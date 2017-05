Lucharon por el empate

Google Plus

El Nàstic ha salido a quedarse un punto desde el primer minuto. Juan Merino ha salido con el esquema habitual fuera de casa, el 5-3-2. Luismi ha vuelto al once titular después de la lesión que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante un mes. El andaluz ha jugado como central la mayor parte del encuentro y ha cumplido con su trabajo.

El partido ha empezado muy disputado, pese a que el Nàstic ha jugado a no cometer errores en defensa, también ha tenido sus oportunidades para meter gol pero las ocasiones más claras las ha tenido el Cádiz aunque no las finalizaba entre los tres palos. Ninguno de los dos conjuntos estaba cómodo sobre el terreno de juego pero los gaditanos parecían tener las ideas más claras. El lateral Ivan Malón ha sido un quebradero de cabeza para la defensa tarraconense ya que con sus subidas no paraba de provocar faltas, algunas más claras que otras, pero todas acababan con tarjetas amarillas para los visitantes.

Jean Luc ha dado alegría a los ataques grana

En la segunda parte se han visto más ocasiones y Ortuño, por partida doble, ha estado a punto de batir a Manolo Reina. Los dos disparos del delantero han acabado impactando contra el palo de la portería defendida por los grana.

Al poco tiempo de la segunda mitad Merino ha movido ficha y ha pasado del 5-3-2 al 4-4-2 dando entrada a Jean Luc. Una vez más, el extremo grana ha sido muy importante en los pocos ataques que han hecho los tarragonenses. Jean Luc era el encargado de conducir todas las contras del Nàstic.

En uno de los primeros balones que ha tocado ha puesto un buen centro pero Lobato no ha podido conectar bien con el balón y se ha marchado lejos de la portería de Cifuentes. Sin duda ésta ha sido una de las ocasiones más claras de los grana, pero no sería la última. Con la entrada de Jean Luc el Nàstic parecía otro, mucho más alegre en los ataques. El marfileño se ha asociado con Stephane Emaná que ha estado muy participativo durante todo el partido, poniendo a prueba a Cifuentes en cada balón que tocaba.

Un penalti ha dejado sin los tres puntos al Cádiz

En el minuto 70 de partido el Cádiz ha estado a punto de marcar el primer gol del encuentro. Tras un córner Sankaré ha rematado el balón al palo y el árbitro ha concedido penalti para los gaditanos en esa misma acción. Mossa, en la salida del saque de esquina ha agarrado de manera constante a Ortuño y el colegiado no ha dudado en señalar el penalti. Mossa ha sido amonestado con tarjeta amarilla, la segunda para él, por lo que ha tenido que abandonar el terreno de juego antes de tiempo. Los gaditanos han tenido la ocasión perfecta para meter gol y quedarse los tres puntos.

El encargado de tirar el penalti ha sido Ortuño, que lo ha definido de la peor manera posible. Disparó con demasiada fuerza y tirando el cuerpo ligeramente hacia atrás, por lo que el balón salió lejos de la portería de Manolo Reina, por encima del travesaño.

Tras la ejecución del penalti, Juan Merino ha dado entrada a Perone que ha sustituido a Álex López. Con Perone, el Nàstic ha recuperado la defensa de cuatro. A los grana les ha tocado jugar 20 minutos con un hombre menos pero han podido aguantar bien el marcador. De hecho, han estado a punto de llevarse los tres puntos para Tarragona. En el minuto 90, tras una larga carrera, Stephane Emaná se ha plantado sólo ante Cifuentes pero la definición no ha sido buena y el guardameta ha podido parar el balón.

Con este empate el Nàstic suma 42 puntos, sigue en zona de descenso pero ahora está empatado con Elche, Córdoba y Almería. Para hacer bueno el punto, los tarraconenses tendrán que ganar en la próxima jornada frente al Real Oviedo. El partido se disputará el sábado a las 20.45 horas en el Nou Estadi y el club ya ha puesto en marcha una campaña para tratar de volver a llenar el campo.