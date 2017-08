Análisis del rival: así llega al inicio de liga el UD Sanse

Google Plus

"El UD Sanse en uno de sus partidos esta pretemporada" / Fotografía: UD Sanse

La SD Ponferradina comenzará una nueva temporada y lo hará en el Nuevo Matapiñonera de Madrid, feudo del UD Sanse. El conjunto dirigido por Alfredo Santaelena, que logró la permanencia in extremis gracias a una victoria en la última jornada, es uno de los equipos que ha tenido que cambiar de Grupo tras la nueva estructuración de la RFEF para la categoría de bronce. Tras batallar en el Grupo II, la UD Sanse tendrá que disputar sus partidos en el Grupo I contra los rivales del norte de España.

Para ello los rojiblancos se han reforzado prácticamente en todas sus líneas con jugadores experimentados en Segunda B como Rubén Mesa, procedente del Recreativo de Huelva; el soriano Nandi que llega del CD Tudelano o el joven portero Carlos Morales que estuvo cedido en el Guijuelo la pasada campaña. También en punta se han hecho con los servicios de Rubén Sánchez, del CD Lealtad. El objetivo sigue siendo el de consolidarse en una división a la que regresaron en 2016 tras varios años en Tercera.

Los fichajes se están haciendo notar en el once y aportando desde el primer minuto. De hecho, en el último de los seis amistosos disputados por el UD Sanse ante un rival de su misma liga, el Atlético de Madrid "B", los de Santaelene vencieron por 3-0 con goles de Rubén Mesa y Nandi, dos de las nuevas incorporaciones. De esta forma cerraron una preparación notable en cuanto resultados en la que no han conocido la derrota si bien es cierto que no han competido contra rivales de mayor entidad.

Resultados del UD Sanse en Pretemporada

vs. Real Oviedo “B” (3-3)

vs. Real Avilés (0-2)

vs. Zamora C.F. (0-1)

vs. Getafe “B” (2-0)

vs. C.F.Pozuelo (0-0)

vs. Atlético de Madrid "B" (3-0)

En cuanto al once esta fue la alineación que dispuso el míster en el citado encuentro:

Carlos Morales; Saúl, Juanfran, Nandi, Miguel Muñoz; Zazo, Fer Ruiz , Toni Arranz, Rubén Mesa, Borja y Ndoye.