domicilio llegó en Balaídos, después de un partido muy disputado y con un marcador de 4-3. El Barça perdía por 3-0 en el 35’ y todo parecía estar sentenciado hasta la llegada de Piqué. El catalán metió dos tantos y, junto con el que marcó Neymar de penalti, hicieron caer al Barça como un luchador. El Barça echó de menos a Messi, el gran salvador, que regresaría con gol la jornada siguiente delante del Deportivo (4-0). La Champions volvía al Camp Nou, al igual que Pep Guardiola. El de Santpedor pisaba el césped del estadio como entrenador rival y salió escaldado del templo. Leo Messi anotó un hat-trick que, sumado al gol de Neymar, dejaron al Manchester City KO. Los de Luis Enrique, aunque con muchísimo esfuerzo, consiguieron los tres puntos contra el Valencia y el Granada. Estos primeros se consiguieron in extremis tras un gol de penalti del 10 del Barça en el 94’ mientras que los puntos ante el Granada fueron gracias a un tanto de Rafinha, un futbolista que se llenó de confianza durante la lesión del argentino y cumplió las expectativas del entrenador y de los aficionados.

Messi, el jefe del equipo. Foto: VAVEL.com

Noviembre no fue el mes azulgrana. No tardó mucho Pep Guardiola en tomarse la revancha, y es que en el Etihad Stadium el Barça dejó escapar tres puntos. En competición liguera las cosas tampoco fueron para tirar cohetes ya que de nueve puntos posibles, solo consiguieron sumar cinco. Una victoria ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y dos empates frente al Málaga y la Real Sociedad. Para terminar un mes de espanto, Aleñá salvó al equipo del rídiculo en Alicante frente al Hércules en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Pese a la mala racha que vivió el Barça, Messi certificó el pase a octavos de la UEFA Champions League con dos goles en el Celtic Park.

Diciembre lleva el nombre de Arda Turan y Paco Alcácer. El turco firmó ante el Borussia Mönchengladbach en Champions su primer hat-trick con la camiseta azulgrana. Por otro lado, el valenciano del Barça consiguió su primer tanto después de meses en el intento. El Hércules fue la víctima de Alcácer y, tras una gran goleada en el Camp Nou, pasaron a octavos del trofeo copero. Un clásico y un derbi ambos en el Camp Nou con dos semanas de diferencia enchufaron en vena adrenalina a la competición liguera. Los merengues empataron, como ya es costumbre, en el 90’ y a cargo de Sergio Ramos. El derbi se vistió de azulgrana tras un 4-1 con goles de Suárez (2), Jordi Alba y Messi.

Año nuevo, objetivos nuevos

El 2017 no empezó como muchos culés esperaban. El Barça pisó el césped de San Mamés con motivo de los octavos de final de la Copa del Rey y salió escaldado. Sorprendentemente, en la vuelta los futbolistas, aunque sin convencer, consiguieron darle la vuelta y pasar a la siguiente fase de la competición. La Real Sociedad fue el siguiente rival a batir que quedó eliminado con un marcador global de 7-1 a favor del Barça. Villarreal y Betis le pararon los pies a los azulgranas empatando a domicilio mientras que Las Palmas y Eibar no consiguieron superarles y se llevaron los tres puntos de ambos partidos.

El capitán Andrés Iniesta se enfrenta a Soriano y Trigueros en el encuentro frente al Villarreal del pasado enero. Foto: VAVEL.com

Febrero, un mes que dejó una herida abierta en los corazones azulgranas. No importaba el pase a la final de la Copa del Rey tras superar al Atlético de Madrid ni los doce puntos de doce conseguidos en Liga, solo importaba la humillación en el Parc des Princes. Los de Luis Enrique perdieron por un contundente 4-0 en la ciudad del amor el día de los enamorados. La afición azulgrana se dividió entonces en optimistas y pesimistas mientras parecía que el barco culé se hundía en el Sena.

Yannick Carrasco peleando el balón con Gerard Piqué en las semifinales de la Copa del Rey. Foto: Daniel Nieto, VAVEL.com

El mes de marzo vino con milagro incluido. Tras golear a sus rivales ligueros – Sporting y Celta - con seis y cinco goles respectivamente, el universo culé empezaba a creer en una posible remontada, y así fue. Los ánimos se desplumaron con un gol de Cavani en contra pero con un 5-1 en el marcador y a punto de pitar el final, Sergi Roberto se convirtió en el héroe del barcelonismo al conseguir el tanto que le daba al Barça un pase para los cuartos de final de la Champions. La euforia cegó a los azulgranas, que volvieron a tocar de pies en el suelo tras la derrota en Riazor y la pérdida de tres puntos valiosísimos. Sin embargo, supieron reaccionar ante el Valencia una jornada después.

Sergi Roberto proclamándose héroe. Foto: VAVEL.com

Abril venía cargadito con un total de nueve partidos, entre ellos los cuartos de final ante la Juventus, un clásico y un derbi. No todo salió según lo planeado, derrota contra el Málaga y el capítulo en Champions se repetía en Can Barça. Los catalanes estaban condenados una vez más a la eliminación y debían confiar en que el templo culé les concedería otro milagro, pero los de Allegri no cedieron y dejaron al Barça fuera de la máxima competición europea. En los dos compromisos ligueros importantes el Barça cumplió, pagando al Real Madrid con su misma moneda y consiguiendo el triunfo azulgrana con un gol de Messi en el 92’. Los pericos, por su parte, cayeron en casa con doblete de Suárez y otro tanto de Rakitic. No debemos pasar por alto la hazaña de Javier Mascherano al conseguir su primer gol como culé frente al Osasuna, que fue destrozado en el Camp Nou. A ese gol del 14 del Barça debemos sumarle los dobletes de Leo Messi, André Gomes y Paco Alcácer, que volvió a sonreír en el terreno de juego.

Mayo ponía punto y final a una temporada con muchos altibajos y sabiendo que Luis Enrique no estaría al cargo del equipo la temporada siguiente. El Real Madrid tenía que pinchar para que el Barça se coronara campeón de Liga pero ambos equipos hicieron a la perfección sus deberes así que los blancos ganaron la competición de la constancia. Pese al segundo puesto, había un jugador que estaba de enhorabuena, Marlon Santos, que debutó con el primer equipo en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas. El Barça terminó la temporada conquistando otro título, la Copa del Rey frente al Alavés, un digno rival que cayó por 3-1.

Marlon, el debutante, en medio de la imagen con el juego parado en el estadio de Las Palmas. Foto: Laura Santana, VAVEL.com

La temporada 2016/2017 fue muy inestable para los azulgranas. El equipo tuvo sus más y sus menos a lo largo de la temporada que les pasaron factura. Tras la marcha de Neymar tendrá que llevar a cabo algún que otro fichaje para evitar repetir los fallos cometidos y seguir en lo más alto de Europa.