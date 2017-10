Google Plus

Rodri: “No podemos perder este partido”

El Nàstic tiene la oportunidad de redimir su mal partido delante de su afición pocos días después de la derrota. “Cuando un equipo no puede hacer un buen partido lo mejor que le puede suceder es que el siguiente encuentro llegue pronto”, ha comentado Rodri. El técnico sabe que la mejor manera de lograr la victoria es recuperando la línea de los partidos frente al Albacete y Zaragoza. “Si competimos como en los otros encuentros, no podemos perder este partido”, ha añadido el míster.

El entrenador tiene claro que el equipo no dio todo lo que sabe dar pero afirma que al equipo no le falta valentía. “Nos estamos guiando por el último partido pero el dia del Albacete el equipo fue muy osado, no le tembló el juego. En Zaragoza volvió a demostrar lo mismo, pero a veces hay rivales que tienen una intensidad muy alta y nosotros todavía estamos adaptando algunos automatismos ofensivos”.

Los tarraconenses ya han iniciado una semana intensa con tres partidos, nueve puntos en juego. De momento no han empezado bien ya que han perdido la primera ocasión de puntuar. “Nuestra mentalidad era intentar arrancar todos los puntos posibles. El primero no lo conseguimos y ahora vamos a ir a por el segundo y luego ya pensaremos en el siguiente”.

Rodri ha confesado que va a haber rotaciones, tal y como ya venía diciendo antes del partido frente al Tenerife. “A veces es bueno anticipar ciertos pensamientos porque si mañana hacemos cambios sin haberlo dicho previamente, la gente hubiera sacado conclusiones de que era por el mal partido realizado y no es así”. Entre las rotaciones, los que seguro van a entrar en el once serán los internacionales Dimitrievski y Kakabadze de quiénes ha afirmado que puede contar con ellos y entraran en la convocatoria.

Del rival, el Granada, el técnico ha comentado que es un equipo al que le costó adaptarse a la categoría pero ahora ya lleva una racha de tres partidos ganando y va en alza: “Está bien trabajado, con buenas prestaciones e individualidades. A priori es uno de los equipos para estar en la parte alta. Va a ser un partido difícil y duro pero nosotros vamos con la lección aprendida del otro día en Tenerife”. Mañana veremos que Nàstic se verá en el Nou Estadi y si será capaz de ganar por segunda vez consecutiva como local.