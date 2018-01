Yelko Pino: “Un club como la Ponferradina tiene que mirar hacia arriba”

Yelko Pino, posando junto a Carlos Terrazas durante su presentacion esta mañana. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, Carlos Terrazas, entrenador y director deportivo del club tomó la palabra para valorar la incorporación de Yelko Pino, un jugador en el que tiene puestas muchas expectativas y confirmaba el acuerdo de cesión con el equipo lucense: “ Sabéis que viene cedido del Lugo hasta final de temporada, es un futbolista que al final de temporada regresara a su origen en el CD Lugo, la verdad es que estamos muy contentos de podar contar con el, sabemos que nos va a ayudar mucho en esta temporada para poder conseguir nuestros ambiciosos objetivos, es un jugador que le veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo, un futbolista de calidad, joven, sub23, siempre ha sido considerado un jugador de gran potencial, creo que nos va a venir de maravilla”.

Yelko Pino, protagonista en el dia de hoy tomaba la palabra y manifestaba que quiere dejar de lado su polémica salida de la Cultural y centrarse totalmente en la Ponferradina: “Si, se que el revuelo que causa, quiero olvidarme del tema, quiero centrarme en la Ponferradina, que es un equipo está luchando bien en Segunda B, que tiene objetivos de ir hacia adelante y ayudaré en todo lo que pueda para que el equipo vaya hacia adelante”.

El jugador vigués reconocía que no tuvo el protagonismo deseado en su paso por el equipo leones e incidia en que el solo tiene puesta la cabeza en la Deportiva: “Si la verdad no tuve mucha continuidad en el equipo, yo lo que quería era jugar, era sentirme bien, con confianza, lo que paso quiero dejarlo de lado, creo que fue un malentendido y quiero centrarme en este equipo que todavía podemos hacer cosas importantes”.

Yelko aseguraba que puede desenvolverse en el terreno de juego como interior o mediapunta: “Puedo jugar de interior o de mediapunta, es cierto que también he jugado en banda, pero en esos dos sitios es donde me siento mas cómodo”. Cuestionado por el esquema de Terrazas, Yelko manifestaba que puede verse favorecido su juego ya que se trata de un sistema muy ofensivo: “Estos días que he llegado lo he visto, también conocía al míster de su anterior etapa en el Mirandés y sabia como jugaba, me parece una forma muy bonita de jugar porque es bastante ofensiva y eso en mi juego se puede ver favorecido”.

El nuevo jugador de la Deportiva aseguraba que un equipo como esté siempre tiene que pensar en los objetivos ambiciosos y todavía están a tiempo de pelear el PlayOff: “Está claro que un club como la Ponferradina tiene que mirar hacia arriba, lo que intentamos es trabajar día a día para ganar cada domingo, en la situación que estamos ahora si conseguimos ganar un par de partidos creo que nos podemos meter en los puestos de arriba que sería muy bonito luchar hasta el final”. Yelko Pino revelaba que la acogida por parte de la plantilla ha sido muy buena: “La verdad que tengo que decir que desde he llegado me han tratado muy bien y por lo que he visto son buena gente y hay muy buen vestuario”.

Por último, tomaba de nuevo la palabra Carlos Terrazas cuestionado sobre lo que queda de mercado donde no revelaba nada acerca de posibles llegadas, pero insistió que quieren acertar con jugadores que verdaderamente aporten al equipo: “Tenemos una semana todavía por delante, pero insisto que lo importante no es fichar por fichar, sino fichar convencidos como hemos hecho el fichaje de Yelko, hoy es el día de Yelko, creo que es la demostración de que estamos intentando fichar jugadores que verdaderamente nos van a aportar cosas importantes como es el caso que nos ocupa hoy, por lo demás veremos cómo se desarrolla esta semana hasta el día 31”, concluyó.