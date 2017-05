Nano Rivas: "No miro más allá de ganar al Girona"

Foto // VAVEL

El Nàstic llega al encuentro metido en zona de descenso tras la dura derrota frente al Rayo en la pasada jornada, pese a ello Rivas afirma que “el equipo está preparado para conseguir la victoria contra el Girona".

Sobre su llegada al banquillo grana, Nano ha comentado que " mi adaptación ha sido muy fácil y cómoda al conocer a gran parte del vestuario" al recordar que " solohace díez meses que me marché", los periodistas tambíen le han hecho recordar que ya se ha sentado como primer técnico en el banquillo grana, fue la temporada pasada por la sanción de Vicente Moreno, ahora se sentará con pleno derecho como técnico titular.

Nano ha hablado sobre el estado de dos jugadores que tienen que ser clave en sus esquemas como son Achille Emaná y Luismi, que son duda parael en el duelo del domingo, el entrenador ha comentado que " Achille he completado toda la semana de entrenamientos y Luismi está tocado y a ver si somos capaces de que se recupere de cara al domingo, ahora queremos ir con precaución pero la evolución esta siendo buena".

Se ha mostrado muy seguro que el duelo del domingo no será un duelo a cara o cruz que en caso de no ganar suponga la sentencia para el Nàstic "Ni mucho menos, mucha gente habla de que puede ser suficiente si se consiguen seis puntos y pase lo que pase nos seguirán quedando seis puntos" , el preparador grana ha confesado que tampoco ha pensado mucho en lo que pueda suceder si no se gana el domingo ya que " Solo tengo en la cabeza conseguir los tres puntos contra el Girona, no pienso más allá".

Y Nano ha dejado en el aire la presencia de Uche en este decisivo duelo pero no ha dudado en alabar al jugador "He visto a un buen jugdor, al Uche que yo recordaba y al que me enfrenté muchas veces" pero ha lamentado la poca participación que ha tenido el jugador en la etapa de Juan Merino en el banquillo grana.

No ha querido desvelar cual serà su planteamiento para el duelo del domingo, pero si que ha insinuado que podría volver el planteamiento que utilizó el equipo grana la pasada temporada " hemos preparado varias cosas durante la semana, hemos estudiado como juega el rival y el domingo intentaremos poner el sistema y los jugadores que esten más preparados para afrontar el partido".

Preguntado sobre las opciones del Girona de ascender esta jornada ha comentado que " Creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro pero si es cierto que el Girona puede venir más o menos presionado por el resultado que consiga el Getafe, nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro partido y no pensar en lo que nosotros no controlamos".

Nano ha hablado del convencimiento de su plantilla en conseguir el objetivo " Los he visto convencidos de que lo sacaremos adelante, se han dado cuenta de que son buen equipo y quieren demostrar el domingo que pueden ganar a cualquiera y que son competitivos".